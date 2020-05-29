"Двойники" Олега Кожемяко атаковали соцсети Приморья

В последние несколько недель участились случаи создания в соцсетях фэйковых аккаунтов губернатора Приморья Олега Кожемяко. Под видом главы региона боты комментируют публикации на различных страницах в Инстаграм.

Как уточняют в департаменте информационной политики Приморья, за последние две недели в социальных сетях было выявлено шесть фэйковых аккаунтов губернатора Приморья. Все они заблокированы администрацией социальных сетей. Боты оставляли комментарии в формате: «Мне всё равно на ваше мнение», «Не пишите, мне всё равно». Один фэйковый аккаунт был в формате фан-группы губернатора края, который оставлял комментарии в основном в виде смайлов-«сердечек».

Отметим, официальные соцсети губернатора Приморья отмечены «синей галочкой». Так можно легко отличить официальный аккаунт главы региона от фэйкового.