Приморцы продолжают обсуждать новые инициативы Путина

Новые меры поддержки населения, многие из которых начинают действовать с 1 июля, встречены позитивно

Президент России Владимир ПУТИН 23 июня выступил с новым обращением к гражданам, в котором рассказал о мерах борьбы с пандемией коронавируса и озвучил несколько важнейших предложений по изменению экономики. Путин выступил с предложением расширить некоторые меры поддержки, введенные ранее из-за коронавируса, или продлить их действие.

По-прежнему опасен

В своей речи президент Путин отметил, что сохранится ряд ограничений санитарно-эпидемиологического характера, а также призвал регионы взвешенно снимать ограничения, избавляясь при этом от бюрократии. Российский лидер заявил, что введенные ограничительные меры сыграли свою роль: задержали пик эпидемии на 1,5-2 месяца. Это позволило выиграть драгоценное время и сохранить жизни. «В целом мы заставили эпидемию отступить, добиваемся перелома. Но вирус по-прежнему опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас оставаться внимательными, осторожными, бдительными», - сказал президент.

По словам президента, Россия смогла «настроить» собственное производство лекарств для лечения коронавируса, торговля обеспечила население товарами первой необходимости, учителя и преподаватели перешли на дистанционное обучение и учебный год не был перенесен, прошла посевная кампания. «Каждый в своей сфере сделал невозможное», - заявил Путин.

Также в стране был сформирован резерв специализированных коек для больных COVID-19. «Если еще в середине марта в целом по стране было около 40 тысяч специализированных коек для помощи больным с коронавирусной инфекцией, то к началу июня их уже свыше 180 тысяч. Этот резерв мы сохраняем в повышенной готовности и, как уже сказал, будем продолжать это делать. Даже несмотря на то, что ежедневное число новых случаев заражения снижается», - сказал Путин.

Выплаты продляют

В этой связи глава государства сообщил, что выплаты медикам будут продлены на июль и август. Специалисты получат повышенные отпускные, вне зависимости от сроков отпуска. Также дополнительные выплаты предусмотрены для сотрудников соцучреждений: интернатов, домов престарелых. «Они сейчас трудятся непрерывно, двухнедельными сменами, чтобы свести к минимуму риск переноса инфекции и тем самым защитить людей, за которыми они ухаживают. Выплаты для таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля, предлагаю также продлить их еще на два месяца, то есть до 15 сентября», — сказал Путин. Как и у медицинских работников, эти выплаты будут учитываться при расчете отпускных.

Кроме того, в июле на детей до 16 лет выплатят еще по 10 тыс. руб. Июльские выплаты автоматически получат те, кто в июне уже получал поддержку. «Считаю необходимым еще раз в июле выплатить по 10 тысяч рублей на детей от рождения до 16 лет. Причем те, кто уже получал ранее помощь в 10 тысяч рублей, получат новую выплату автоматически, собирать какие-то бумажки не нужно», - предложил президент. Как сказал президент, такая мера поддержки коснется 28 миллионов детей.

Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребенка и повышенное пособие по безработице в июле-августе.

Правительство не ожидало

Путин заявил, что предпринимателям надо предоставить больше свобод. По его словам, с 300 000 до 700 000 выросло за полгода число самозанятых — в 2,5 раза. Они получили особую поддержку. Он назвал эксперимент успешным, и с 1 июля субъекты смогут обязать самозанятых регистрироваться. Причем самозанятым можно теперь будет стать с 16 лет. Они получат налоговые льготы. Это коснется трех миллионов человек, они получат налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Глава государства также призвал пересмотреть законодательство в области строительства. По его словам, надо перевести ряд требований к стройке в область рекомендаций.

На данный момент свыше 45 000 смогли оформить льготную ипотеку. Владимир Путин предложил распространить ее на новое жилье стоимостью до 6 млн руб. В крупнейших агломерациях вроде Москвы и Питера - до 12 млн руб., поскольку цены на недвижимость здесь выше.

Отдельно он остановился на льготных кредитах по ставке 2% для пострадавших отраслей. Они будут доступны предприятиям в июле-августе тремя траншами. Если занятость в компаниях сохранится, то долг спишут. «Уже одобрены заявки от 90 тысяч компаний, где работают 2 миллиона 400 тысяч сотрудников. Но спрос, как мы видим, оказался гораздо выше, чем изначально планировало Правительство. Поэтому предлагаю расширить эту меру поддержки, эту программу. Выделить на ее реализацию еще 100 миллиардов рублей», - сообщил российский лидер.

