Covid-19 обглодал бюджеты-20

Финансовые закрома Приморского края и Владивостока ожидает секвестр

Пандемия COVID-19 потребовала не только дополнительных расходов из краевого бюджета, но и привела к значительному снижению доходов региона и муниципальных образований. В ближайшее время руководство Приморья вынуждено прибегнуть к мерам экономии, сократив бюджетные расходы по ряду направлений. При этом власти гарантируют, что исполнение социальных обязательств останется безусловным приоритетом при планировании бюджетных расходов.

Напомним, что после избрания губернатором Приморья Олега КОЖЕМЯКО бюджеты Приморья и Владивостока заметно прибавили в объеме. Основные параметры краевой казны сбалансированы возле отметки в 150 млрд рублей, а доходы и расходы бюджета Владивостокского городского округа в 2019-2020 годах превышают 20 млрд рублей. Но коронавирус приведет к уменьшению этих показателей.

Экономить начали весной

По итогам первого полугодия прямые расходы на борьбу с коронавирусом в Приморье составили 6,4 млрд рублей – в том числе, 3,5 млрд рублей из федерального бюджета и 2,9 млрд рублей из регионального. Деньги пошли как в сферу здравоохранения, так и на поддержку пострадавших от ограничительных мер отраслей экономики и граждан. Кроме того, принятые весной-летом решения по снижению фискальной нагрузки на бизнес в пострадавших отраслях ожидаемо привели к снижению доходов краевого и муниципальных бюджетов. Отчасти они были компенсированы трансфертами из федерального бюджета на сбалансированность региональной казны.

- К сожалению, спад экономики до сих пор продолжается. Это не только те предприятия, которые приостановили свою деятельность, например, в сферах туризма, гостиничного бизнеса, логистики, но и другие отрасли, которые работали все это время. На сегодняшний день мы потеряли 5,4 млрд рублей, около 1 млрд рублей приходится на муниципалитеты. Но бюджет должен быть сбалансирован, потому что брать на себя обязательства и не платить за них – это нарушение законодательства. Поэтому сейчас мы работаем над секвестированием, – прокомментировала председатель правительства Приморского края Вера ЩЕРБИНА.

По информации «Золотого Рога», первые меры экономии на краевом уровне были приняты еще весной текущего года. В частности, на неопределенный срок отложили торги по строительству объектов, на которые к концу апреля еще не была готова проектно-сметная документация. Оптимизировались и затраты на содержание органов власти – в том числе, в связи со значительным снижением количества официальных мероприятий и командировок. Однако масштабный секвестр еще впереди.

- Что касается сокращения расходов, то решения по этому поводу будут приняты на ближайшей сессии Законодательного Собрания (запланирована на 29 июля – прим. автора). Это связано с тем, что в первом полугодии из-за пандемии мы недополучили 5,4 млрд рублей доходов, и необходимо балансировать бюджет. Однако пока секвестирование бюджета практически незаметно: мы «снимаем» расходы, в основном, инвестиционного характера. Сюда попадают, в том числе, и объекты, которые планировалось построить в рамках национальных проектов, но по которым еще не была готова проектно-сметная документация. Все, что касается социального блока вопросов – оплаты труда, социальных выплат, приобретения продуктов и лекарств; а также подготовки к отопительному сезону – финансирование сохранено в полном объеме. Все эти мероприятия будут реализовываться в штатном режиме, - заверила Вера Щербина на пресс-конференции в середине июля.

«Заначка» для столицы

О планах по секвестированию бюджета на днях сообщили и в управлении финансов администрации Владивостока. По расчетам специалистов, до конца 2020 года городская казна может недополучить более 700 млн рублей; при этом бюджет несет дополнительные незапланированные расходы в связи с выполнением мероприятий по предотвращению распространения коронавируса. Сэкономить пока удалось благодаря отмене массовых мероприятий, но этого недостаточно.

«В администрации города уже проведены конкурсные процедуры на значительную часть бюджетных средств, заключены контракты с подрядчиками и поставщиками. При недостатке доходов неисполненные бюджетные обязательства повлекут за собой образование просроченной кредиторской задолженности. Помимо нарушенных обязательств это крайне негативно повлияет на возможность получения субсидий из бюджета Приморского края, так как одним из основных условий их предоставления является отсутствие кредиторской задолженности», - отметили в мэрии.

Для того, чтобы у муниципалитета в конце года была возможность рассчитаться с контрагентами, в администрации Владивостока приняли решение сформировать финансовый резерв. Его израсходуют в том случае, если по итогам девяти месяцев 2020 года выпадающие доходы бюджета не получится компенсировать за счет других источников. Если же средств будет достаточно, то деньги из антикризисной «заначки» пойдут на текущие нужды.

Добавим, что на минувшей неделе показатели заболеваемости COVID-19 в Приморье били рекорды: число ежедневно выявляемых случаев опасной инфекции перевалило за 100; вновь начало увеличиваться количество активных случаев. В связи с чем губернатор Приморья Олег Кожемяко на одном из заседаний регионального оперштаба заявил, что часть ранее отмененных ограничительных мер может быть возвращена, если предприятия и граждане не будут строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. Таким образом, рассчитывать на скорое прекращение негативного воздействия вируса на экономику региона пока не приходится.

Досье "Золотого Рога": Согласно проекту новой редакции бюджет-2020, подготовленному правительством Приморья, с учетом вносимых изменений основные параметры краевого бюджета в текущем году составят: доходы – 142, 8 млрд рублей, расходы – 168,5 млрд рублей, дефицит – 25,6 млрд рублей. Общая сумма доходов снижена более чем на 1,2 млрд рублей: «провал» в 4,6 млрд рублей по налоговым доходам отчасти компенсирован безвозмездными поступлениями из федерального бюджета (3,4 млрд рублей). Расходы краевого бюджета-2020 сокращены на 1,36 млрд рублей. Основные статьи экономии – это коммунальная инфраструктура для ТОР «Надеждинский» и «Михайловский», рекультивация земель в районе полигона ТБО во Владивостоке, субсидии физкультурно-спортивным организациям.

Александр САЛКОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток