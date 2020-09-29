Свой среди своих: два года Кожемяко

Олег Кожемяко успешно сочетает антикризисный менеджмент с заботой о стратегическом развитии Приморского края

На днях исполнилось два года с момента, когда к работе в Приморье приступил новый глава региона – Олег КОЖЕМЯКО. Спокойным этот период не назовешь: обеспечив политическую стабильность, руководству края сегодня необходимо бороться с экономическими последствиями пандемии. И при этом – думать о том, как регион будет развиваться в перспективе.

«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Русская пословица как нельзя лучше описывает ситуацию в Приморье осенью 2018 года, когда после скандального противоборства Андрея ТАРАСЕНКО и Андрея ИЩЕНКО временно исполняющим обязанности главы региона был назначен Олег Кожемяко – наиболее опытный региональный менеджер России, к тому времени успевший поочередно вывести из кризиса три субъекта страны со сложной социально-экономической ситуацией.

Приморский край не стал исключением: уже в первые месяцы работы новому главе региона удалось сдвинуть с мертвой точки жилищные проблемы обманутых дольщиков и детей-сирот, организовать системную работу по защите населенных пунктов от наводнений, принять закон «о детях войны», кратно увеличить расходы на питание школьников, добиться отмены требований по установке кнопки «ЭРА-ГЛОНАСС» на ввозимые иномарки. Именно эти вопросы два года назад активно способствовали росту протестных настроений, и только с приходом Олега Кожемяко эти настроения удалось побороть: 16 декабря 2018 года он победил на выборах губернатора уже в первом туре. При этом системная работа по перечисленным направлениям после выборов не только не остановилась, но и была усилена.

- На протяжении двух лет работы в Приморье Олег Кожемяко продолжает вести диалог с Москвой, лоббируя интересы региона. Если вначале подобные вещи воспринимались как предвыборный образ, то затем стало понятно: обращения напрямую к руководству страны, задействование связей в федеральных органах власти позволяют Олегу Кожемяко добиваться выделения средств на проекты, имеющие большое значение для приморцев, - уверен политолог Сергей ГРЕБЕНЮК.

Навыки антикризисного менеджера и хорошее знание реального сектора экономики помогают Олегу Кожемяко и в 2020 году, в ходе пандемии коронавируса. Власти региона сумели найти баланс между заботой о здоровье людей и об их благополучии. По данным, которые озвучила в мае министр экономического развития Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО, степень «закрытия» экономики региона во время вызванного COVID-19 локдауна составила всего 15%, тогда как в среднем по стране этот показатель составлял 40%. Ни одно крупное предприятие Приморья не остановило работу, при этом уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в крае был ниже среднероссийского.

Параллельно, по инициативе Олега Кожемяко были предоставлены льготы по налогам и арендным платежам для отраслей, наиболее пострадавших от введенных в целях противодействия COVID-19 ограничений: туризма, транспорта, торговли и услуг. Несмотря на снижение поступлений в бюджет, в регионе были сохранены все ранее действовавшие меры социальной поддержки граждан – в том числе различные доплаты врачам и учителям, введенные в 2018 году и позволившие существенно улучшить ситуацию с обеспечением социальных учреждений молодыми специалистами.

При этом прошедшие два года нельзя назвать исключительно временем антикризисного менеджмента. Многие решения, принятые за этот период, определили развитие края на годы вперед. Например, Олег Кожемяко добился того, чтобы Владивосток получил официальный статус столицы Дальневосточного федерального округа, а в уставе Приморья, наконец, прописали статус города как столицы края. Бюджет Владивостока вырос почти в 1,5 раза по сравнению с периодом «до Кожемяко», что позволило существенно нарастить объемы работ по ремонту дорог и коммуникаций, благоустройству, обновлению общественного транспорта. В повестку дня вновь вернулись крупные инфраструктурные проекты вроде ВКАД.

Перемены ощутили и жители других муниципалитетов края. В конце 2019 – начале 2020 года в регионе прошел первый этап реформы местного самоуправления, в ходе которой муниципальные районы с многочисленными, но бедными сельскими поселениями были преобразованы в муниципальные округа. Оптимизация управленческих структур на местах позволила направить средства, которые ранее тратились на содержание чиновников, на решение вопросов, связанных с развитием территорий. А на краевом уровне было проведено преобразование прежней структуры администрации Приморья в правительство, председателем которого стала давняя соратница Олега Кожемяко Вера ЩЕРБИНА.

Важно, что за два года были заменены практически все главы городов и районов, доставшиеся новой команде в наследство от предыдущих властей региона. В том числе удалось обеспечить транзит власти в Находке, где пост мэра недавно занял Тимур МАГИНСКИЙ, работавший в команде Кожемяко еще в «сахалинский» период. Политолог Сергей ГРЕБЕНЮК считает, что ротации на местном уровне стали результатом системного аудита деятельности муниципальных глав, проведенного внутриполитическим блоком «белого дома».

- В настоящее время подобный «технократический» подход внедряется и по отношению к депутатам, поэтому пул кандидатов на выборах в 2021 году будет формироваться, исходя из понятных критериев эффективности, а не кулуарных договоренностей, - подчеркнул эксперт.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.