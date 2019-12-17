Последний год великой самоотверженной жизни

Председатель Государственного Комитета Обороны КНДР Ким Чен Ир (1942-2011) был великим вождем народа, всю жизнь посвятившим всего себя во имя приумножения богатства и могущества страны, ее процветания и счастья народа. При всей своей жизни он посетил более 14 290 подразделений, оставляя свои следы самоотверженности на пути протяженностью свыше 669 840 км.

И в 2011 году - последнем году великой жизни - он продолжал бесконечный инспекционный маршрут для народа. Он посетил многочисленные подразделения, начиная с фабрик в отрасли легкой промышленности в центре и кончая маленьким производственным кооперативом на периферии.

В зной он, осматривая II выставку товаров в Пхеньянском универмаге № 1, дал программные указания для дальнейшего развития отечественной легкой индустрии, улучшения работы по торговле и обслуживанию. Посетил и новопостроенный современный мясо-рыбный магазин на улице Потхонмун, руководил на месте делами и Пхеньянского НИИ овощеводства для обеспечения населения свежими овощами круглый год. При виде красивых цветов в оранжереях Пхеньянского НИИ цветоводства он, представляя в себе радость народа, советовал больше открыть цветочных магазинов. Побывав в поселке горняков, он зашел в столовую, где продается корейская лапша - куксу, и отведал куксу и другие блюда, а на машиностроительных заводах заинтересовался производством предметов ширпотреба.

Район Вонхына в окрестности г. Пхеньяна интенсивно показывает, какой высокий замысел у него на душе для народа. Под его руководством создана крупномасштабная база по производству плодов - Тэдонганский плодоводческий комплекс, подряд построены современные плодоперерабатывающий комплекс, животноводческая база и база по производству сеток.

Благодаря его самоотверженной заботе идеал народа превратился в реалию, но зато его здоровье с каждым днем ухудшилось. Ведь тогда он испытывал духовное и физическое переутомление и тяжело болел, даже ему трудно было стоять на ногах. В таком состоянии здоровья он только в один, 2011 год посетил сто и десятки подразделений, руководя в авангарде делами строительства могучего социалистического государства.









Врачи обеспокоились о его тяжелом состоянии болезни, возникшей из-за накопленной усталости в процессе круглосуточной, без сна и отдыха, работы, и со слезами сказали ему больше не продолжать руководство на месте делами. А он снова тронулся в путь руководства.

И в первое воскресенье декабря 2011 года, последнего месяца великой жизни, он посетил реконструированный на современный лад городок аттракционов Кэсонского молодежного парка. Тот день оказался особо холодным и морозным по сравнению с погодой ранней зимы предыдущих годов. И персонал паркового городка сказал ему: нельзя ли Вам приехать к нам не в такой день, когда стоит плохая погода, а в хорошую погоду - ведь у нас много таких дней. А он с улыбкой на лице сказал: мне нужно прийти в такой день, чтобы люди посетили это место в хорошую погоду.

Когда-то в середине декабря он только в один день руководил на месте делами Виналонового объединения «8 февраля», Хамхынской трикотажной фабрики, Хыннамской обувной фабрики и других подразделений, самоотверженно внося вклад в дело строительства могучего социалистического государства и роста благосостояния населения.

И за два дня до последнего момента своей жизни он, не щадя самого себя, руководил на месте делами Центра музыкальной информации «Хана» и Торгового центра района Кванбока. А на следующий день он до поздней ночи работал в своем рабочем кабинете, принимая необходимые меры, связанные с ростом благосостояния населения. После этого он опять той же ночью поехал в путь руководства. Однако в том поезде, на котором он ехал той же ночью, у великого человека, который сверхчеловеческой энергией продолжал непрерывный инспекционный маршрут для реализации мечты народа, перестало биться сердце. Тот день был 17 декабря 2011 года.

Его священный облик, который посвятил всего себя до последней минуты своей жизни на пути самоотверженной борьбы за благо народа, вечно останется в сердцах корейцев и прогрессивных людей мира.

На фото: Великий товарищ Ким Чен Ир