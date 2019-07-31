Деньги должны работать

Бюджет Приморья все больше вкладывает в развитие. Того же ждут и от бизнеса

На последнем перед каникулами заседании депутаты Законодательного Собрания Приморья рассмотрели целый блок вопросов, связанных с развитием экономики и предпринимательства.

Парламентарии установили налоговую льготу для предприятий, инвестирующих в развитие производства, уточнили порядок изменения границ особо охраняемых природных территорий, а также согласовали кандидатуру на должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Кроме того, 24 июля депутаты утвердили очередную корректировку бюджета Приморья – и вновь в сторону увеличения.

Изменения в краевой бюджет на 2019 год были одобрены приморскими законодателями сразу в трех чтениях. С учетом внесенных изменений, доходы бюджета-2019 составили 123,4 млрд рублей, расходы – 143,1 млрд рублей, а дефицит – 19,7 млрд рублей.

Вкладывать, а не копить

- Бюджет сбалансирован, а его дефицит обеспечен остатками средств с прошлого года. Если сделать доходы и расходы равными, эти деньги будут просто лежать «мертвым грузом», - объяснила первый вице-губернатор Приморского края Вера ЩЕРБИНА, представившая проект корректировки. По ее словам, увеличиваются как собственные доходы краевой казны, так и объем поступлений из федерального бюджета.

Ранее корректировку бюджета Приморского края поддержали члены профильного комитета.

- Изменения затронули практически все разделы краевого бюджета и государственные программы Приморского края, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН. - Наиболее крупные изменения произошли по госпрограммам «Развитие здравоохранения» - увеличение на 288 млн рублей, «Развитие культуры» - увеличение на 166 млн рублей, «Развитие сельского хозяйства» – увеличение на 150 млн рублей. Кроме того, на 320 млн рублей увеличен Дорожный фонд Приморского края.

Еще один вопрос, связанный с бюджетно-налоговой политикой, касался установления пониженной ставки налога на прибыль организаций. Соответствующий законопроект был принят депутатами в первом чтении. После окончательного утверждения документа пользоваться налоговым вычетом смогут предприятия, которые развиваются и направляют средства на приобретение, достройку, дооборудование и другие расходы, которые приводят к увеличению производительности труда, к созданию новых рабочих мест и, как следствие, к увеличению налоговых платежей в бюджет. Инвестиционный вычет будут иметь право применять организации и структурные отделения организаций, которые расположены на территории Приморского края, и которые в большей степени влияют на развитие экономики региона.

Досье "Золотого Рога": Проект закона подготовлен в целях реализации поручений президента России, а также в соответствии с внесенными изменениями в Налоговый кодекс РФ, согласно которым с 2018 года появилась возможность для налогоплательщиков уменьшать суммы налога на прибыль организаций (авансового платежа), подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации, на инвестиционный налоговый вычет.

Бизнес-омбудсмен оправдал доверие

Важным моментом июльской сессии ЗС ПК стало согласование кандидатуры на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае. Таким правом парламентарии воспользовались уже во второй раз – институт бизнес-омбудсмена был создан в 2014 году, и с тех пор эту должность занимала Марина ШЕМИЛИНА. Пятилетний срок ее полномочий истекал в сентябре, но краевой закон не запрещает одному человеку занимать должность Уполномоченного два срока подряд. Губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО на основе поступивших от предпринимателей края предложений рекомендовал продлить полномочия Марины Шемилиной еще на пять лет.

- Законодательное Собрание принимает решение о согласовании представленной губернатором кандидатуры на пост Уполномоченного либо принимает решение об отказе, - напомнил коллегам председатель Законодательного Собрания Приморья Александр РОЛИК.

В ходе тайного голосования за переназначение Марины Шемилиной на пост бизнес-омбудсмена высказались 30 депутатов. Комментируя итоги голосования, представители и законодательной, и исполнительной власти Приморья отметили, что кандидат отвечает всем предъявляемым законом требованиям и пользуется доверием бизнес-сообщества. Кроме того, она имеет большой опыт предпринимательской деятельности и общественной работы в сфере защиты прав предпринимателей.

