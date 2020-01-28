Конституция и петрушка

Общероссийский референдум об изменениях в Основной закон страны, намеченный на апрель, может помешать посевной, опасаются приморские селяне

Самое масштабное с 1993 года изменение Конституции России не вызвало ажиотажа среди приморских политиков и общественников. Такой вывод можно сделать по итогам заседания Общественной палаты региона, состоявшегося 24 января. Разговор о нововведениях в Основном Законе занял около часа и больше походил на легитимизацию решений, принимаемых в Москве, в глазах приморцев.

Поправки к Конституции РФ, инициированные президентом Владимиром ПУТИНЫМ, были приняты Госдумой в первом чтении на минувшей неделе. Второе чтение документа запланировано на 11 февраля, и за это время законопроект «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти» предполагается обсудить в регионах. В Приморье обсуждение решили провести в формате расширенного заседания Общественной палаты региона с приглашением краевых и муниципальных депутатов.

- Поставлена задача максимально обсудить нововведения в регионах. Поэтому мы собрали сегодня открытое заседание Общественной палаты. В дальнейшем будем работать над теми поправками, которые уже вошли в федеральный закон. Будем смотреть, что еще можно добавить для того, чтобы тот смысл поправок, о котором сказал президент страны, был в полном объеме реализован, - прокомментировал председатель Заксобрания Приморья, член сформированной президентом рабочей группы по выработке предложений по корректировке Конституции Александр РОЛИК перед началом заседания. - В Приморском крае уже началась работа над поправками. Мы привлекли к ней наше юридическое сообщество, преподавателей вузов, руководителей общественных организаций.

Для обсуждения проекта конституционной реформы и выработки предложений к нему при Законодательном Собрании создан экспертный совет, в который вошли известные в Приморье юристы. В том числе, бывший ректор ДВГУ Владимир КУРИЛОВ, руководитель правового управления ЗС ПК Ирина ВОЛОДИНА, уполномоченный по правам человека Юрий МЕЛЬНИКОВ, министр государственно-правового управления Приморского края Светлана МЕХ, председатель комитета ЗС ПК по региональной политике и законности ЗС ПК Джамбулат ТЕКИЕВ.

Конституция хороша, но может стать лучше

На заседании Общественной палаты Приморья 24 января разговор шел не столько о предложениях по изменению Конституции, а скорее – о предпосылках к ее изменению. Например, доктор юридических наук Владимир КУРИЛОВ напомнил, в каких условиях принимался действующий Основной Закон. Однако предложенная им трактовка того исторического периода оказалась весьма специфичной.

- В начале девяностых годов большая группа младореформаторов продвигала идею о неконституционности действовавшей на тот момент Конституции РСФСР. И о том, что эта Конституция не обязательна для российского общества. Чем это кончилось, всем хорошо известно – расстрел парламента, много других отрицательных моментов, потеря доверия российского народа к действующей власти, - высказался Курилов.

Тем не менее, уверен эксперт, Конституция 1993 года полностью оправдала себя, а статус президентской республики позволил Владимиру Путину впоследствии укрепить государственность. Предлагаемые сейчас поправки, уверен эксперт, позволят повысить ответственность Государственной Думы и представленных в ней политических партий за кадровую политику и решения, принимаемые правительством России.

- Конституция – это правовая система, которая должна подвергаться изменениям, поскольку общественные отношения, которые она регулирует, тоже меняются, - убежден член Общественной палаты, председатель краевого отделения «Союза пенсионеров России» Владимир БОГОМОЛОВ.

Эксперт акцентировал внимание на предложенном президентом «цензе оседлости» для ряда категорий госслужащих и депутатов – напомним, что им будет запрещено иметь вид на жительство в других странах. Владимир Богомолов назвал данную инициативу «правильным сигналом» и предложил распространить ее и на региональных законодателей.

- Предложение обсуждать поправки с гражданами очень важно. Это значит, что общество созрело и с ним нужно советоваться по кардинальным вопросам, - отметил вошедший в экспертную группу краевой омбудсмен Юрий Мельников.

Ряд подготовленных представителями юридического сообщества Приморья поправок уже был озвучен Александром Роликом в Москве. Они касаются регулярной ежегодной индексации пенсий, порядка формирования Госсовета и истолкования Конституционным Судом решений межгосударственных органов. Сам Александр Ролик предложил дополнительно прописать в Конституции возможность размещения федеральных органов государственной власти в субъектах РФ: по мнению спикера ЗС Приморья, такая норма будет способствовать укреплению связи федеральных органов с территориями.

Добавим, что ранее глава профильного комитета Госдумы Павел КРАШЕНИННИКОВ отмечал, что в случае принятия поправок к Конституции потребуется внести изменения более чем в 30 федеральных законов, а также принять федеральный закон о Госсовете.

Приморцы умеют наблюдать

Показательно, что «широкого обсуждения» поправок в Конституцию за пределами экспертной группы не последовало. Одну из реплик по поводу возможных изменений высказал координатор отделения «Партии Роста» во Владивостоке Кирилл БАТАНОВ – он выразил опасения по поводу будущего статуса органов местного самоуправления и судебных органов. Однако члены экспертной группы посчитали эти опасения беспочвенными. Оригинальное предложение высказал краевой депутат Владимир БЕСПАЛОВ, представляющий в ЗС ПК интересы жителей Арсеньева и соседних районов.

- Уже называют дату 12 апреля, что будет обсуждение и принятие решения. Но мне звонят селяне и говорят: а как же полевая [кампания]? Извините, но это жизнь, - сказал парламентарий. – Вопрос сроков и темпов был всегда – и в годы коллективизации. Может, мы более осторожно будем вести этот процесс, чтобы не уходить от вектора, который определен?

На фото: Открытое заседание Общественной палаты по обсуждению поправок в Конституцию России многолюдным не назовешь. Кстати, из зала от озабоченной общественности было задано всего два вопроса…

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



