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Путин не против поправки Терешковой об "обнулении" президентских сроков
Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке об «обнулении», Путин не против ее принятия
10 марта в ходе обсуждения поправок в Конституцию перед вторым чтением президентского законопроекта депутаты высказали два новых предложения. Вскоре соответствующие поправки были внесены в Госдуму.
Единоросс Александр Карелин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложили провести досрочные выборы в Госдуму. Терешкова предложила "обнулить" президентские сроки либо убрать из Конституции ограничение по их количеству.
Спикер Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал Путина о новых предложениях и что тот встретится с депутатами после 15:00.
В поправке Терешковой говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», пишет Interfax.ru.
Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков, Путин не против ее принятия.
По мненнию президента Путина, второе предложение, по сути, означает снять ограничение для любого человека, любого гражданина, включая действующего президента, и разрешить в будущем участвовать в выборах. Естественно, в ходе открытых и конкурентных выборов. «Разумеется, только если граждане поддержат такое предложение, такую поправку. Скажут “да” в ходе общероссийского голосования 22 апреля текущего года. В принципе, такой вариант был бы возможен, но при одном условии, а именно: если Конституционный суд РФ даст официальное заключение, что такая поправка не будет противоречить принципам и основным положениям Основного закона - Конституции», - заявил президент.
Вместе с тем Владимир Путин выступил против предложения продлить срок нахождения действующего президента у власти, если население поддержит законопроект о поправках в Конституцию. «Были предложения, чтобы внести изменения в Конституцию и продлить срок действующего президента, вашего покорного слуги. Сделать это на основании того, если граждане проголосуют за поправку. В апреле состоится общероссийское голосование. В таком случае получится, что полномочия президента продлеваются в результате по факту безальтернативных выборов. Это, на мой взгляд, также неверно, не нужно этого делать», — сказал он в Госдуме.
По его словам, «у граждан России на любых выборах — и на выборах главы государства — альтернатива всегда должна быть, выборы должны быть открытыми и конкурентными».
Владимир Путин также выступил в поддержку жесткой президентской вертикали. Еще он предупредил, что «неправильно и опасно» наделять президентскими полномочиями Госсовет или Совбез, которые не избираются напрямую народом. «Во-первых, это не имеет ничего общего с демократией, а
Также президент не поддержал досрочные выборы в Госдуму.
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