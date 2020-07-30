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В Кавалерово стартовала кампания по выборам главы Кавалеровского городского поселения
Уже два самовыдвиженца уведомили Территориальную избирательную комиссию о сборе подписей для выборов главы Кавалеровского городского поселения. Это депутаты районной Думы Сергей ПЛЕВАКО и Алексей ЗАИКА.
Прием подписных листов начался 24 июля и продолжится по 3 августа. Сами выборы состоятся 13 сентября. Напомним, самовыдвиженцам надо набрать около 100 подписей избирателей. Сергей Плевако подписи уже набрал.
А вот выдвиженцам от политических партий подписи собирать не нужно. Ожидается, что на днях местные отделения «Единой России», «Справедливой России» и ЛДПР выдвинут своих кандидатов на пост кавалеровского главы.
Что касается выборов мэра Кавалеровского муниципального района, то его будет выбирать районная дума из числа кандидатов, предложенных специальной комиссией, в которую войдут как 4 представителя районной Думы, так и 4 представителя губернатора Приморья. А губернатор своих эмиссаров пока не прислал. Между тем Сергей Плевако готов побороться и за кресло главы Кавалеровского муниципального района.
Фото ZRPRESS.RU.
Татьяна КУРОЧКИНА. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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