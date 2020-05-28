Женщину-судью могут наказать за букет цветов

Бывший председатель Советского районного суда Владивостока, супруга депутата Госдумы РФ Рона СОПЧУК может досрочно прекратить полномочия судьи. Это произойдет, если Квалификационная коллегия судей Приморского края согласится с заключением комиссии по этике регионального Совета судей. Случай, ставший предметом изучения комиссии по этике, произошел 6 марта 2020 года в перерыве судебного заседания по иску Генпрокуратуры РФ к Игорю ПУШКАРЕВУ и холдингу «Востокцемент».



Выступавший перед перерывом заместитель начальника управления ГП по надзору за расследованием особо важных дел Сергей БОЧКАРЕВ, помимо деталей иска, упомянул о некоторых моментах, напрямую не связанных с взаимоотношениями МУП «Дороги Владивостока» и компании «Востокцемент». Завершая речь, прокурор обвинил депутата Госдумы Сергея СОПЧУКА в попытках повлиять на позицию Генпрокуратуры в данном процессе посредством обращений в защиту работников предприятий ГК «Востокцемент». Также Сергей Бочкарев добавил, что в Советском суде работает родственница Сергея Сопчука, и что он рассчитывает на то, что суд примет объективное решение по иску.



Незадолго до окончания перерыва в зал судебного заседания вошла женщина с небольшим букетом (в предпраздничный день всем сотрудницам суда вручили цветы – прим. автора), который она попыталась вручить Сергею Бочкареву. Прокурор букет не принял, а судью по его указанию мягко выпроводили из зала. После того, как заседание возобновилось, представитель Генпрокуратуры сделал заявление о том, как «некое лицо» пыталось ему вручить «некий материальный предмет» и пообещал, что эти действия получат правовую оценку.



21 мая Совет судей Приморского края рассмотрел и утвердил заключение комиссии по этике в отношении судьи Роны Сопчук о нарушении ею положений Кодекса судейской этики. Совет обратился в Квалификационную коллегию судей Приморского края с представлением о применении в отношении Роны Сопчук дисциплинарного взыскания в виде досрочного прекращения полномочий судьи. По информации «ЗР», коллегия примет решение в среду, 27 мая.



Как указывается на сайте Советского райсуда, Рона Сопчук была впервые назначена судьей указом президента РФ 17 мая 2006 года, а с 2013 по 2019 год являлась председателем Советского райсуда. Однако процесс по иску Генпрокуратуры РФ к Игорю и Андрею Пушкаревым, Андрею ЛУШНИКОВУ и предприятиям группы «Востокцемент» вела другая судья данного суда – Ольга ОЛЕСИК.



Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.