Доблесть подчеркнут законом

Практически вся история освоения Приморья связана с защитой дальневосточных рубежей нашей страны. Многие населенные пункты края в прошлом были опорными пунктами для защитников Родины. Однако, если столица Приморья, Владивосток, носит звание «Город воинской славы», то другие города и поселки со славной историей никаким особым статусом до сих пор отмечены не были. Исправить эту ситуацию поможет новый краевой закон «О почетных званиях Приморского края «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». 24 июля депутаты ЗС ПК одобрили его во втором и третьем чтениях.

Как отметил председатель комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству Джамбулат ТЕКИЕВ, учреждение региональных почетных званий направлено на увековечивание памяти о подвигах воинов-приморцев и воспитание патриотизма.

- На федеральном уровне предусмотрен статус «Город воинской славы». А на уровне Приморского края мы вводим звание «Город воинской доблести». У нас пограничный край. И нужно увековечить память тех, кто погиб, защищая Родину, - подчеркнул Джамбулат Текиев.

Получить «доблестный» статус смогут города и другие населенные пункты Приморья, на территории которых, либо в непосредственной близости от них, в ходе сражений защитники Отечества проявили ратную доблесть и героизм. С инициативой о награждении вправе выступать органы государственной власти края и местного самоуправления, юридические лица, общественные объединения и жители края. Предложение должно получить одобрение представительного органа и поддержку главы муниципального образования, в границах которого находится населенный пункт, претендующий на почетный статус, а также положительное заключение губернатора Приморья. Финальным этапом будет принятие решения о присвоении статуса Законодательным Собранием.

Поправки в защиту природы

Одним из самых обсуждаемых вопросов на последних заседаниях краевого парламента стала новая редакция закона «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края». Чтобы устранить существующие пробелы в природоохранном законодательстве, профильный комитет Законодательного Собрания подготовил новые нормы, которые регламентируют изменение границ и упразднение особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения. Соответствующими полномочиями предлагается наделить администрацию Приморского края.

В первом чтении проект изменений в закон «Об особо охраняемых природных территориях Приморского края» был поддержан депутатами ЗС ПК в июне. Предполагается, что новая редакция закона позволит убрать имеющиеся препятствия для развития некоторых отраслей экономики – например, аквакультуры. Однако при подготовке ко второму чтению комитет по продовольственной политике и природопользованию доработал документ с учетом предложений, поступивших в ходе межведомственных совещаний, участниками которых, наряду с депутатами, представителями прокуратуры и профильных департаментов Приморья, стали эксперты-экологи и активисты общественных природоохранных организаций.

- Уточнения касаются механизма упразднения региональных ООПТ и изменения их границ, который исключает возможность принятия необоснованных решений, - разъяснил председатель комитета Евгений ЗОТОВ. В то же время, предусмотрено, что если существует возможность восстановления природного комплекса или объекта, то уполномоченные органы должны организовывать проведение таких мероприятий.

Согласно новой редакции закона, которая 24 июля была одобрена во втором чтении, среди причин для изменения границ особо охраняемой природной территории краевого значения названа необходимость увеличения ее площади. Исключить из состава ООПТ часть территории можно будет только в том случае, если расположенные на ней природные комплексы и объекты утратили особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Основанием для упразднения особо охраняемой природной территории краевого значения может служить ее вхождение в состав федеральной ООПТ. Кроме того, решение о ликвидации может быть принято, если охраняемый природный комплекс или объект потерял свое особое значение либо был полностью разрушен в результате природного или антропогенного воздействия без возможности его восстановить.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ИЩЕНКО, председатель комитета ЗС ПК по экономической политике:

- Марина ШЕМИЛИНА работает на результат. Она узнаваема среди предпринимателей. Приморский омбудсмен пользуется заслуженным авторитетом в масштабе всей страны. Депутаты Законодательного Собрания работают в плотном контакте с Уполномоченным. Выражаем уверенность, что в следующие пять лет начинания бизнес-омбудсмена вновь будут оценены предпринимателями Приморья. Задач очень много, и решение продлить полномочия Марины Шемилиной – правильное.

На фото: Важным моментом июльской сессии ЗС ПК стало согласование кандидатуры на пост Уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Фото ЗС ПК.