Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Депутаты Владивостока назначили довыборы
18 июня на внеочередном заседании Думы Владивостока парламентарии приняли решение о назначении дополнительных выборов депутата Думы по одномандатному избирательному округу №9.
Как напомнил председатель Думы Владивостока Андрей БРИК, досрочные выборы необходимо провести в связи с тем, что депутат от округа №9 Александр ЩЕРБАКОВ в прошлом году был избран в Законодательное Собрание Приморского края. В соответствии с федеральным законодательством, довыборы в Думу Владивостока должны пройти в ближайший Единый день голосования, который в этом году выпадает на 8 сентября.
- В соответствии с частью 8 статьи 10 Избирательного кодекса Приморского края и частью 4 статьи 9 Устава города Владивостока установлено решение о назначении выборов в орган местного самоуправления, которое должно быть принято не ранее чем за 90 дней, и не позднее чем за 80 дней до дня голосования. Решение о назначении выборов принято в установленные сроки, - уточнил Андрей Брик.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Депутаты Владивостока назначили довыборы
- "Вечный принц" из Дальнегорска дождался своего
- Уссурийцам покажут скучное политкино
- В Приморье объявились раскольники
- В столице ДФО скоро заработает своё правительство
- В Приморье портовик уступил дорогу соратнику экс-мэра
- Примерное поведение
- В праймериз "ЕР" во Владивостоке поучаствует бывший эсер
- В Приморье нашли своих Зеленских
- Мэров муниципалитетов в Приморье торопятся избрать по конкурсу
Новости раздела
- Депутаты Владивостока назначили довыборы
- Сделать быстро и качественно
- "Куда нас ведет банда патриотов?.."
- "Вечный принц" из Дальнегорска дождался своего
- Губернатор Кожемяко стал еще и начальником штаба
- Трансформеры
- Достроить в любых обстоятельствах
- Хабаровский край край теряет инвестиционную привлекательность
- Премьер-министр правительства Приморья
- В Приморье назначен новый вице-губернатор
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Вы будете смеяться, но в России опять пенсионная реформа
- Крупнейший на Дальнем Востоке аквапарк с морской водой строится в Приморье
- Предприятия одного из крупнейших холдингов Приморья под угрозой закрытия
- Туристка из Приморья о запрете на полеты в Грузию: "Хочется рыдать"
- Мошенники лишают россиян квартир при помощи цифровой подписи
- "Это настоящий рейдерский захват руками силовых органов крупного бизнеса"
- Генпрокуратура арестовала счета всех компаний цементного холдинга Пушкарева
- Автомобилистов будут лишать прав на месте
- Руководитель приморской бизнес-структуры покидает свой пост
- Дальневосточникам дадут ипотеку под 2%