Далее Путин акцентировал внимание на IT-сфере: «Напомню, мы уже вдвое, до 15 процентов понизили ставку страховых взносов для всех компаний малого и среднего бизнеса. Считаю, что в IT-сфере мы можем и должны пойти дальше. Сейчас ставка страховых взносов для таких компаний составляет 14 процентов на период до 2023 года. Предлагаю снизить ее до 7,6 процента. Причем не временно, а бессрочно.

Кроме того, будет правильно существенно, на порядок уменьшить ставку налога на прибыль для Ай-Ти-компаний, также, разумеется, бессрочно, с нынешних 20 процентов до 3 процентов. Что не только сравнимо, а даже лучше, чем в таких привлекательных сегодня для IT-бизнеса юрисдикциях, как индийская и ирландская. Фактически это будет одна из самых низких налоговых ставок в мире».

НДФЛ - в помощь

Одна из самых резонансных новелл – это изменение налогообложения. Президент предложил отменить с 1 января 2021 года плоскую шкалу НДФЛ и повысить с 13% до 15% налог для тех, кто зарабатывает больше 5 миллионов рублей в год. Облагаться будет та часть, которая превышает эти 5 млн.

Эти средства будут направляться в социальную сферу, в частности на лечение детей с тяжелыми (орфанными) заболеваниями. Это заболевания, затрагивающие небольшую часть популяции, многие из них генетические. Родителям часто приходится собирать деньги, обращаться в фонды.

«Сразу уточню, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает 5 миллионов в год. Но и это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей. Эти средства предлагаю, как говорят специалисты, "окрасить", защитить от любого другого использования и целевым образом направлять на лечение детей с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, на проведение высокотехнологичных операций.

Подчеркну: все уже действующие программы лечения редких заболеваний детей должны быть безусловно, сохранены. Средства, о которых я сказал, порядка 60 миллиардов ежегодно, пойдут именно "плюсом", в дополнение к тем ресурсам, которые уже выделяются на высокотехнологичную помощь и лекарственное обеспечение.

И, конечно, здесь нужно исключить любую бюрократию. Выработать эффективный механизм в прямом диалоге с гражданским обществом. Но полагаю, что ключевой принцип очевиден. Решения об использовании этих средств, этих денег должны быть прозрачными и абсолютно открытыми, пользоваться безусловным доверием. Моральное право принимать эти решения имеют только врачи, общественные деятели, люди, которые всю жизнь посвятили помощи больным детям, работе в некоммерческих, благотворительных организациях, делом доказали свою порядочность, имеют непререкаемый авторитет и безупречную репутацию. Нужно создать такой механизм», - уверен президент.

По словам Путина, от такого повышения бюджет получит дополнительно порядка 60 млрд рублей.

«Сейчас российские налоговые резиденты – владельцы зарубежных активов – платят налог на полученный доход от деятельности так называемых контролируемых иностранных компаний по достаточно сложной, громоздкой и, можно сказать, запутанной схеме. Предлагаю ее кардинально упростить, предоставить право уплачивать фиксированную налоговую сумму – 5 миллионов рублей в год – без дополнительной отчетности. Таким образом, мы дадим стимул к развитию современного, ответственного бизнеса, причем именно в российской юрисдикции», - озвучил еще одну меру глава государства.

Регионы призвали модернизироваться

Путин также поручил правительству выделить еще 100 млрд руб. регионам, чтобы компенсировать расходы регионов по борьбе с коронавирусом. Он призывал поощрять регионы, которые вкладываются в инфраструктуры. Субъекты, которые строят и ремонтируют дороги быстро, получат дополнительные средства. В программу опережающей газификации регионов и строительству нужны новые средства. В итоге РЖД разместила бессрочные облигации, чтобы модернизировать свою инфраструктуру. Аналогичные меры он призвал воплотить и в других сферах.

Как решит народ

В ходе обращения глава государства в очередной раз поблагодарил врачей, волонтеров и всех граждан. Однако напомнил: «Эпидемия еще не закончилась. Нам еще предстоит дожать, додавить эту заразу. Но жизнь берет свое, входит в привычное русло, в нормальный ритм.Уверен, что вместе мы непременно решим все возникающие проблемы, все обязательно наверстаем, преодолеем и временные, и любые другие трудности. Мы уже доказали, что умеем это делать», – заявил президент.

Обращение президента было опубликовано накануне общероссийского голосования. Поэтому Путин еще раз подчеркнул: поправки в Конституцию вступят в силу, только если граждане их поддержат.

«1 июля состоится голосование по поправкам в Конституцию России. Они вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей», - заключил Владимир Путин.

Напомним, голосовать по поправкам в Конституцию Российской Федерации приморцы начали, как и все жители России, с 25 июня. Плебесцит продлится по 1 июля 2020 года, при этом 1 июля будет выходным.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.