Руководство "Единой России" рекомендовало своим членам прекратить врать и хамить

Предвыборные рекомендации получили отделения «партии власти» во всех регионах

Руководство «Единой России» направило в регионы предвыборные рекомендации. Кандидатам советуют не врать, не лебезить, не быть политическими флюгерами и формировать образ «нового единоросса».

Рекомендации были разработаны по итогам второго обучающего модуля в созданной в прошлом году Высшей партийной школе «Единой России». Ее задача — обучение слушателей навыкам публичной политики, политтехнологиям и организационной работе, ранее сообщал РБК. Модуль проходил с 10 по 15 июня в Москве и назывался «Политический технолог», пояснила РБК первый замсекретаря генсовета «Единой России» Ольга Баталина. Первый модуль — «Политический лидер» — прошел в начале года.

В июньской учебе приняли участие 50 руководителей и замруководителей исполкомов партии более чем из 30 регионов, сказала Баталина. «Прежде всего были представители тех регионов, где в этом и в следующем году пройдут выборы. Руководители исполкомов и их заместители — это те люди, которые являются менеджерами избирательных кампаний», — пояснила она.

По словам Ольги Баталиной, партийцы из регионов вместе с руководством «Единой России», политтехнологами и социологами разбирали в интерактивном режиме кейсы различных избирательных кампаний — как успешных, так и проблемных, обсуждали, как должны себя позиционировать в разных ситуациях кандидаты, требования к ведению кампаний. «По итогам модуля самими слушателями Высшей партийной школы были разработаны рекомендации, которые мы направили в регионы», — уточнила она.

Рекомендации не являются обязательными к исполнению, но должны представлять интерес для региональных партийцев, подчеркнула Баталина. Партия заинтересована в том, чтобы «такого рода информационные продукты, выработанные в ходе обучения, доводились до сведения всех партийцев, поскольку важно делиться опытом», пояснила Баталина РБК.

Пять «ни в коем случае» для кандидатов «Единой России». Партийцам «ни в коем случае» не рекомендуется:

врать и уходить от острых вопросов;

демонстрировать высокомерие и собственное превосходство в любых проявлениях;

отвечать на конкретные вопросы людей «большими формами и цифрами» о планах и программах всей страны;

быть идеологическим флюгером, лебезить, подстраиваться под ситуацию и отказываться от ценностей партии;

поддаваться на провокации, говорить или реагировать, не подумав. «Семь раз подумай, один раз ответь», — уточняется в документе.

Пять «обязательно» для кандидатов «Единой России». В числе советов:

владеть предметом (бюджет, проблемы, особенности округа);

демонстрировать эффективность в решении проблем людей уже до единого дня голосования;

быть открытым и доступным, говорить «на человеческом языке»;

общаться в социальных сетях с избирателями не меньше чем в офлайне;

быть эмоционально заряженным, демонстрировать ценности, волевые качества, веру в людей.

В рекомендациях также названы четыре основных вызова для правящей партии.

Первый — эмоционально-коммуникативная поляризация, недоверие людей по принципу «мы (народ) — они (власть)». Составляющие этого вызова — эффект «черных очков» (то есть видение людьми ситуации в стране и своего положения в черном цвете), пессимизм граждан по поводу будущего, усталость людей и тридцатилетний опыт избирательных кампаний различного уровня.

Второй вызов — социально-экономические факторы, такие как снижение реальных доходов населения, социальная несправедливость, мусорная реформа, тарифы и ЖКХ, «шлейф пенсионной реформы».

Третий вызов — снижение эффективности традиционных приемов и технологий агитации и мобилизации.

Четвертый — повышение эмоционального градуса, интенсивности кампании по дискредитации партии и власти в целом, информационная война против «Единой России».

Напомним, что по итогам региональных выборов 2018 года партия власти ухудшила свои результаты практически во всех заксобраниях регионов. Кампании в региональные парламенты проходили в 16 субъектах. Падение составило от 24,6% (Ульяновская область) до 2%. Также «ЕР» проиграла в большинстве регионов, где были выборы губернаторов. Эксперты предсказывают, что на выборах в сентябре этого года партию ждет еще более громкий провал. В качестве спасительной меры многие кандидаты-единороссы идут на выборы в качестве самовыдвиженцев, так как принадлежность к «партии власти» фактически гарантирует проигрыш.