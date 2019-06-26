"Куда нас ведет банда патриотов?.."

Острый вопрос в адрес «партии власти», озвученный на прямой линии лично президентом Владимиром Путиным, по сути дела, можно в той или иной мере отнести ко всем ведущим партиям страны

Через два года в России должны пройти очередные выборы в Государственную Думу, а жители Приморья будут выбирать еще и депутатов Законодательного Собрания. Однако крупнейшие политические силы страны подходят к этому рубежу в состоянии кризиса, а у непарламентских партий лишь изредка получается прыгнуть выше головы и получить символическое представительство в местных и региональных думах.

О возможных сценариях развития ситуации на днях говорили участники дискуссии «На пути в 2021: кризис партийной системы и доверия к власти. Как могут пройти выборы в Приморье» в рамках Шестого Дальневосточного Медиа-

Саммита.

Что случилось с Тарасенко?

Делая прогнозы на будущее, эксперты не могли не учитывать опыт прошлогодних выборов губернатора Приморья, во многом определивших федеральную политическую повестку.

- Голосование становится промежуточной формой выражения протестных настроений. Выходить на улицу готовы не все – это чревато, проще вынуть фигу из кармана на избирательном участке. Это было хорошо видно в Приморье на выборах Андрея ТАРАСЕНКО, который выдвигался от «Единой России», - убежден руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачев.

- Во втором туре рейтинг (Андрея) ИЩЕНКО вырос. Но люди голосовали не за него, а против «Единой России» и федеральной власти, олицетворением которых был Андрей Тарасенко. Ему просто не повезло оказаться в это время в этом месте, – считает Павел ЯСЕВИЧ, возглавлявший департамент внутренней политики Приморского края в 2017-2019 годах.

Социолог Николай ЩЕРБИНА обратил внимание участников дискуссии на резкий прирост результата Андрея Ищенко во втором туре выборов губернатора Приморья 16 сентября.

- Любой, даже кажущийся малозначительным, фактор из 34% «протестников» может сделать 60%. Говорить о том, как пройдут выборы в 2021 году, невозможно без работы над ошибками 2018 года. Сейчас в крае никто не высказывает недовольства. Но любой щелчок может привести к взрыву, - подчеркнул Николай Щербина. Негативную роль, по мнению эксперта, играет и отсутствие достаточно авторитетных руководителей в муниципальных образованиях, которые могли бы добавить популярности той или иной политической силе на выборах.

- Сегодня есть серьезная проблема – кризис ожиданий, с которым мы столкнулись после президентской кампании. Любая президентская кампания – это «накачка» общества социальным оптимизмом, - убежден Константин Калачев. – Сейчас большинство населения перестало верить в «светлое будущее», что подтверждается опросами ФОМ и ВЦИОМ. Горизонт планирования стал краткосрочным. Вместо обещанного экономического роста - пенсионная реформа.

По мнению политолога, региональные выборы 2019 года могут стать толчком для принятия решений по будущим выборам в Госдуму. В качестве возможных выходов, на которые может пойти Кремль в преддверии выборов -2021, эксперт назвал отмену партсписков или разрешение создавать избирательные блоки партий. Отметим, что дрейф в сторону одномандатников уже происходит на уровне субъектов. В том числе – в регионах ДФО: на предстоящих выборах в Законодательную Думу Хабаровского края по округам будут избираться 75% депутатов, а не 50%, как раньше; а в Приморье партсписки отменили на выборах в одном из трех городов, где они еще оставались – Уссурийске.

В свою очередь, политтехнолог Виталий ГОРИЧЕВ подчеркнул важность межэлитных договоренностей для предсказуемости исхода любых выборов. По его мнению, именно отсутствие консенсуса в элитах по кандидатурам Вячеслава ШПОРТА в Хабаровском крае и Андрея Тарасенко в Приморье во многом предопределило их поражение на выборах. Показательна и недавняя история с конкурсом на пост главы Арсеньева – срыв конкурса стал возможным из-за того, что не было учтено мнение депутатов, представляющих градообразующие заводы. Похожая история уже происходила на выборах в ЗС ПК в 2016 году, когда выдвинутый «ЕР» Владимир АВАГИМЯН проиграл коммунисту Владимиру БЕСПАЛОВУ.

