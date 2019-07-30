К чему приведет смена руководства социального комитета в ЗС ПК?

Приморские эксперты уверены: назначение нового главы благоприятно скажется на работе комитета по социальной политике ЗС ПК

Председатель комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного Собрания Приморского края, Игорь ЧЕМЕРИС 22 июля ушел со своего поста. Об этом он объявил в ходе очередного заседании комитета. При этом у него сохраняется депутатский мандат. Его место во главе комитета заняла Татьяна КОСЬЯНЕНКО - зампредседателя социального комитета.

Причины неожиданной отставки одного из самых авторитетных долгожителей приморской политики практически сразу прокомментировала в соцсетях жена депутата Роза Чемерис: «Сделано это по требованию губернатора О. Кожемяко. Причины? Формально - критика со стороны Чемериса предстоящей в крае административной реформы». Ссылаясь на давнее знакомство депутата с экс-губернатором Приморья Сергеем Дарькиным, она выдвинула версию о том, что в основе всего этого лежит лишь давняя же неприязнь Кожемяко к Дарькину и всем мало-мальски близким ему людям».

Так что же это на самом деле или же корни конфликта лежат в совершенно не связанной с этой гипотезой плоскости? «Золотой Рог» выяснил у приморских экспертов, спросив, что, на их взгляд, не устроило нынешнюю власть в работе Чемериса и как повлияют на дальнейшую деятельность комитета кадровые решения.

Сергей ГРЕБЕНЮК, политолог:

«Изменения зрели давно, наверное, со смены губернатора Приморья. У Игоря Чемериса хорошо сложились взаимоотношения с прошлыми губернаторами, в новых же реалиях он оказался не очень эффективен. Ему не удалось найти общий язык по многим принципиальным вопросам с новой властью, из-за чего стала страдать эффективность работы комитета. Поэтому замена председателя - один из выходов в этой ситуации, радикальный, но, пожалуй, самый действенный. Ведь это один из основных комитетов: не секрет, что в городе, что в крае большинство расходов в бюджете – это социалка. Через социальный комитет проходит самый большой бюджетный поток, на нем лежит большая ответственность. Соответственно, комитету предстоит более плотно работать с исполнительной властью. И от персоны председателя здесь многое зависит – и от его договороспособности, и от его готовности к компромиссам.

Игорь Чемерис является, безусловно, ярким, известным в крае политиком, с большим бэкграундом. Но его политическая величина в какой-то момент сделала его не способным к компромиссам, что и привело, на мой взгляд, к таким последствиям.

По всей видимости, на его посту теперь более «сговорчивый» человек, способный идти на компромисс ради общего дела. После того как сменщик войдет в курс дел, эффективность комитета может повыситься. Ведь когда мы говорим о госуправлении, мы говорим о системе, поэтому всегда выше ценятся люди, умеющие и способные работать в этой системе. Ведь если человек начинает демонстрировать активно свои амбиции, решать свои задачи, эффективность его работы кратно снижается».

Павел НАЛИВАЙКО, политолог:

«Новый руководитель Татьяна Косьяненко – безусловно, компетентный человек, имеющий опыт работы в социальной сфере, поэтому, я думаю, комитет только выиграет от этого в целом. Как я понимаю, эта кандидатура согласована с региональными властями, что в свою очередь приведет в перспективе к синхронизации в рамках решения общих задач социального направления.

Говоря об отставке Игоря Чемериса, здесь есть определенные интерпретации ее причин и лежат они в политической плоскости. Не секрет, что все вертится вокруг развившейся в последнее время политической и медиаактивности бывшего главы комитета в рамках клуба «Нам здесь жить». Я полагаю, что новая региональная команда, увидев подобный настрой руководителя социального комитета, который, в принципе, должен быть аполитичным в силу специфики этого органа, в кулуарах, видимо, напрямую с Чемерисом решили этот вопрос и деполитизировали работу этого комитета.

