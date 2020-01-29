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Хороль поглотит Ярославку
По итогам первого в 2020 году заседания парламента Приморья на карте края могут появиться еще два муниципальных округа – Октябрьский и Хорольский. Законопроекты о преобразовании районов 29 января рассмотрят сразу в трех чтениях, несмотря на несогласие одного из поселений Хорольского района.
К очередному заседанию Законодательного Собрания власти Хорольского района Приморья подготовили пакет документов, необходимых для преобразования территории в муниципальный округ. Его образуют за счет слияния трех сельских поселений (Благодатненское, Лучкинское и Хорольское), а также Ярославского городского поселения. Административным центром обновленного муниципалитета, как и прежде, будет село Хороль.
На этапе обсуждения реформы жители и органы самоуправления Ярославского городского поселения высказали несогласие с планами объединения. Однако для того, чтобы заблокировать инициативу, этого оказалось недостаточно – согласно федеральному закону №131, требуется несогласие двух и более поселений. Кроме того, в процессе подготовки муниципальный комитет Ярославского поселения лишился кворума из-за протеста нескольких депутатов, сложивших полномочия.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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