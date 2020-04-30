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Городские депутаты оказались беднее краевых
В установленный срок сведения о доходах и имуществе опубликовали и депутаты Думы Владивостока. Как и в краевом парламенте, среди городских парламентариев оказалось несколько человек с доходами в десятки миллионов рублей. Но при этом у трети народных избранников задекларированный годовой доход оказался ниже 1 млн рублей.
Наиболее финансово успешным в 2019 году оказался депутат Кирилл ГРИГОРЬЕВ, прошлой весной выступивший в качестве одного из финалистов конкурса на замещение должности мэра Владивостока. Его заработок превысил 81,6 млн рублей – всего на 7 млн рублей меньше, чем у самого богатого депутата Законодательного Собрания Сергея СЛЕПЧЕНКО. Еще 2 млн рублей в семейный бюджет принесла супруга Григорьева.
Председатель бюджетного комитета гордумы, руководитель краевой федерации профсоюзов Владимир ИСАКОВ по итогам минувшего года «пополнил копилку» на 28 млн рублей; доход супруги депутата составил 7,1 млн рублей. Депутат от округа №10, руководитель строительной компании Евгений ПИМЕНОВ заработал 24,3 млн рублей. Депутат является единственным обладателем зарубежного имущества – ему принадлежат земельный участок и дом в Таиланде. Генеральный директор ООО «Ратимир» Роман САНКЛЕР указал в декларации 18,7 млн рублей дохода.
Председатель Думы Владивостока Андрей БРИК в 2019 году заработал 2 млн рублей, а вице-спикер Елена НОВИЦКАЯ указала в декларации доход в 1,2 млн рублей. Второй заместитель председателя, Геннадий КУЛИКОВ, пополнил семейный бюджет на 1,6 млн рублей, причем у супруги вице-спикера от КПРФ годовой доход оказался еще больше – 4,2 млн рублей.
Основная масса депутатов в минувшем году сумела заработать 1-1,5 млн рублей – это доходы от трудовой деятельности за пределами городского парламента, поскольку заработную плату за работу в гордуме получают только 10% из 35 депутатов. Однако у 13 из 35 парламентариев столицы ДФО декларированный годовой доход оказался заметно ниже 1 млн рублей. Это единороссы Артур АХОЯН, Денис ВАЛИШИН, Людмила ТАРАН, Василиса ХОДНЕВА, Наталья ВОЙНОВСКАЯ и Станислав ПРИМАЧЕНКО; коммунисты Сергей КУЩЕНКО, Иван ГОЛУБКА, Александр ШУКЕВИЧ, Тахир ИБАШЕВ и Виктор КАМЕНЩИКОВ; представитель ЛДПР Василий ВАСИЛЬЕВ. Рекордсменом по минимальной сумме оказалась депутат от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Елена ДЕМИДОВА, указавшая в декларации годовой доход немногим менее 63 тысяч рублей.
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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