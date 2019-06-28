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Наталья Соколова обрела новый статус

28 Июня 2019, 10:39 | Приморье

В понедельник, 24 июня, во Владивостоке появился еще один первый вице-мэр. Им стала Наталья СОКОЛОВА, с 2012 по 2016 годы руководившая департаментом земельных и имущественных отношений Приморского края. В новой должности Соколова будет курировать схожие вопросы, связанные с использованием муниципальной собственности.

Отметим, что еще в апреле текущего года, накануне передачи полномочий по распоряжению неразграниченными земельными участками во Владивостоке с краевого на городской уровень, Наталья Соколова комментировала данную тему со стороны администрации Владивостока в качестве «ведущего эксперта». Информация о возможном назначении Соколовой на пост вице-мэра обсуждалась и ранее, однако глава города Олег ГУМЕНЮК ее не комментировал, ссылаясь на то, что все заместители перед назначением должны пройти необходимые проверки.

Помимо управления муниципальной собственности, в подчинении у Натальи Соколовой будут находиться правовое управление мэрии, управление по работе с обращениями граждан, а также АТУ Ленинского района Владивостока. Напомним, что еще одним первым заместителем главы краевой столицы с февраля 2019 года является Ольга КОЗЕРАЦКАЯ.

Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: кадры  администрация владивостока 



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