Изначально казалось, что ситуация сойдет на нет, пройдет штатно, но сейчас мы видим, что чета Чемерис достаточно агрессивно комментирует эти события, в частности, супруга депутата. Поэтому, я думаю, история может получить какое-то продолжение, но уже на уровне политического поля. Это никак не скажется ни на эффективности социального комитета, поскольку председатель там уже другой, ни на коммуникации с депутатским корпусом, там все же главное звено – спикер и фракция партии «Единая Россия». Останется лишь определенный политический дискомфорт от этой ситуации».

Андрей КУДИСОВ, политконсультант:

«К этому все и шло. На самом деле, оглядываясь на последние несколько лет, вспомнить хоть сколько-нибудь значимые инициативы, выдвинутые со стороны председателя Чемериса либо его комитета и доведенные до какого-либо логического завершения в виде нормативных актов для исполнительной власти, не представляется возможным. И если уж люди, предметно занимающиеся этой сферой, ничего особенного не могут припомнить, то что говорить о рядовых гражданах.

Что произошло, на мой взгляд? Во-первых, изменилась политическая реальность, причем не только в регионе, но в целом в стране она серьезно меняется. И здесь налицо неспособность адекватно оценить эти изменения, подстроиться под изменяющуюся реальность. Ехали по наезженной колее, вот и уперлись в то, что нужны действия, а действий нет. Действия подменяются разного рода политическими заявлениями, играми. Я имею ввиду эту историю с клубом «Нам здесь жить», где г-н Чемерис был, так скажем, фронтменом. И это история явно не о консолидации региональных элит, которая требуется для решения задач, поставленных главой государства и за решение которых отвечает губернатор. Здесь, на мой взгляд, как раз игра на раскол элит. Такая позиция вряд ли устраивает руководство края. Ведь, нравится кому-то или нет, Олег КОЖЕМЯКО зарекомендовал себя человеком системным, и ту линию, которую задает президент, он ее старается выдерживать.

Очевидно, что сложившаяся ситуация стала дестабилизирующим фактором и нуждалась в немедленном решении. Тем более что требование Президента России усилить работу именно на социальном направлении, в сфере повышения качества жизни граждан звучат постоянно и игнорировать их было бы, по меньшей мере, глупо. Игорь Святославович не смог, видимо, адекватно это оценить. Если новое руководство комитета умеет правильно считывать такие сигналы и делать правильные выводы, то, я думаю, работа на социальном направлении активизируется».

Даниил ЕРМИЛОВ, руководитель Российской ассоциации политконсультантов в ДФО:

«На мой взгляд, ключевой момент в этой ситуации в следующем. Находясь на высоком посту - неважно, будь то чиновник или глава комитета в парламенте, - каждый человек ежедневным трудом, регулярно и систематически должен доказывать свое право занимать этот пост. Он должен быть полезен обществу и краю. Эта ситуация показала нам взвешенный ответ со стороны главы региона на запрос общества. Видимо, общество, депутатский коллектив посчитали, что, наверное, Игорь Чемерис уже «не тянет» это направление, быть может, больше говорит, нежели действует. По моему убеждению, в стране время популистов прошло, нужно действовать. Времени на наведение порядка уже не осталось, страна в тяжелой ситуации, нужно перестраиваться прямо сейчас, как говорится, с колес, переходить от слов к делу. Собственно, это мы сейчас и наблюдаем.

Что касается персоны самого Чемериса, то он довольно известный в крае человек, поэтому из нашего поля зрения он не исчезнет и найдет себе новое поприще».

Досье «Золотой Рог»: Татьяна Косьяненко начинала свою трудовую деятельность воспитателем детского комбината «Строитель» треста «Промцемстрой» в Спасске-Дальнем Приморского края, потом работала учителем химии и биологии в городской вечерней школе (по специальности она – учитель биологии), заведовала гороно, была начальником отдела образования. В 1993 г. награждена значком «Отличник народного просвещения РФ». В 2003 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель РФ».

На фото: Татьяна Косьяненко

Фото ИА PrimaMedia