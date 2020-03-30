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Мэрия Владивостока во время объявленных недельных каникул будет выполнять все основные функции

30 Марта 2020, 10:39 | Приморье

Администрация Владивостока в период объявленных Указом Президента России нерабочих дней с 30 марта по 3 апреля будет обеспечивать выполнение основных функций органа власти, и в первую очередь связанных с жизнеобеспечением города.

С 30 марта по 3 апреля будут закрыты детские сады, а школы с 6 апреля перейдут на дистанционное обучение. В образовательных учреждениях будут проведены дезинфекционные мероприятия.

Вместе с тем, в штатном круглосуточном режиме продолжит работу Единая дежурная диспетчерская служба г. Владивостока, а также муниципальное учреждение «Содержание городских территорий», в чьем ведении – чистота и порядок в городе.

Также в штатном режиме на следующей неделе будут работать ЗАГСы - здесь по-прежнему будут регистрировать браки, однако специалисты рекомендуют не приглашать большое количество гостей.

Граждане и организации могут обращаться в администрацию города через интернет-приемную.

Напомним, во Владивостоке в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности.

В связи с этим отменены практически все массовые мероприятия, временно ограничена работа театров, музеев, других учреждений культуры и спорта. Усилены меры по дезинфекции в транспорте, торговых и других помещениях.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: администрация  мэрия  владивосток  коронавирус 



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