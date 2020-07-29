Наводящие тишину

Если вы не знаете, как работает Росгвардия, значит вы законопослушный гражданин

«При силовом сопровождении уссурийского ОМОНа в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте, были задержаны двое подозреваемых, у которых изъяты 2 единицы огнестрельного оружия и свыше 14 килограммов наркотических веществ». «В ходе проведения межведомственной операции «Мак» обнаружены 160 тысяч кустов марихуаны».

«В ходе межведомственной операции пресечена противоправная деятельность организованной группы, состоящей из ранее судимых местных жителей».

«При силовой поддержке Росгвардии задержаны подозреваемые в совершении корыстно-насильственных преступлений на территории Приморского края».

«Сотрудники Управления вневедомственной охраны по г. Владивостоку почтили минутой молчания память погибшего 28 лет назад при исполнении обязанностей 34-летнего старшины Виктора Гриченко…».

Из сводки новостей про обычную работу Росгвардии. И это лишь малая часть, 90% спецопераций мы никогда не увидим - может это и к лучшему. Мы не увидим, сколько изымается наркотиков, пресекается преступлений, сколько сохранено жизней, здоровья и имущества. Мы больше видим бесконечно тиражируемые слёзовыжимательные сюжеты о том, как суровые мужчины пакуют юных девушек и трепетных юношей с горящими глазами. Но давайте посмотрим на мир реально: это лишь крошечный эпизод. Большая ежедневная работа Росгвардии - это охрана и защита, обеспечение нашей с вами безопасности. Пока будут те, кто мешает нам жить спокойно, - нужны те, кто будет охранять. И роль и обязанности Росгвардии, как одной из составляющих системы правопорядка в стране, не является чем-то новым или уникальным.

Теоретически, Росгвардия открыта для мужчин и женщин старше 18 лет, граждан РФ, кто чист перед законом, абсолютно здоров, обладает выносливостью и имеет высокие морально-психологические качества. А практически нужно пройти многоступенчатый жёсткий фильтр… Фото из архива



Палка, каска, человечек…

Досье "Золотог Рога": Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардия) создана 5 апреля 2016 года Указом президента РФ. В состав включены: Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации, СОБР, ОМОН, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы, Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана», институты, госпитали и санатории, воинские части и прочее.

Первая аналогичная структура появилась ещё в 1811 году, когда Александр I создал Корпус Внутренней стражи для «охраны тишины и спокойствия в государстве», как было написано в указе. И это было новшеством не только в России, но и в мире. Возглавил Внутреннюю стражу генерал-адъютант Евграф Федорович КОМАРОВСКИЙ, участник итальянского и швейцарского походов самого СУВОРОВА. Впоследствии названия менялись, но внутренние гарнизонные войска сохранялись вплоть до 1917 года.

Революция разрушила «до основанья, а затем» в 1919 году советская власть сформировала собственные внутренние войска ВЧК-ГПУ-НКВД. Им вменили в обязанность поддержание порядка и охрану промышленных объектов. Во время Великой Отечественной подразделения НКВД участвовали во многих сражениях, более 100 тыс. военнослужащих получили награды. В Параде Победы 24 июня 1945 года 100 фронтовиков прошли по Красной площади в составе сводного батальона - того самого, которому было предоставлено почетное право бросить знамена поверженной Германии к подножью Мавзолея. После войны участвовали в ликвидации банподполья на Украине, в Белоруссии и Прибалтике.

В 80-90-е помогали при стихийных бедствиях, одними из первых были направлены на ликвидацию последствий аварии на Чернобыльской АЭС и землетрясения в Армении. Принимали участие в погашении вооруженных конфликтов на территории бывших советских республик.

Особая страница в истории - участие в боевых действиях на Северном Кавказе. Сотрудники только Приморского отряда ОМОН 38 раз выезжали в служебные командировки, 9 бойцов погибли, выполняя служебный долг. За проявленные мужество и героизм сотрудники отряда 364 раза были награждены государственными наградами.

Ограниченный контингент Росгвардии присутствовал в Сирии, вместе с военными занимался разминированием, поиском оружия и боеприпасов и оказанием медицинской помощи местному населению.

