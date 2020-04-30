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Доходная участь

30 Апреля 2020, 08:40 | Приморье

Предкризисный год только укрепил благополучие депутатов Приморья

 

В середине апреля депутаты Законодательного Собрания Приморья опубликовали декларации о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера по итогам 2019 года. Он стал последним, когда зарплата парламентариев рассчитывалась по-старому и была привязана к зарплатам государственных гражданских служащих Приморского края. Тем не менее, в целом для депутатского корпуса 2019-й стал финансово стабильным – у большинства парламентариев сумма дохода немного увеличилась.

Свыше 10 млн рублей в 2019 смогли заработать Ефим ЗВЕНЯЦКИЙ (10,7 млн рублей дохода у депутата, плюс 2,1 млн рублей - у его супруги), Геннадий ЛАЗАРЕВ (14,4 млн рублей), Эдуард ЦОЙ (18,6 млн рублей), Игорь ШАУФЛЕР (48 млн рублей) – он стал лидером по количеству земельных участков в собственности (23) и моторной техники, Виктор МИЛУШ (12 млн рублей), Евгений ТКАЧЕНКО (36,1 млн рублей), Игорь ЧЕМЕРИС (25,2 млн рублей). Лидером по сумме заработанных за год средств вновь оказался председатель фракции «Единая Россия» в ЗС ПК Сергей СЛЕПЧЕНКО – его доход составил 88,63 млн рублей; еще 0,5 млн рублей заработала супруга депутата. При этом список имущества четы Слепченко достаточно скромен – в нем три земельных участка (600, 900 и 1800 кв м.), жилой дом (196 кв м.) и автомобиль Lexus LX570. Отметим, что большинство перечисленных парламентариев по итогам 2019 года увеличили свои доходы в сравнении с 2018-ым.

Председатель Законодательного Собрания Александр Ролик за прошлый год  заработал 4,5 млн рублей. В собственности у спикера – только квартира площадью 137,6 кв.м. Достаточно скромным оказался заработок у заместителя председателя краевого парламента Сергея КУЗЬМЕНКО, который задекларировал 3,4 млн рублей. Всей недвижимостью (два земельных участка, дом, квартира и жилое помещение) в семье вице-спикера владеет его супруга.

Лидером среди председателей комитетов и одним из наиболее финансово успешных депутатов в 2019 году оказался Джамбулат ТЕКИЕВ, заработавший 14,49 млн рублей. В собственности у Текиева – три земельных участка, два жилых дома, квартира и гараж, три нежилых помещения, сторожка, беседка и даже подъездные ЖД-пути протяженностью 1,6 км. Доход председателя комитета по региональной политике, законности и международному сотрудничеству вырос по сравнению с 2018 годом.   

Председатель бюджетного комитета ЗС ПК Галуст АХОЯН, в былые годы неизменно входивший в число лидеров по сумме годового дохода, в 2019 году заработал скромные 7,87 млн рублей. Супруга депутата добавила в семейную копилку еще 576 тысяч. Впрочем, с имуществом у парламентария по-прежнему все хорошо – среди принадлежащих Галусту Ахояну объектов недвижимости – пять квартир площадью от 18,9 до 88,7 «квадратов», четыре земельных участка, нежилое помещение и здание, а также объект незавершенного строительства. 

Председатели других комитетов Законодательного Собрания показали более скромные доходы. Доход представителя ЛДПР Евгения ЗОТОВА, возглавляющего комитет по продовольственной политике и природопользованию, в 2019 году составил 4 млн рублей. Семь земельных участков, жилой дом и два нежилых здания находятся у главы комитета в собственности, а еще три участка и часть жилого дома – в пользовании. Кроме того, депутат является обладателем одного из самых разнообразных парков моторной техники. Помимо внедорожников Toyota Land Cruiser и Toyota Tundra, Зотову принадлежат грузовой Mitsubishi Canter, маломерное судно, моторная лодка, тракторный прицеп и полуприцеп, а также два снегоболотохода. Добавим, что основу автопарка других приморских парламентариев по-прежнему составляют различные вариации легендарного Toyota Land Cruiser и модели семейства Lexus.

Глава комитета ЗС по экономической политике Сергей ИЩЕНКО в 2019 году заработал 3,56млн рублей, а доход супруги депутата составил 610 тысяч рублей. В собственности у председателя комитета – жилой дом, земельный участок и моторная лодка.  Еще скромнее оказался доход у председателя социального комитета Татьяны КОСЬЯНЕНКО – 3,1 млн рублей. Парламентарий владеет двумя квартирами, а земельным участком и частью жилого дома Татьяна Косьяненко обладает совместно с мужем. Немногим более 3 млн рублей по итогам 2019 года задекларировал председатель регламентного комитета ЗС ПК Дмитрий НОВИКОВ; у супруги депутата доходов в прошлом году не было. В списке имущества Новикова – земельный участок 1500 кв м., две квартиры и два автомобиля.

Доход большинства «рядовых» парламентариев, как и в прежние годы, находится в коридоре 2-3 млн рублей. Менее 1 млн рублей составили официальные доходы единороссов Юрия КОРСАКОВА и Марины СЕМИНОЙ, победившей на довыборах в ЗС по одномандатному округу №19 в сентябре прошло года. Компанию членам «ЕР» со скромными доходами составили коммунисты Владимир БЕСПАЛОВ и Владимир ГРИШУКОВ, с заработком 765 тысяч рублей и 772 тысячи рублей соответственно.

Добавим, что с 1 января 2020 года краевые парламентарии, равно как и топ-менеджмент правительства Приморского края, имеют статус лиц, занимающих государственные должности, а оплата их труда привязана к оплате труда федеральных министров. Однако о том, как сильно в связи с этим изменилось материальное положение депутатов ЗС ПК, станет ясно только будущей весной, за несколько месяцев до истечения полномочий нынешнего созыва Заксобрания.

Андрей СЕРОВ, фото из Интернета.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.


 
 

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Теги: ЗС ПК  депутаты  доходы 



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