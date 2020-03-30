Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Мэрия Владивостока во время объявленных недельных каникул будет выполнять все основные функции
Администрация Владивостока в период объявленных Указом Президента России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля будет обеспечивать выполнение основных функций органа власти, и в первую очередь связанных с жизнеобеспечением города.
С 30 марта по 3 апреля будут закрыты детские сады, а школы с 6 апреля перейдут на дистанционное обучение. В образовательных учреждениях будут проведены дезинфекционные мероприятия.
Вместе с тем, в штатном круглосуточном режиме продолжит работу Единая дежурная диспетчерская служба г. Владивостока, а также муниципальное учреждение «Содержание городских территорий», в чьем ведении – чистота и порядок в городе.
Также в штатном режиме на следующей неделе будут работать ЗАГСы - здесь по-прежнему будут регистрировать браки, однако специалисты рекомендуют не приглашать большое количество гостей.
Граждане и организации могут обращаться в администрацию города через интернет-приемную.
Напомним, во Владивостоке в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности.
В связи с этим отменены практически все массовые мероприятия, временно ограничена работа театров, музеев, других учреждений культуры и спорта. Усилены меры по дезинфекции в транспорте, торговых и других помещениях.
Новости партнеров
Новости тематики
- Мэрия Владивостока во время объявленных недельных каникул будет выполнять все основные функции
- Олег Гуменюк: "Сегодня надо не обещать, а делать"
- Совместный труд государства и общества
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- Владивосток ищет резервы
- Учесть всё, что важно для граждан
- Лазо отправят в топку реформы
- Олег Кожемяко: "Меня, мою команду многое не устраивает"
- Олег Кожемяко рассказал, почему уволился мэр Артема
- "Или тебя сломают, или ты докажешь, что ты – личность"
Новости раздела
- Мэрия Владивостока во время объявленных недельных каникул будет выполнять все основные функции
- Олег Гуменюк: "Сегодня надо не обещать, а делать"
- Совместный труд государства и общества
- Нового мэра Артема определят в апреле
- Нового вице-мэра назначили во Владивостоке
- "Никому не хочется расставаться с властью…"
- Владивосток ищет резервы
- Учесть всё, что важно для граждан
- В Приморье ждут денег "на Конституцию"
- Два города в Приморье готовятся обновить власть
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Работодатели в Приморье начали массово увольнять персонал
- Туристы завезли заразу и в Приморье
- "Аэрофлот" снова "вытер ноги" о дальневосточников
- На Дальний Восток вернут пассажирские суда
- В Хабаровском крае под наблюдением врачей на карантине находится примерно 780 человек
- В Хабаровском крае построят фундаментальный пункт для поддержки системы ГЛОНАСС
- Тигрица Спарта встретилась со своим спасителем в зоопарке Nordens Ark
- В Приморье будет создан первый трансграничный распределительный центр
- Разработан законопроект об эксперименте в лесной отрасли Дальнего Востока
- Хабаровский мининвест определился с мерами поддержки регионального бизнеса из-за пандемии коронавируса