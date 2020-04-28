Болезни проходят – приоритеты остаются

Коронавирус не помешал приморским депутатам принять важные для края решения

В минувший вторник, 21 апреля, Законодательное Собрание Приморского края одним из первых на Дальнем Востоке провело заседание в дистанционном режиме. В повестку очередной сессии вошли законопроекты, требующие неотложного принятия: большинство из них связаны с мерами противодействия распространению коронавирусной инфекции. Депутаты скорректировали бюджет Приморья на 2020 год, расширили перечень предприятий-получателей налоговых льгот, а также изменили порядок предоставления ряда мер социальной поддержки.

Впервые в истории заседание Законодательного Собрания прошло с использованием видео-конференц-связи. Необходимые изменения в регламент ЗС ПК были внесены в начале апреля в связи с распространением коронавирусной инфекции и запретом на проведение массовых мероприятий. Поэтому в парламентском зале заседаний присутствовали только председатель ЗС ПК Александр РОЛИК, его заместитель Сергей КУЗЬМЕНКО, а также председатель комитета ЗС ПК по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного Собрания Дмитрий НОВИКОВ. Остальные парламентарии принимали участие в заседании, находясь на своих рабочих местах или дома.

Борьба с COVID-19 не мешает развитию

На заседании 21 апреля депутаты Законодательного Собрания в трех чтениях одобрили бюджет Приморского края на 2020 год в новой редакции. Очередная корректировка, как и две предыдущие, была связана в основном с мерами противодействия пандемии COVID-19.

- Выделены дополнительные средства на мероприятия, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции: в том числе на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких, оснащение дополнительного коечного фонда, приобретение медицинских препаратов, на стимулирующие выплаты медработникам, оказывающим помощь больным коронавирусом, - прокомментировал председатель ЗС Приморья Александр Ролик.

- Помимо поступлений из федерального бюджета, были перераспределены средства по 18 из 20 государственным программам Приморского края. Самые большие изменения произошли по таким направлениям, как социальная поддержка населения, образование и здравоохранение. Увеличивается объем дотаций на обеспечение сбалансированности местных бюджетов. Кроме того, правительство края продолжает решение текущих задач, - отметил председатель комитета ЗС ПК по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст АХОЯН.

Общая сумма доходов бюджета-2020 увеличена почти на 3,75 млрд рублей – в основном за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Помимо «антивирусных» расходов, крупные суммы направят на создание дополнительных мест в детсадах для малышей 1,5-3 лет, на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте 3-7 лет, ремонт объектов водоснабжения, реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов ДФО, а также другие важные задачи. С учетом вносимых изменений, основные параметры краевого бюджета на 2020 год составят: по доходам – 141,3 млрд рублей, по расходам – 163,8 млрд рублей, дефицит – 22,5 млрд рублей.

Очередной корректировке подверглось и краевое налоговое законодательство. Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края в части установления пониженных налоговых ставок и налоговых льгот на 2020 год», призванный смягчить негативные последствия для отраслей экономики, пострадавших от пандемии коронавируса и введенных в связи с ней ограничений, парламентарии одобрили в трех чтениях.

Возможность пользоваться пониженной ставкой по упрощенной системе налогообложения получили кинотеатры, а также учреждения общего, профессионального и дополнительного образования и организации, предоставляющие услуги по дневному уходу за детьми. Кроме того, кинотеатры и санаторно-курортные организации смогут в 2020 году получить льготу по налогу на имущество юридических лиц. Как отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, это уже третий пакет мер поддержки предпринимателей Приморья.

Соцподдержка продолжается

Несмотря на осложнившуюся экономическую ситуацию, в Приморье продолжается совершенствование системы социальной поддержки граждан. Очередная сессия ЗС ПК в этом плане ознаменовалась принятием двух законопроектов. Первый из них уточняет порядок использования социальной карты «Приморец» при расчете за проезд в общественном транспорте. В связи с введенными ограничениями, сроки предоставления денежной выплаты гражданам старше 70 лет на социальную карту переносятся с 1 мая на 1 июля.

- Учитывая просьбу губернатора и важность закона, есть предложение принять его сразу в трех чтениях, - сказала председатель комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан Татьяна КОСЬЯНЕНКО. Данный законопроект был одобрен депутатами единогласно.

Скорректирован порядок предоставления и другой меры соцподдержки, введенной в Приморье несколько месяцев назад. Речь идет о предоставлении путевок на санаторно-курортное лечение отдельным категориям граждан. Законопроект расширяет перечень льготных категорий, которые имеют право на отдых в приморских санаториях за счет краевого бюджета – он пополнился Героями СССР и России, полными кавалерами ордена Славы, Героями Социалистического Труда, Героями Труда РФ и полными кавалерами ордена Трудовой Славы. В краевом бюджете на 2020 год на санаторно-курортное лечение этим и другим категориям граждан предусмотрено 35 млн рублей.

На фото: Идет онлайн-заседание Законодательного Собрания Приморского края.

Фото пресс-службы ЗС ПК.

Артем СТРОГИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



