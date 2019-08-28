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Персонально: Имена тех, кто будет заниматься коррупцией в администрации Владивостока

28 Августа 2019, 20:06 | Приморье

Бороться с коррупцией в столице Приморья девять чиновников начнут со 2 сентября

Опубликована обновленная информация о персональном составе комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока, которая начнет работу со 2 сентября.

В разделе «Муниципальная служба» обновлен: Персональный состав комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока (с 02.09.2019)

Персональный состав комиссии по противодействию коррупции в администрации города Владивостока

  • Гуменюк Олег Владимирович, глава города Владивостока, председатель комиссии, в его отсутствие – и.о. главы города Владивостока;
  •  
  • Козерацкая Ольга Николаевна, первый заместитель главы администрации, заместитель председателя комиссии;
  •  
  • Михайлова Ольга Олеговна, главный специалист 1 разряда отдела обеспечения реализации полномочий в сфере противодействия коррупции  управления муниципальной службы и кадров, секретарь комиссии;
  •  

Члены комиссии:

  • Веселов Михаил Витальевич, вице-президент  Союза «Приморская торгово-промышленная палата»;
  •  
  • Грачёва Татьяна Евгеньевна, начальник управления муниципальной службы и кадров;
  •  
  • Ковалевич Владимир Олегович, начальник административно – территориального управления Ленинского района;
  •  
  • Мельников Геннадий Борисович, начальник управления по защите государственной тайны;
  •  
  • Караваев Андрей Михайлович, исполнительный директор Приморского краевого отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
  •  
  • Точилин Дмитрий Юрьевич, заместитель начальника правового управления

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: администрация  владивосток  коррупция  власть 



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