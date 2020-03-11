Путин не против поправки Терешковой об "обнулении" президентских сроков

Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке об «обнулении», Путин не против ее принятия

10 марта в ходе обсуждения поправок в Конституцию перед вторым чтением президентского законопроекта депутаты высказали два новых предложения. Вскоре соответствующие поправки были внесены в Госдуму.

Спикер Вячеслав Володин сообщил, что проинформировал Путина о новых предложениях и что тот встретится с депутатами после 15:00.

В поправке Терешковой говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков «не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу», пишет Interfax.ru.

Если Конституционный суд даст положительное заключение по поправке депутата Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков, Путин не против ее принятия.