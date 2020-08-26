Борьба за кресло депутата ЗС ПК на борьбу мало похожа

С каждым днем все ближе час Х – 13 сентября в Приморье пройдут довыборы в Заксобрание края. Избирком Приморья зарегистрировала пять кандидатов из восьми претендентов от округа № 9, в который входят Советский и Первореченский районы дальневосточной столицы. Кампания набирает обороты, однако все кандидаты по-разному проявляют свою активность.

Так, один из них - почетный житель города Владивостока, ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин ШУМАТОВ в июле этого года был выдвинут «Единой Россией» кандидатом на довыборы депутата Заксобрания края по 9-му ГО и довольно активно включился в борьбу.

Доктора Шуматова знают далеко за пределами Приморья. Он - известный российский специалист в области анестезиологии и реаниматологии. Валентин Шуматов авторитетный ученый, руководитель, под началом которого Тихоокеанский государственный медицинский университет стал одним из лучших вузов на Дальнем Востоке. Шуматов известен во Владивостоке как автор ряда инициатив, направленных на повышение медицинской грамотности населения, пропаганде здорового образа жизни. Валентин Борисович является организатором ежегодных медицинских конференций.

Стоит отметить, что на первом этапе избирательной кампании кандидат провел встречи во всех медучреждениях округа и заручился поддержкой медицинского сообщества, того самого, которое сегодня - на передовой борьбы с пандемией. Каждый день Шуматов проводит по пять встреч с избирателями на предприятиях и во дворах. По данным социсследований, у него самая высокая узнаваемость в округе, он пользуется поддержкой и медицинского сообщества, и властей.

Вероятно, именно такая тактика призвана обеспечить Шуматову конкурентное преимущество над другими кандидатами. В его пользу работает и ряд других факторов. Так, один из его реальных оппонентов, К. БАТАНОВ, сошел с дистанции - он не смог собрать и сдать необходимое количество правильно оформленных подписей. Кстати говоря, СМИ и общественность такое положение дел не удивило – мягко скажем, не самое ответственное отношение к такому серьезному вопросу, как юридическая документация, еще и на выборах в законодательный орган края, для этой партии, видимо, дело уже привычное.

Другие кандидаты по 9-му городскому округу - Максим ШИНКАРЕНКО, представитель КПРФ, Андрей НИКОЛЕНКО от ЛДПР, от «Справедливой России» - Максим АНАНЬЕВ, представитель «Российской партии пенсионеров за справедливость» и журналист Илья ТАБАЧЕНКО - и их штабы пока не проявляют особой инициативы. Их кампании проходят, как говорится, в формате «лайт» – минимум телодвижений, активности и максимально формально. Быть может, это некая тактика с их стороны, а может, просто им безразлично, и участие в предстоящем плебесците для этих кандидатов не особенно важно, ведь победитель довыборов будет занимать депутатское кресло только год - до новых выборов в Законодательное собрание в 2021 году.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



