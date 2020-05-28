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Женщину-судью могут наказать за букет цветов

28 Мая 2020, 18:20 | Приморье

Бывший председатель Советского районного суда Владивостока, супруга депутата Госдумы РФ Рона СОПЧУК может досрочно прекратить полномочия судьи. Это произойдет, если Квалификационная коллегия судей Приморского края согласится с заключением комиссии по этике регионального Совета судей. Случай, ставший предметом изучения комиссии по этике, произошел 6 марта 2020 года в перерыве судебного заседания по иску Генпрокуратуры РФ к Игорю ПУШКАРЕВУ и холдингу «Востокцемент».

Выступавший перед перерывом заместитель начальника управления ГП по надзору за расследованием особо важных дел Сергей БОЧКАРЕВ, помимо деталей иска, упомянул о некоторых моментах, напрямую не связанных с взаимоотношениями МУП «Дороги Владивостока» и компании «Востокцемент». Завершая речь, прокурор обвинил депутата Госдумы Сергея СОПЧУКА в попытках повлиять на позицию Генпрокуратуры в данном процессе посредством обращений в защиту работников предприятий ГК «Востокцемент». Также Сергей Бочкарев добавил, что в Советском суде работает родственница Сергея Сопчука, и что он рассчитывает на то, что суд примет объективное решение по иску.

Незадолго до окончания перерыва в зал судебного заседания вошла женщина с небольшим букетом (в предпраздничный день всем сотрудницам суда вручили цветы – прим. автора), который она попыталась вручить Сергею Бочкареву. Прокурор букет не принял, а судью по его указанию мягко выпроводили из зала. После того, как заседание возобновилось, представитель Генпрокуратуры сделал заявление о том, как «некое лицо» пыталось ему вручить «некий материальный предмет» и пообещал, что эти действия получат правовую оценку.

21 мая Совет судей Приморского края рассмотрел и утвердил заключение комиссии по этике в отношении судьи Роны Сопчук о нарушении ею положений Кодекса судейской этики. Совет обратился в Квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Роны Сопчук дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи. По информации «ЗР», коллегия примет решение в среду, 27 мая.

Как указывается на сайте Советского райсуда, Рона Сопчук была впервые назначена судьей указом президента РФ 17 мая 2006 года, а с 2013 по 2019 год являлась председателем Советского райсуда. Однако процесс по иску Генпрокуратуры РФ к Игорю и Андрею Пушкаревым, Андрею ЛУШНИКОВУ и предприятиям группы «Востокцемент» вела другая судья данного суда – Ольга ОЛЕСИК.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: Сопчук  Востокцемент  госдума 



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