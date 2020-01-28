Экс-кандидат в губернаторы отжигает на Чуркине

Несостоявшийся губернатор Приморья, владелец строительного бизнеса Андрей ИЩЕНКО продолжает шокировать владивостокцев. На минувшей неделе политик устроил шумный пикник на улице Черемуховой, где связанная с ним компания «Аврора-строй» собирается реализовать проект по «точечной» застройке.

Как уже рассказывал «Золотой Рог», до 2017 года на участке по адресу Черемуховая, 6а располагался деревянный двухэтажный дом. Вскоре после расселения он сгорел, а в июне 2018 года освободившуюся землю взяла в аренду на три года инвестиционно-строительная компания «Аврора-строй» - одна из бизнес-структур, связанная с краевым депутатом от Первомайского района Владивостока Андреем ИЩЕНКО. Изначально политик заявлял о планах возвести на данном участке 22-этажный жилой комплекс «Гагарин», но в связи с протестами жителей соседних домов и наличием ряда ограничений на строительство на данном участке проект трансформировался в ЖК «Черемушки».

Досье "Золотого Рога": Проект ЖК «Черемушки» предполагает строительство на земельном участке с кадастровым номером 25:28:030007:178 (площадь 3,4 тысячи кв.м) 11-этажного дома на 90 квартир. Больше половины из них – это смарт-студии площадью от 23 до 31 кв.м. Новоселам предлагается 28 мест на подземной парковке и парковочные места возле дома. Завершить строительство «Черемушек» предполагается в начале 2022 года.

Тем не менее, жильцов пятиэтажного дома на Черемуховой, 4а, который вплотную прилегает к потенциальной стройплощадке, соседство не устроило, даже несмотря на понижение этажности будущего ЖК. Об этом они прямо сказали Андрею Ищенко на встрече в августе прошлого года. В течение нескольких месяцев никакой активности на данном участке ИСК «Аврора-строй» не вела, однако в минувшую среду, 22 января, на Чермуховой появились рабочие, приступившие к восстановлению металлического забора вокруг стройплощадки. Также на участок был доставлен контейнер-бытовка, а ближе к вечеру сюда приехал сам инициатор проекта – «жарить шашлыки». По окончании пирушки на пустыре возник небольшой пожар, тушить который прибыла цистерна из расположенной неподалеку пожарной части.

Произошедшее шокировало жильцов дома на Черемуховой, 4а, которые намерены привлечь Ищенко к административной ответственности. Однако важнее другое: «зайти» на участок подконтрольная ему компания пытается, не имея на руках разрешения на строительство. Получить его возможно только после согласования проекта планировки территории, который находится на рассмотрении в мэрии Владивостока. Более того, на сайте ИСК «Аврора-строй» уже размещено объявление о старте продаж квартир в новом доме - горожанам предлагают купить жилплощадь всего по 90 тысяч рублей за квадрат, но только при условии 100% оплаты.

Однако в случае начала строительства «Черемушек» покупателям квартир и жильцам соседних домов придется запастись терпением. Связанные с Ищенко структуры стабильно затягивают сроки сдачи своих объектов – например, разрешение на строительство ЖК «Сафонов» во Владивостоке продлено до 31 мая 2020 года, хотя в качестве первоначального срока сдачи значился третий квартал 2018 года.

Андрей СЕРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



