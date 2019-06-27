Сделать быстро и качественно

Депутаты Думы Владивостока контролируют ход работ по благоустройству городских территорий

2019 год для Владивостока ознаменовался значительным ростом ассигнований на мероприятия по благоустройству города. Серьезный объем работ требует слаженности действий городских служб, депутатов и общественности – об этом шла речь на заседании комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству, которое состоялось 18 июня.

Интерес к важным для всех горожан вопросам проявили не только депутаты профильного комитета, но и других, поэтому заседание прошло в расширенном формате. Информацию о том, какие территории преобразятся в рамках различных программ, до депутатского корпуса донесли заместители главы Владивостока и руководители ряда управлений городской администрации.

- Обсуждение в подобном формате проводится в первый раз. Мы просим администрацию доложить о планах по благоустройству, капитальному ремонту домов – с адресным перечнем. Надеюсь, что такая форма работы станет традиционной: депутаты работают с людьми, и хотелось бы знать, когда и где какие работы планируется провести, какие конкурсы и аукционы уже прошли, - отметила председатель комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Наталья ВОЙНОВСКАЯ.

Новых лифтов нужно больше

О планах администрации Владивостока по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2019 год депутатам рассказал начальник управления содержания жилищного фонда администрации Владивостока Григорий ПЕЙХВАССЕР. По его словам, количество исполнительных производств по ремонту домов за последние годы снизилось с более чем 1200 до 387. Полностью исполнены все решения по замене лифтов. Экономия, которая образуется в процессе проведения торгов, направляется на ускорение исполнения судебных решений по капремонту, подчеркнул представитель администрации.

В свою очередь, депутатов комитета интересовала возможность ускорения работ в рамках краевой программы капитального ремонта МКД. План работ, ежегодно утверждаемый Фондом капремонта, формируется с учетом предложений администрации Владивостока, и депутаты хотели бы более активно задействовать данный механизм корректировки программы капремонта.

- Цифры позитивные, ремонты проводятся. Тем не менее, около 1,5 тысячи лифтов во Владивостоке требуют замены. Хотелось бы понимать перспективы замены данных лифтов и услышать предложения со стороны администрации города по этому поводу, - обратил внимание председатель Думы Владивостока Андрей БРИК. По его мнению, важно понимать сроки производства работ.

Как уточнил Григорий Пейхвассер, решить вопрос исключительно силами собственников жилья невозможно, поэтому прорабатывается вопрос о софинансировании работ из муниципального и краевого бюджетов. В связи с чем комитет поддержал предложение Натальи Войновской обратиться с письмом по ситуации с заменой лифтов во Владивостоке к губернатору Приморья Олегу КОЖЕМЯКО.

Максимум работ, минимум неудобств

Еще один докладчик, начальник управления дорог и благоустройства администрации Владивостока Сергей МАКАРОВ, рассказал о ходе работ по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», а также ремонте подпорных стен. По словам начальника управления, основной объем конкурсных процедур уже проведен, а по ряду объектов подрядчики приступили к работе. В свою очередь, депутаты Думы Владивостока акцентировали внимание представителей администрации на самых важных, по мнению избирателей, текущих вопросах – санитарной обрезке деревьев, обустройстве остановочных пунктов и асфальтировании дорог на острове Русском.

В частности, депутат Станислав ПРИМАЧЕНКО высказал пожелание, чтобы тротуары и бордюры, ремонтируемые по программе «Комфортная городская среда», учитывали потребности маломобильных граждан. А его коллега Виктор АБЛАПОВ поинтересовался сроками строительства пешеходных виадуков в районе улицы Олега Кошевого и «Восточной верфи». По словам Сергея Макарова, в районе Олега Кошевого уже проведены подготовительные работы для строительства опор виадука, а его главная балка в настоящее время изготавливается на одном из предприятий в Находке. Построить объект должны к осени текущего года. Виадук в районе «Восточной верфи» начнут проектировать в июле, а строительные работы намечены на 2020 год.

Еще одной темой разговора стал предстоящий ремонт Некрасовского путепровода. Депутаты получили заверения, что полностью движение по нему перекрываться не будет, а работы будут проводиться в основном в вечернее и ночное время. Движение по объездному маршруту в районе улицы Нефтеветка будет запускаться поочередно то в одном, то в другом направлении – в зависимости от того, какая полоса путепровода (на выезд из города или на въезд) перекрыта для ремонта.

Обсудив благоустройство Владивостока в текущем году, комитет Думы по городскому хозяйству принял решение о начале процедуры формирования наказов избирателей на 2020 год. Напомним, что реализация программы наказов уже много лет помогает приводить в порядок самые востребованные жителями города объекты – лестницы, тротуары, внутриквартальные проезды. В ближайшие месяцы список наказов, собранных депутатами Думы Владивостока на своих округах, будет сформирован и направлен на согласование в администрацию города, которая даст мотивированное заключение по каждому наказу. Окончательный перечень наказов избирателей на 2020 год утвердят осенью.

На фото: Глава городской Думы Владивостока Андрей Брик и председатель комитета Думы Владивостока по городскому хозяйству Наталья Войновская узнают о проблемах горожан из первых уст.

Фото пресс-службы Думы г. Владивостока