Я бы в снайперы пошел…

Теоретически, Росгвардия открыта для мужчин и женщин старше 18 лет, граждан РФ, кто чист перед законом, абсолютно здоров, обладает выносливостью и имеет высокие морально-психологические качества. А практически нужно пройти многоступенчатый жёсткий фильтр. Особенно в спецподразделения ОМОН и СОБР. Эти самые закрытые и самые обсуждаемые подразделения во многом схожи. Но есть одна важная вещь, которая выделяет эти отряды на фоне других подразделений, и о которой мы иногда не задумываемся: готовность каждого идти под пули и ясное понимание, что в любой момент ты можешь не вернуться со службы.

Досье "Золотого Рог": Сотрудники СОБР по Приморскому краю в 2019 году принимали участие в проведении свыше 100 спецопераций, в результате которых в правоохранительные органы по подозрению в совершении преступлений доставлены 190 человек. Сотрудники ОМОН приняли участие в проведении свыше 580 специальных операций, направленных на раскрытие преступлений и задержание преступников, сопровождение следственных действий. Практически две операции ежедневно. Прямо здесь, прямо сейчас.

Какой он, сотрудник спецподразделений, что должен уметь и знать? Самое очевидное - выдерживать колоссальные физические нагрузки. Немного цифр для понимания: наверняка видели сюжеты, где вооружённые бойцы легко, как птицы, взлетают по лестнице, преодолевают препятствия, штурмуют стены. Вспомнили? А теперь представьте: всё это в экипировке весом от 25 до 50 кг. Один только шлем 2,5 килограмма. А щит - помните, впереди группы идет так называемый «щитовой»? Так вот, вес бронированного щита - 30 кг. И нужно не просто нести это всё на себе, как сумки с продуктами до багажника машины, в этом надо «работать», как говорят на их языке. Бежать, преодолевать большие расстояния - не всегда, как в сюжетах в новостях, их подвозят на спецтранспорте прямо к подъезду, - прыгать. Стрелять и попадать в цель из любого положения: стоя, лёжа, на бегу, на лету. И нельзя остановиться, перевести дух и попить водички, как в спортзале между подходами. Кстати, хотите попробовать «зарядку» от Росгвардии? Этот тест на физическую выносливость сдают кандидаты, так называемый тест Купера. Но будьте осторожны, его не рекомендуется делать без специальной подготовки. Выполняется без пауз: бег на 3 км не боле 12,5 минут, подтягивание на перекладине не менее 18 раз, комплекс из 4 силовых упражнений по 60 раз каждое. Ещё дышите? Тогда в финале спарринг, в ходе которого оценивают не только технику, а и способность терпеть боль, волевые качества на фоне общей физической усталости.

Ещё необходима незаурядная стрессоустойчивость и способность к быстрым реакциям. Одно из направлений подготовки бойцов - это тактическая подготовка, когда тренируют навык мгновенно оценивать обстановку и реагировать. Ведь ценой их ошибки может быть жизнь, в том числе наша с вами. Или им не бывает страшно? Не боится только дурак, а вот справиться со страхом может не каждый. И даже в самой мирной ситуации просто находиться в городе с боевым оружием это огромная ответственность. Далеко не каждый готов переносить такие нагрузки на психику и оставаться сохранным. Поэтому именно по несоответствию морально-волевым качествам отсекается большинство кандидатов. С каждым кандидатом штатные психологи проводят основательную работу по специальным технологиям, которые не подлежат разглашению. Также есть обязательное испытание на полиграфе - да, тот самые детектор лжи. Кстати именно этого испытания, по словам психологов, больше всего боятся кандидаты. Но, психологи говорят, бояться не стоит, там всё только твое.

Нужно знать и уметь пользоваться не только разными видами вооружения, а их достаточно много. Но также - внушительным арсеналом технических средств и экипировки. Научиться оказывать первую медицинскую помощь. Получить топографическую и юридическую подготовку. Здесь нельзя сказать «это не моя работа, мне за это не платят, я это не умею». В отрядах принцип абсолютной взаимозаменяемости. Во-первых, готовят всегда к худшему - во время операции кто-то может оказаться ранен. Во-вторых, жизнь есть жизнь, люди увольняются, иногда переходят в другие подразделения, но не могут быть ситуации, когда нет специалистов, и поэтому отряд не может выполнить задачу. Они всегда могут.