«Не спешите нас хоронить»

Одним из трендов последнего года стало снижение электорального рейтинга «Единой России», которое особенно заметно на Дальнем Востоке. В 2018 году выдвинутые партией кандидаты не сумели стать губернаторами Хабаровского и Приморского краев, а Олег КОЖЕМЯКО на повторных выборах главы Приморья предпочел стать самовыдвиженцем. Недавний опрос ФОМ в Хабаровском крае показал, что падение рейтинга продолжается – поддержать «ЕР» на выборах готов только 21% избирателей. В этих условиях кураторы выборов в регионах все чаще прибегают к нестандартным методам. Например, на выборах в Мосгордуму в сентябре 2019 года не будет ни одного кандидата, выдвинутого «Единой Россией» - кандидаты «от власти» пойдут в порядке самовыдвижения. А в вышеупомянутом Хабаровском крае на выборах региональных депутатов единороссы будут в основном представлены внутрипартийным движением «Время перемен».

- Проблема «Единой России» - в том, что центр принятия решений находится вне партии. Поэтому «ЕР» приходится отдуваться за пенсионную реформу и другие вещи, - объясняет Константин Калачев.

По его словам, даже название партии уже не соответствует политической эпохе: сегодня актуальнее не «собирание» страны, а усиление регионов и перемены в целом. Учитывая эти тренды, «Единая Россия» еще поборется за себя, убежден политолог. Тем более, что оппозиционные игроки далеко не всегда оправдывают ожидания общества – им также требуется ребрендинг и переосмысление своей роли.

- Запрос на новые партии, безусловно, есть. Но пока нет предложения. Кроме того, люди не могут сформулировать ответ на вопрос, какие это должны быть партии – взгляды на это совершенно разные, - добавил Калачев. Кроме того, хотя на рейтинге «ЕР» в регионах отразились непопулярные меры на федеральном уровне, популярные решения на региональном и местном уровне могли бы помочь партии. Кроме того, для регионов Дальнего Востока характерна ситуация, когда рейтинг «ЕР» моментально поднимается после замены губернатора.

- Не спешите нас хоронить. Мы прекрасно понимаем все вызовы, анализируем прошедшие кампании, - попытался реабилитировать партию власти депутат ЗС Приморья, заместитель секретаря приморского отделения «ЕР» Дмитрий НОВИКОВ. – Да, мы понимаем, что стали «заложниками» рейтинга федеральной власти. Он снижается – снижается наш рейтинг. Но мы прорабатываем разные варианты для выборов 2021 года, и поверьте, на этих выборах «Единая Россия» покажет нормальный результат.

Определяющими, по мнению большинства участников дискуссии, станут итоги региональных выборов в сентябре 2019 года: если «Единая Россия» просядет по сравнению с не самым удачным для нее 2018 годом, необходимы будут серьезные шаги по «настройке» партийной системы.

- Дискуссии о кризисе партийной системы ведутся много лет. Сначала говорили, что мало партий, у людей нет выбора. После 2011 года партийное законодательство либерализовалось, стали говорить, что партий очень много. Главное, на мой взгляд, сегодня – то, что партии превращаются в инструменты в руках политических акторов, перестают быть политическими субъектами. Свою основную функцию они уже не выполняют, - уверен руководитель консалтингового центра «Эксперт групп» Павел НАЛИВАЙКО.

В настоящее время на федеральном уровне насчитывается 59 политических партий, обладающих правом участвовать в выборах. Это количество постепенно снижается. В Приморье зарегистрированы региональные отделения 43 партий, хотя несколько лет назад их было более 50.

Референдум для губернатора

В условиях, когда «ЕР» на следующих выборах вполне может не получить большинства как в федеральном, так и в краевом парламенте, работоспособность законодательной власти будет во многом зависеть от авторитета власти исполнительной. Итоги выборов-2021 в Приморье, по мнению политолога Павла НАЛИВАЙКО, будут зависеть от реализации «майского указа» президента Владимиру ПУТИНА, а также от успеха новой программы развития Дальнего Востока, которую должны презентовать в ходе ВЭФ в сентябре. Важным фактором станет позиция главы края Олега Кожемяко: если он не уйдет на повышение, в новом созыве Заксобрания ему будет необходим свой блок, убежден Наливайко. Причем этот блок не обязательно будет состоять исключительно из представителей «Единой России».

- В Приморье в 2021 году будет многое определять авторитет региональной власти. Фактически, теперь все выборы в крае будут референдумом о доверии Олегу Кожемяко. На выборах в прошлом году Кожемяко воспринимали как волшебника. Теперь он должен из «губернатора надежды» превратиться в «губернатора результата». Отношение к Кожемяко определит результат, - согласился Константин Калачев. При этом политолог считает, что Приморье будет оставаться проблемным регионом в плане выборных кампаний.