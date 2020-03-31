Бюджет больших возможностей

Второй год подряд объем доходов и расходов бюджета Владивостока превышает 20 млрд рублей

Корректировка бюджета столицы Приморья на 2020 год стала главным вопросом очередного заседания Думы Владивостока, состоявшегося 26 марта. Депутаты поддержали обновленнуую версию бюджета: объем доходной части городской казны в этом году составит 21,01 млрд рублей. Дополнительные средства позволят пополнить парк коммунальной спецтехники, оптимизировать транспортные потоки, продолжить строительство детских садов.

Депутатский корпус поддержал новую редакцию бюджета ВГО на 2020 год, предложенную администрацией Владивостока. Бюджет краевого центра увеличен на 1,65 млрд рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов - на 1,63 млрд рублей. После проведенной корректировки основные параметры бюджета Владивостока в 2020 году составляют: доходы – 21,01 млрд рублей; расходы – 21,19 млрд рублей; дефицит - 186,4 млн рублей.









Депутатский корпус Владивостока поддержал новую редакцию бюджета ВГО на 2020 год, предложенную администрацией города.

- В результате корректировки бюджет-2020 увеличен практически до уровня прошлого года. Выделяются дополнительные расходы на целый блок, связанный с развитием транспортной и дорожной сети. Это 442 млн рублей на приобретение специализированной дорожной техники, что позволит городу быстрее справляться с последствиями любой непогоды. Выделяются деньги на организацию комплексной схемы транспортного обслуживания и организации дорожного движения – 35 млн рублей, чтобы мы запланировали на 10 лет вперед и шли по этому плану. Внедрение такой системы позволит повысить среднюю скорость движения транспортных средств, уменьшить количество ДТП, снизить расход топлива, сократить время задержек в пути. 200млн рублей выделяется на мобильные паркинги из металлоконструкций в центральной части города, а еще 120 млн рублей – на интеллектуальную транспортную систему, в режиме реального времени анализирующую перемещения транспорта и людей. Это увеличение скорости движения транспорта и сокращение ДТП. Также выделяются дополнительные деньги на строительство детских садов, ремонт фасадов, - акцентировал внимание на основных нововведениях председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ.

По словам председателя комитета, расходы на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях после корректировки бюджета-2020 увеличатся на 317,37 млн рублей. В бюджете будут отражены и средства краевых субсидий на ремонт зданий муниципальных общеобразовательных учреждений, развитие спортивной инфраструктуры, укрепление материально-технической базы домов культуры, на мероприятия по формированию современной городской среды, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним, строительство дорог и проездов к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям. Также в рамках корректировки за счет увеличения неналоговых доходов и перераспределения средств появилась возможность направить больше средств на организацию патриотических мероприятий в связи с празднованием 75-летия Победы, на проведение профильных смен для молодежи, на приобретение сценического оборудования и его обслуживание.

Помимо корректировки бюджета-2020, депутаты Думы Владивостока 26 марта рассмотрели еще полтора десятка вопросов. Парламентарии приняли изменения в Устав Владивостока, которые закрепляют возможность официального опубликования правовых актов, наряду с печатным, в сетевом издании. Важным шагом в части подготовки к предстоящему юбилею Владивостока стало формирование комиссии, которая займется рассмотрением документов на звание «Почетный гражданин города Владивостока». В состав комиссии вошли депутаты Людмила ТАРАН, Виктор ФЕДОРОВ, Василиса ХОДНЕВА, первый заместитель главы администрации Владивостока Ольга КОЗЕРАЦКАЯ, начальник управления по исполнению программ по поддержке населения Андрей ВИШНЯ, начальник управления муниципальной службы и кадров Татьяна ГРАЧЕВА, а также трое почетных граждан Владивостока - Геннадий ЛАЗАРЕВ, Валерий ТАРАБАРОВ, Владимир ЧУБАЙ.

- Дума города Владивостока утвердила состав комиссии по рассмотрению документов на присвоение звания «Почетный гражданин города Владивостока». В нее вошли на паритетных началах депутаты, представители городской администрации и почетные жители города. Задача комиссии – подготовка предложения о присвоении почетного звания. В этом году в честь 160-летия со дня основания города Владивостока звание «Почетный гражданин города Владивостока» будет присвоено двум гражданам, - рассказал председатель Думы Владивостока Андрей БРИК. – Кроме того, депутаты приняли решение о начале процедуры формирования Общественной молодежной палаты в связи с истечением срока полномочий действующего состава палаты в мае текущего года. Также принят ряд правовых актов, направленных на противодействии коррупции, в целях приведения действующих МПА в соответствие с вступившими в силу изменениями федерального законодательства.

Фото пресс-службы Думы города Владивостока

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.