Известная фраза «Тяжело в учении - легко в бою», без преувеличения, написана кровью. Поэтому постоянное обучение и упорные тренировки до седьмого пота - это обычная работа спецподразделений. Каждое движение должно быть доведено практически до уровня рефлекса.

Здесь полная взаимозаменяемость, и все могут всё, но есть и совсем особенные специалисты: да простят мне вольность, но в голове крутится «человек-паук» и «человек-амфибия» - бойцы-высотники и бойцы-подводники. Спуститься, при необходимости, умеет каждый, а вот при постановке определенной задачи именно высотники их решают. Ещё тренировка воображения: в боевой экипировке управляют спуском по веревке одной рукой - потому что в другой руке оружие, лететь со стены, иногда вниз головой. И, как только ты появился в окне, - ты мишень. И выполнение боевых задач под водой - это не с аквалангом в Красном море.

Почти случайно во время разговора в Росгвардии зашла речь об одной, на первый взгляд, не выдающейся профессии: водители. Их вообще никогда не видно и не слышно, кто когда говорит о водителях? А эти ребята тоже уникумы. Они должны уметь всё, как все бойцы: бегать, стрелять, спускаться с крыши и, дополнительно, уметь водить все, что движется по земле и не только - мотоцикл, легковушку, Урал, БТР, катер, Тигр. Возможно, при необходимости и с самолетом разберутся. Должны уметь сделать ремонт в случае поломки. И особый талант - досконально знать все «партизанские тропы» проезда по городу. Они не могут опоздать из-за пробки или сказать «не приедем на операцию, тут всё залило». Какой бы коллапс ни был на дороге, машина должна прибыть в нужную точку в расчетное время. Отдельный фокус - проехать так, чтобы в забитых машинами дворах никого не задеть. У нас такое законодательство, что даже машины оперативной службы и скорой помощи, которые едут по экстренному вызову, будут, в случае чего, виноваты.

Когда приходишь в Росгвардию, твоя жизнь зависит от задач службы. Да, на сотрудников тоже распространяется трудовое законодательство, но есть своя специфика. Праздники - это время напряженной работы, поэтому Новый год, Пасху, день города, фестивали сотрудники зачастую проводят не в кругу родных, а на службе. В любое время дня и ночи могут вызвать на службу, и ты обязан прибыть независимо от того, что сегодня свидание с девушкой мечты, день рождения тёщи, затеял ремонт или пообещал ребенку съездить на море. Нельзя выключить телефон. Здесь многое не так, как в привычной нам жизни. Именно поэтому кандидаты проходят жесточайший «фильтр». И это нужно не только Росгвардии, нужно и самому человеку, чтобы уменьшить риск ошибки и не начать заниматься не своим делом.

Чьи вы, хлопцы, будете?.. Фото из архива



Преданы хозяину

Помните сцены из боевиков и детективов? Симпатичный пес среди горы сумок находит нужную, даёт только им и кинологу понятный сигнал и... радостно и преданно заглядывает в глаза хозяину: посмотри, я нашел! Погладь меня! «Погладь меня» обязательно для успешной работы собаки, они не люди и из-под палки ничего делать не будут. А это совсем не просто, методично и внимательно, шаг за шагом, проверить сотни квадратных метров территории за строго определенное время. Например, ДВФУ накануне ВЭФ, школу или торговый центр после сообщения о заминировании. В любую погоду, не отвлекаться на шум, умопомрачительный запах еды из кафе, пробегающих кошек и пролетающих птичек. Собаки здесь с особенным характером: они должны быть терпеливы, доброжелательны - любая агрессия абсолютно исключена - способны длительное время сосредоточиваться на задаче и обладать крепким здоровьем. Оказывается, для собак напряжение нюха - это тяжелая физическая нагрузка и работать часами это не тоже самое, что обнюхивать кустики на прогулке в парке. Поэтому в процессе работы опытный кинолог наблюдает за собакой и видит, когда ей надо дать отдых и позволить … побегать! Да, побегать за мячиком, получить порцию любви и ласки от хозяина, может быть, вкусняшку, и с новой силой идти спасать мир. И, конечно, постоянная дрессировка. Вырастить из очаровательного мимимишного комочка настоящего «бойца» - это настоящая творческая работа. Да, есть школа дрессировки, но у каждой собаки свой характер, и важно найти к ней правильный подход. И постоянно поддерживать форму - нет такой точки, в которой можно сказать: «всё, собака готова, можно остановиться», как при дрессировке домашних питомцев. Поэтому, когда нет спецопераций, собаки не скучают по вольерам, а продолжают работать. Может быть у них не самая лёгкая «собачья жизнь», но уж точно полная любви. Когда кинологи рассказывают о своих питомцах, глаза светятся любовью и гордостью, и суровые мужчины начинают улыбаться как дети.

