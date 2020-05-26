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Приморцы поехали делать выборы на Камчатке

26 Мая 2020, 13:45 | Приморье

В правительстве Приморского края – очередные кадровые изменения. Вызваны они политическими процессами в другом регионе Дальнего Востока: заместитель руководителя аппарата ППК Павел ЯСЕВИЧ усилит команду врио губернатора Камчатского края Владимира СОЛОДОВА за несколько месяцев до выборов главы полуострова.

С начала мая в Камчатском крае уже работает известный политтехнолог Сергей НЕХАЕВ, который в 2014 году успешно провел выборы губернатора Приморья (Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ победил с результатом 77%), а в 2015-2016 годах занимал пост вице-губернатора региона. В прошлом году Нехаев «избрал» губернатора в другом регионе ДФО – Забайкальском крае. Результат Александра ОСИПОВА (почти 90%) оказался рекордным среди всех губернаторов, избранных в рамках ЕДГ-2019, а саму избирательную кампанию ряд ведущих политтехнологов страны называл образцовой. В Забайкалье Нехаев занимал пост первого заместителя председателя правительства, являясь также главой администрации губернатора.

Новая должность Сергея Нехаева на Камчатке аналогична предыдущей – врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Камчатского края. Аналогичны и стоящие перед куратором внутренней политики задачи: как ожидается, врио губернатора Камчатки Владимир Солодов примет участие в сентябрьских выборах главы региона. А сам регион считается достаточно протестным.

Возможно, что именно поэтому внутриполитический блок правительства полуострова в ближайшее время усилит и другой известный политтехнолог, последние годы работавший в Приморье – Павел Ясевич. Таким образом, в Приморском крае станет вакантной должность первого зама главы аппарата губернатора и правительства, а также партийная должность – зам. секретаря ПРО «Единой России».

На фото: В прошлом году Cергей Нехаев «избрал» губернатора в Забайкальском крае, а новая его должность на Камчатке аналогична предыдущей – врио вице-губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства.

Фото Vl.Ru.

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



 

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Теги: выборы  Камчатка 



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