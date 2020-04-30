www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 73.69 р. 100 JPY: 69.21 р.
EUR: 80.05 р. 10 CNY: 10.42 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Экономика
Распечатать

Городские депутаты оказались беднее краевых

30 Апреля 2020, 09:38 | Приморье

В установленный срок сведения о доходах и имуществе опубликовали и депутаты Думы Владивостока. Как и в краевом парламенте, среди городских парламентариев оказалось несколько человек с доходами в десятки миллионов рублей. Но при этом у трети народных избранников задекларированный годовой доход оказался ниже 1 млн рублей.

Наиболее финансово успешным в 2019 году оказался депутат Кирилл ГРИГОРЬЕВ, прошлой весной выступивший в качестве одного из финалистов конкурса на замещение должности мэра Владивостока. Его заработок превысил 81,6 млн рублей – всего на 7 млн рублей меньше, чем у самого богатого депутата Законодательного Собрания Сергея СЛЕПЧЕНКО. Еще 2 млн рублей в семейный бюджет принесла супруга Григорьева.  

Председатель бюджетного комитета гордумы, руководитель краевой федерации профсоюзов Владимир ИСАКОВ по итогам минувшего года «пополнил копилку» на 28 млн рублей; доход супруги депутата составил 7,1 млн рублей. Депутат от округа №10, руководитель строительной компании Евгений ПИМЕНОВ заработал 24,3 млн рублей. Депутат является единственным обладателем зарубежного имущества – ему принадлежат земельный участок и дом в Таиланде. Генеральный директор ООО «Ратимир» Роман САНКЛЕР указал в декларации 18,7 млн рублей дохода.  

Председатель Думы Владивостока Андрей БРИК в 2019 году заработал 2 млн рублей, а вице-спикер Елена НОВИЦКАЯ указала в декларации доход в 1,2 млн рублей. Второй заместитель председателя, Геннадий КУЛИКОВ, пополнил семейный бюджет на 1,6 млн рублей, причем у супруги вице-спикера от КПРФ годовой доход оказался еще больше – 4,2 млн рублей.

Основная масса депутатов в минувшем году сумела заработать 1-1,5 млн рублей – это доходы от трудовой деятельности за пределами городского парламента, поскольку заработную плату за работу в гордуме получают только 10% из 35 депутатов. Однако у 13 из 35 парламентариев столицы ДФО декларированный годовой доход оказался заметно ниже 1 млн рублей. Это единороссы Артур АХОЯН, Денис ВАЛИШИН, Людмила ТАРАН, Василиса ХОДНЕВА, Наталья ВОЙНОВСКАЯ и Станислав ПРИМАЧЕНКО; коммунисты Сергей КУЩЕНКО, Иван ГОЛУБКА, Александр ШУКЕВИЧ, Тахир ИБАШЕВ и Виктор КАМЕНЩИКОВ; представитель ЛДПР Василий ВАСИЛЬЕВ. Рекордсменом по минимальной сумме оказалась депутат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Елена ДЕМИДОВА, указавшая в декларации годовой доход немногим менее 63 тысяч рублей.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: депутаты  доходы 



Новости партнеров




Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]