Досье "Золотого Рога": Кинологи ОМОН выполняют задачи по поиску и обнаружение взрывчатых и наркотических веществ, взрывных устройств, оружия и боеприпасов. В кинологической службе в Приморье 11 собак: немецкие овчарки, шнауцер и спаниель. В прошлом году собаки привлекались для обследования свыше 600 объектов при проверках перед праздниками и мероприятиями и в случаях ложного заминирования. Уже не один год «наши» собаки при проведении регулярных ведомственных проверок становятся одними из лучших в стране.

Ваши соседи могут быть вооружены

Вы никогда не задумывались, что у вас за стенкой, в соседней квартире может находиться оружие? А сосед, с которым паркуетесь рядом во дворе, возможно, хороший стрелок? Оружие есть на руках у населения, у сотрудников частных охранных предприятий, оружие продается в специализированных магазинах города. За всем этим «арсеналом», за легальностью оборота и безопасностью хранения следит подразделение лицензионно-разрешительной работы. В этом подразделении работают сотрудники только с высшим юридическим образованием. Их служба - это кропотливая работа с документами, безупречное знание законов, контроль и профилактика нарушений. В Росгвардии подчёркивают, что подавляющее большинство владельцев всё же люди ответственные. Но контроль не ослабляют.

Досье "Золотого Рога": В Приморском крае владельцев гражданского оружия около 70 тысяч человек. В прошлом году проведено свыше 48 тысяч проверок мест хранения гражданского оружия, в результате которых свыше 4 тысяч физических лиц за допущенные нарушения привлечены к административной ответственности.

«Регулярная проверка» - это визит домой к владельцу оружия с целью удостовериться, что оружие хранится, как и положено, в надежном сейфе. Прийти могут в любое время, и владелец обязан впустить, даже если день рождения или пол не помыт. Бывает, что приходят, а ружье вместо сейфа стоит себе в коридоре рядом с зонтиком и собачьим поводком. Хоть наш народ виртуозно владеет искусством оправданий, но, по словам сотрудников отдела, здесь фантазия даёт сбой, и объяснения - как под копирку: «на охоту собираюсь», «только что чистил». Но неправильное хранение оружия - это не совсем то, что парковка в неположенном месте. И последствия такой «забывчивости» обходятся дорого, в прямом и переносном смысле слова...

Не все граждане нашей страны одинаково законопослушны

Может быть поэтому самое большое подразделение Росгвардии - это Вневедомственная охрана, которая обеспечивает безопасность и сохранность особо важных объектов, согласно утвержденному правительством перечню, и имущество юридических и физических лиц по договорам. Сохранность имущества обеспечивает весьма эффективно: так, не было ни одной кражи из охраняемых квартир уже более 20 лет. Попытки вскрытия ещё бывают, но, говорят, что даже одной наклейки на двери «Под охраной Росгвардии» бывает достаточно, чтобы лихие люди обходили квартиру стороной. Видимо, перспектива соревноваться в скорости с группами задержания (группа задержания Росгвардии) не вызывает особого энтузиазма.

Досье "Золотого Рога": В 2019 году сотрудниками вневедомственной охраны войск национальной гвардии России по Приморскому краю пресечены более 1800 административных правонарушений. При участии сотрудников ОВО раскрыты 78 преступлений, обнаружены более 370 лиц, находящихся в розыске, в отделы полиции доставлены около 2 тысяч правонарушителей.

Группа задержания - это сотрудники, которые патрулируют город. Любая работа развивает какие-то специфические навыки - здесь развивается интуиция. Это обычная история, когда среди обычных пешеходов сотрудник выделяет по ряду поведенческих особенностей того, к кому надо вежливо подойти и проверить документы. И очень часто оказывается, что не зря.

