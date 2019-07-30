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Дальше райцентра власти нет
Административно-территориальное устройство Приморья может серьезно измениться
На фоне кардинальной реформы краевых органов власти Приморья в муниципалитетах предполагается провести новую волну оптимизации управленческих структур. Через несколько месяцев в Приморском крае может стать больше территорий, которые не имеют в своем составе городских или сельских поселений. Возможность создания муниципальных округов и передачи им всех функций поселенческого уровня предусмотрена недавними изменениями в федеральном и краевом законодательстве.
В последний раз административно-территориальное устройство районов Приморья подвергалось ревизии в начале 2015 года. Но тогда речь шла только об объединении и укрупнении поселений, после чего в некоторых районах Приморья – например, в Октябрьском и Кавалеровском – осталось всего по два поселения. Завершилась реформа в сентябре 2015 года, когда во вновь образованных муниципалитетах состоялись выборы глав и депутатов муниципальных комитетов. Однако в мае 2019 года в силу вступили поправки в федеральное законодательство, которые вводят новый вид муниципального образования – муниципальный округ.
Досье "Золотого Рога": Муниципальный округ – это несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ.
Успеть до выборов
Юридическая возможность для образования муниципальных округов на территории Приморья появилась на минувшей неделе. 24 июля краевой парламент одобрил изменения в Устав региона. Согласно нововведениям, муниципальные округа могут быть образованы путем наделения соответствующим статусом городских округов, а также в результате объединения всех поселений, входящих в состав муниципального района. По мнению экспертов, наиболее вероятными кандидатами на получение статуса муниципальных округов являются районы Приморья, где на данный момент насчитывается два-три поселения.
Известно, что создание муниципальных округов уже обсуждается в Пограничном, Анучинском и Чугуевском районах. Однако объединение поселений и создание муниципальных округов должно быть согласовано на местном уровне – для этого необходимо проведение публичных слушаний и принятие решений на уровне местных дум. Завершить все необходимые юридические процедуры лучше до конца весны 2020 года, поскольку в сентябре будущего года истекают полномочия большинства глав и депутатов поселенческого уровня, избранных в 2015 году.
Точечная оптимизация
При обсуждении поправок в краевой устав в Заксобрании вице-губернатор Приморья Антон ВОЛОШКО отметил, что создание муниципальных округов позволит оптимизировать расходы на содержание органов МСУ, а также усилить персональную ответственность за решение вопросов местного значения. Отметим, что похожая аргументация звучала из уст представителей краевой администрации и в 2015 году, во время предыдущей «реформы территорий».
- Мы постоянно сталкиваемся с ситуацией, когда люди не могут понять, к кому – чиновникам в поселении или в районе – обращаться за решением той или иной проблемы. Отдав власть в одни руки, мы получим понятные полномочия, финансирование и ответственность, - уверен председатель профильного комитета ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ. – При этом в селах останутся специалисты, которые выполняют понятный функционал. Речь идет об упразднении должностей глав и поселенческих депутатов, на выборы и содержание которых тратятся сотни тысяч рублей.
По мнению депутата, нововведения позволят уйти от регулярной «переброски» полномочий и имущества с районного на поселенческий уровень. А также - решить проблему отсутствия в администрациях поселений работников с необходимой квалификацией.
- Возьмем Хасанское поселение, там живет 800 человек. Откуда у них могут быть специалисты по территориальному планированию, градостроительству? А из-за этого сегодня не строятся социальные объекты, - привел пример Текиев.
- Законопроект узаконивает ситуацию, которая уже существует фактически. Во многих поселениях просто нет специалистов, которые могут подготовить необходимый документ или проект. И документацию готовят специалисты районов, - согласен с ним депутат Алексей КОЗИЦКИЙ.
- Во многих случаях создание муниципального округа позволит минимизировать проблемы в части бюджетной и кадровой обеспеченности. Но это должна быть выверенная, точечная работа, - считает заместитель председателя ЗС ПК Сергей КУЗЬМЕНКО.
Отметим, что далеко не всегда руководство и жители поселений горят желанием объединяться с соседями или отдавать все властные полномочия на районный уровень (возможность объединения администраций района и райцентра была в законе и раньше – Прим. автора). Например, в Хасанском районе любые разговоры о ликвидации администрации Славянского городского поселения вызывали резко негативную реакцию. Кроме того, если главы поселений избираются напрямую жителями, то главы муниципальных округов будут получать власть через конкурсную процедуру и последующее голосование местных депутатов. Если, конечно, в Приморье не примут «буксующий» с осени законопроект о возвращении прямых выборов глав территорий.
На фото: Приморские поселения будут петь и плясать не в одиночку.
Фото Евгении ПРИЙМАК
Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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