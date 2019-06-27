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Депутаты Владивостока назначили довыборы

27 Июня 2019, 14:41 | Приморье

18 июня на внеочередном заседании Думы Владивостока парламентарии приняли решение о назначении дополнительных выборов депутата Думы по одномандатному избирательному округу №9.

Как напомнил председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, досрочные выборы необходимо провести в связи с тем, что депутат от округа №9 Александр ЩЕРБАКОВ в прошлом году был избран в Законодательное Собрание Приморского края. В соответствии с федеральным законодательством, довыборы в Думу Владивостока должны пройти в ближайший Единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября.

- В соответствии с частью 8 статьи 10 Избирательного кодекса Приморского края и частью 4 статьи 9 Устава города Владивостока установлено решение о назначении выборов в орган местного самоуправления, которое должно быть принято не ранее чем за 90 дней, и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов принято в установленные сроки, - уточнил Андрей Брик.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: выборы  Дума Владивостока 



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