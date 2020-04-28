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Играют за Артем

28 Апреля 2020, 15:39 | Приморье

Мэр городского округа Вячеслав Квон усилил команду кадрами из Спасска-Дальнего и Владивостока

Избранный 14 апреля на должность главы Артемовского городского округа Вячеслав КВОН продолжает формирование собственной команды. В нее вошли как те, кто работал при прежнем руководстве города, так и специалисты, имеющие солидный опыт работы в других муниципалитетах Приморья.

Первым заместителем главы администрации АГО стала Виктория ВОРКОВА, с 2008 года по февраль 2020 года трудившаяся в администрации Спасска-Дальнего и прошедшая путь от главного специалиста до первого заместителя главы. Напомним, что Вячеслав Квон являлся мэром Спасска с 2016 по 2020 год, поэтому можно говорить об укреплении управленческой команды АГО кадрами с предыдущего места работы нового мэра.

В конце марта на должность вице-мэра Артема была назначена Оксана ГОБОВА, долгое время работавшая помощником прокурора АГО. Алексей РУДЕНКО, с конца 2016 года являвшийся первым заместителем главы города, продолжил работать в новой команде в качестве вице-мэра. Сохранила свой пост вице-мэр Наталья ВОЛКОВА – она работает в данной должности с декабря 2013 года.

По информации газеты «Золотой Рог», к работе в администрации Артемовского городского округа также готовится приступить Алексей ЛИТВИНОВ, с 2009 по 2018 годы являвшийся первым заместителем главы Владивостока в администрациях Игоря ПУШКАРЕВА и Виталия ВЕРКЕЕНКО. При этом господин Ливтинов сохранит за собой должность члена Избирательной комиссии Приморского края с правом решающего голоса, однако перестанет работать в ИК ПК на постоянной (штатной) основе.

Евгений СИДОРОВ, фото с сайта Артемовского ГО.

 

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: кадры  мэр  назначения  артем 



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