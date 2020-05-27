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Дополнительные средства на борьбу с коронавирусом предусмотрели в бюджете Приморья

27 Мая 2020, 13:30 | Приморье
В бюджет Приморского края внесены изменения, касающиеся увеличения расходов на борьбу с COVID-19, его последствиями в экономике и другие социально значимые мероприятия. Корректировки представили на заседании Законодательного Собрания в среду, 27 мая, в котором принял участие Губернатор Олег Кожемяко.
 
Корректировки в главный финансовый документ региона представила первый вице-губернатор – председатель Правительства Приморья Вера Щербина.
 
«Основные причины внесения изменений – поступающие нам федеральные средства. Нам уже направлено 1,467 миллиарда рублей. В основном, конечно, это средства на борьбу с коронавирусом», – подчеркнула она.
 
Таким образом, общий объем доходов бюджета в 2020 году составит 142,8 миллиарда рублей. Объем расходов увеличивается на 2,3 миллиарда рублей и составит 166,1 миллиарда рублей. 
 
Увеличение расходов связано с поступлением дополнительных средств из федерального бюджета на оснащение коечного фонда для лечения пациентов с коронавирусом – на сумму 701 миллион рублей и на выплаты медработникам, работающим с больными COVID-19, – 190 миллионов рублей.
 
589 миллионов рублей дополнительного поступило на строительство автомобильной дороги Владивосток–Находка–порт Восточный.
 
Увеличен объем резервного фонда Правительства Приморья по ликвидации ЧС природного и техногенного характера на сумму 1,1 миллиарда рублей, в том числе за счет сокращения инвестиционных расходов краевого бюджета на 747 миллионов рублей. Таким образом, общий объем средств резервного фонда составит 2,3 миллиарда рублей и станет источником для финансирования мероприятий по предупреждению и борьбе с распространением коронавирусной инфекции, снижения потерь региональной экономики от введенных ограничительных мероприятий.  
 
«На COVID-19 у нас есть расходы и в других разделах, не в резервном фонде. Например, по линии ветеринарной инспекции, которая сейчас активно занимается дезинфекцией мест общего пользования. По малому предпринимательству средства поступают нам из федерального бюджета, мы дополняем их своими ресурсами», – отметила Вера Щербина.
 
Изменения в главный финансовый документ Приморья одобрены краевыми парламентариями сразу в трех чтениях большинством голосов, за исключением депутата от КПРФ.
 
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
 
 
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Теги: ЗС ПК  малый бизнес  бюджет  кожемяко  предпринимательство  коронавирус 



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