Один из самых интересных объектов охраны - это Океанариум, с его красотой, особой энергетикой и чудесными обитателями. Но работа там особая. Это не просто объект, а место, куда приходят за радостью, а ещё и лицо города, и даже мелкие детали не должны испортить впечатление. Смена длится сутки, открыто для посещения 12 часов, в летний сезон за день проходит несколько тысяч человек. И это не супермаркет, здесь нельзя постоять, привалившись к стенке, нельзя показывать усталость, проявить раздражение, даже когда посетители очень эмоциональны. Ну, трудно бывает гражданам смириться, что правила написаны для того, чтобы их соблюдать. И «нельзя кататься на территории на самокате» означает именно это, а не «мы недолго» или «не далеко». Нельзя пройти с любимой собачкой, даже если она не кусается и такая милая. Кто-то пытается пронести алкоголь, бывает даже приходят с травматикой. И нужно мгновенно понять, как разговаривать с каждым человеком, чтобы не возникло конфликта, каждому уделить время, быть внимательным, но не задерживать поток. И так 12 часов. А ещё - круглосуточное патрулирование территории и слежение по камерам видеонаблюдения.

Пока готовилась эта статья: буквально на днях наряд вневедомственной охраны в Океанариуме спас двух рыбаков. Спасенные рассказали, что в районе моста на о. Русский лодка опрокинулась и вернуть в правильное положение её не смогли.

Не просто строчка на камне…

Сколько бы ни прошло лет, в день гибели любого сотрудника обязательно почтут память, независимо от звания и должности, пообщаются с семьями. И человек остаётся не просто личным делом в пыльном архиве или строчкой на камне, а реальным человеком, Виктором, Андреем, Сергеем…

Валерия ПАВЛОВА.

P.S. Не трудно предположить, что материал у некоторых вызовет неоднозначную реакцию. Но подумайте, спокойствие нашей жизни зависит, в том числе, от того, что есть такая профессия - защитник и охранитель. И прямо сейчас где-то они делают свою работу…

КСТАТИ

Инвестиции в личность

В Росгвардии, и отрядах ОМОН и СОБР особенно, очень интересная система работы с личным составом, гражданским много чему можно научиться. Здесь исходят из того, что спецотряд должен стать единым организмом, но при этом каждый - личность, со своими слабостями, способностями и интересами. И готовы инвестировать в эффективность и развитие личности много и постоянно. Это и внимание инструкторов и командиров, работа с психологом и формирование собственной корпоративной культуры, формирование у сотрудников чувства причастности к большой системе.

А много вы знаете работодателей, которые с радостью отпускают на обучение в высшие учебные заведения? А у Росгвардии есть и свои институты. У многих есть индивидуальный план развития сотрудника, который составляется на основании рекомендаций психологов, инструкторов, командира для того, чтобы каждый мог стать лучшим. Где есть система и план, по которому сотрудникам рассказывают об истории организации и истории страны, говорят о памятных датах российской истории и значимых событиях в жизни подразделений?

Может быть поэтому у сотрудников чувство патриотизма - это совершенно естественное состояние. Может быть поэтому, когда сотрудники говорят о своей работе, одним из преимуществ всегда называют - коллектив?

КРОМЕ ТОГО

PR особого назначения

Рассказывать о Росгвардии не просто: обычно принято говорить о достижениях - но многие их достижения просто не могут быть озвучены. Нельзя рассказывать о большинстве захватывающих историй о задержаниях и спецоперациях, потому что идут следственные действия, и материалы не могут быть разглашены. Как формировать имидж?

В Росгвардии нашли отличное решение - просто идти и общаться с людьми. И придумали для этого массу интересных и полезных поводов. Есть регулярные уроки мужества в учебных заведениях и дни открытых дверей, когда к ним приходят целыми классами. Проводили «Парад у дома ветерана» и акцию «Дорогой добра» - встречи с воспитанниками дошкольного отделения Владивостокской специальной коррекционной школы-интерната, где с малышами читают книги, проводят занятия, дарят подарки. Организуют «Каникулы с Росгвардией» и, совместно с администрацией Владивостока, «Гвардейские игры». И многое другое.

Газета "Золотой Рог", Владивосток