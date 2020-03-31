Олег Гуменюк: "Сегодня надо не обещать, а делать"

Мэр столицы Дальнего Востока подвел итоги первого года своей работы

В начале апреля исполнится ровно год, как в должность главы Владивостока официально вступил Олег ГУМЕНЮК. С его приходом в городе сложилась непривычная для столицы Приморья, но совершенно нормальная ситуация: «белый» и «серый» дома заняты не выяснением отношений, а совместной работой по развитию Владивостока. О том, какие вопросы удалось решить благодаря сотрудничеству города и края, а также об ожиданиях жителей Владивостока от власти Олег Гуменюк рассказал в интервью деловой газете «Золотой Рог».

- Год назад Вы официально стали мэром Владивостока. Спустя время, оправдались ли Ваши ожидания от этой работы?

- Честно говоря, я не думал, что в сутках так мало времени! Нельзя предугадать, как оно будет. Да и не нужно этого делать, если ты пришел работать по-настоящему. Могу сказать, что блок хозяйственных вопросов – очень большой. Каждая сфера жизни города – это как артерия, а каждый человек – это нерв большого и сложного организма под названием Владивосток. Организма, который надо лечить, поддерживать и делать его лучше.

На протяжении какого-то времени этим организмом не особо занимались, и сейчас мы имеем то, что имеем. Но если бы мы за год ничего не сделали, то мне невозможно было бы разговаривать с людьми. А я, когда разговариваю с жителями, говорю о том, что уже сделано новой администрацией. И о том, что мы планируем сделать – конкретно в этом году и конкретно в этом микрорайоне.





- Что было самым сложным за этот год?

- Самое сложное – добиться того, чтобы люди в тебя поверили. Когда нет поддержки со стороны жителей, ты понимаешь, что не состоялся. Я не говорю, что меня должны поддерживать 100% населения, да и за год я это еще не заслужил. Моя работа – выполнять просьбы людей, которые они озвучивают на встречах. И делать комфортной жизнь владивостокцев.

Многие задачи нельзя решить в рамках одного года. Например, чтобы приступить к строительству транспортной развязки, необходимо подготовить проект, пройти экспертизы, получить финансирование. Но многие небольшие дела важно и нужно делать как можно скорее. Чтобы люди видели, что проблемы, которые они озвучили на встрече, решаются. Только так можно заработать доверие горожан.

- Недавно я побывал в Благовещенске и оценил внешний вид города, который выглядит комфортным и ухоженным. Как известно, столица Приамурья преобразилась в период, когда губернатором Амурской области являлся Олег КОЖЕМЯКО. Вы также долгое время трудились под его началом. Помогает ли Вам в работе опыт, приобретенный ранее? Существуют ли универсальные «рецепты» для управления городским хозяйством?

- Вы знаете, у Олега Николаевича один рецепт: надо ставить цель и идти к ней. И все цели, которые мы ставим на ближайшие пять лет – это правильные цели. Это перспективы развития города и края. Сегодня не надо обещать – надо делать. Время обещаний уже закончилось – столько наобещали людям, что они уже не верят! Пообещали и не сделали, или сделали косо и криво…

Пришло время ставить цель, которую ты пообещал людям, и двигаться к ней. В Амурской области именно поэтому все получилось. Вы говорите о красивой набережной в Благовещенске. И нам здесь Олег Николаевич поставил задачу – решать вопрос по Спортивной набережной. У нас есть предложения, будем буквально на днях с ним обсуждать. Сделаем проект планировки, установим сервитут, чтобы реализовать там те проекты, которые нужны городу. В первую очередь надо думать о том, чтобы людям было комфортно. А у нас даже погулять, по большому счету, негде.

- Как вы относитесь к точечной застройке?

- Когда смотришь на Владивосток с видовой площадки, тяжело объяснить, как посреди исторической застройки появились стеклянные «вставки». Моя работа – предотвратить, чтобы подобного не повторялось сейчас, при мне. Я не против новых зданий, но они должны быть связаны с историей, вписываться в сложившийся стиль.

Что касается нового строительства в жилых кварталах, то застройщикам надо научиться работать с людьми – не говорить «я хочу», а спросить у горожан, какие проблемы есть в их микрорайоне и предложить их решение. Если так делать, то можно убедить не 100%, но большинство в том, что новое строительство целесообразно.

- Продолжится ли в 2020 году работа по обновлению общественного транспорта, начатая новой администрацией Владивостока? В частности, как планируется стимулировать обновление парка коммерческих перевозчиков? Или Владивосток пойдет по пути Москвы, где муниципальный транспорт доминирует?

- Сейчас во Владивостоке 14 компаний, которые занимаются перевозкой пассажиров. В начале апреля планируется объявить аукцион на право выполнения перевозок – все маршруты будут разделены на девять лотов. В конкурсной документации будут прописаны требования к техническому и санитарному состоянию автобусов, их комфортности, внешнему виду водителей и так далее. Транспорт компаний, победивших в конкурсе, обязательно пройдет комиссию в ГИБДД. Мы хотим добиться того, чтобы в общественном транспорте Владивостока было приятно находиться.

Добавлю, что вскоре на маршрут, соединяющий железнодорожный вокзал и Луговую, выйдут два муниципальных электробуса последнего поколения. Проезд в них будет стоить столько же, сколько в трамваях и троллейбусах – 20 рублей. Если они хорошо себя зарекомендуют, при содействии правительства Приморского края будем развивать это вид общественного транспорта.

- Прошедшей зимой на улицах города гораздо чаще, чем раньше, можно было увидеть дворников. Если это действительно так, что чем «заманивают» людей в муниципальные службы?

- Мы всегда ищем людей, которые хотят долго и качественно работать на вверенном им участке. Во Владивостоке есть много тех, кто готов поработать в сфере благоустройства. А у нас в МБУ «Содержание городских территорий» есть вакансии для них, в том числе – высокооплачиваемые. Мы уже начали приводить город в порядок после зимы. Нам требуются уборщики, водители коммунальной техники и муниципальных автобусов. Кстати, сейчас у тех, кто хотел бы сесть за руль общественного транспорта, есть возможность пройти обучение на муниципальном предприятии «ВПОПАТ № 1» с оплатой в рассрочку. Самое главное – человек должен хотеть работать.

Однако прошедшей зимой город убирали не только сотрудники МБУ «Содержание городских территорий», но и привлеченные на аутсорсинг организации – около 150 человек дополнительно. Они помогали убирать лестницы, виадуки, тротуары от снега. И это было заметно. Аналогичным образом привлекался и транспорт для оперативного вывоза снега с городских улиц. Это те же самые компании, которые участвуют в аукционах по ремонту дорог и благоустройству. И они понимают, что деньги по госконтрактам получают не просто так, а за качественно сделанную работу.

- В соответствии с Трудовым кодексом РФ каждому работнику положен ежегодный отпуск. Сколько дней удалось отдохнуть за прошедший год главе Владивостока Олегу Гуменюку? Что для Вас отдых?

- В отпуск пока сходить не удалось. Но в этом месяце позволил себе полтора дня отдыха: в субботу был на объезде на Русском, а после трех часов у меня начался выходной. И следующий день тоже был выходным.

Для многих отдых – это поспать, полежать. Но мне достаточно шесть-семь часов сна в сутки, чтобы выспаться. Поэтому свободное время я предпочитаю проводить активно – потренироваться, принять участие в соревнованиях, поплавать или побегать. Только занятие любимым делом помогает разгрузить мысли, разложить их по полкам, как книги в библиотеке. А утром просто начинаешь доставать эти книги обратно – начиная с самой важной, и так далее.

Владивосток: основные итоги 2019 года

Доходы бюджета Владивостока превысили 20 млрд рублей. Безвозмездные поступления из федерального и краевого бюджетов составили рекордную для города сумму - 9,6 млрд рублей (на 5 млрд рублей больше, чем в 2018 году). Муниципальный долг сократился на 250 млн рублей.



По состоянию на 1 января 2020 года в городе зарегистрировано 1055 резидентов свободного порта Владивосток. Общий объем инвестиций резидентов составил почти 400 млрд рублей, причем 142 млрд рублей инвестировано в 2019 году.



Во Владивостоке работали 20 муниципальных программ. Более 50% расходов было направлено на социально-культурную сферу, 24 % - на дорожно-транспортную инфраструктуру и благоустройство, 13 % - на ЖКХ.



По разным программам отремонтировано более 70 км дорог. По программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» комплексный ремонт проведен на 15 улицах. Впервые за долгие годы обновлено 8 км дорог на острове Русском, проведен капитальный ремонт улицы Капитана Шефнера.



На дороги Владивостока вышли 100 новых муниципальных автобусов отечественного производства и 2 электробуса. Из Москвы во Владивосток прибыли 10 трамвайных вагонов. Весь общественный транспорт города перешел на систему безналичной оплаты проезда.



Все школьники Владивостока с 1 по 4 класс начали получать бесплатные завтраки. В систему городского образования пришли 177 молодых специалистов. Началось или продолжилось строительство 5 новых детских садов.



Муниципалитетом приобретено 56 единиц дорожной спецтехники. Установлено 178 новых скамеек, высажено 246 деревьев и более 4,5 тысяч кустарников.



Капитально отремонтированы фасады 86 жилых домов по центральному маршруту.



Доля освещенных улиц Владивостока выросла с 87% до 93%.

Фото: Анастасия КОТЛЯРОВА, пресс-служба администрации Владивостока

Александр САЛКОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.