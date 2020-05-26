Решать проблемы, не забывая о развитии города

На внеочередном заседании Думы Владивостока принято решение об увеличении расходов городского бюджета на социальную сферу и борьбу с пандемией

На минувшей неделе в Думе Владивостока состоялись заседания ряда профильных комитетов, а в четверг, 21 мая, с соблюдением необходимых мер в связи с введением режима повышенной готовности было проведено внеочередное заседание городского парламента. На нем депутаты одобрили ряд решений, направленных на противодействие пандемии COVID-19, поддержку предпринимателей в условиях самоизоляции, а также на продолжение реализации важных проектов в сфере социальной инфраструктуры и благоустройства.

Важные изменения коснулись и порядка работы городского парламента. После внесения изменений в регламент Думы Владивостока и Положение о комитетах Думы Владивостока у депутатов появилась возможность проведения заседаний Думы, профильных комитетов, совета Думы, а также депутатских слушаний в дистанционном режиме с использованием информационно-коммуникационных технологий, в случае введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Эти документы можно назвать историческими: ранее правового акта, который бы давал юридическое основание для проведения заседаний в дистанционном режиме, не существовало.

Стройкам – деньги, предпринимательству – льготы

Первым вопросом, который городские депутаты рассмотрели на внеочередном заседании, стала корректировка бюджета Владивостока на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов. По итогам корректировки доходы и расходы бюджета ВГО увеличились более чем на 1 млрд рублей. Как уточнили представители администрации Владивостока, увеличение основных параметров бюджета происходит за счет увеличения целевых межбюджетных трансфертов на 812,26 млн рублей и дотации на сбалансированность бюджетов в размере 90,9 млн рублей. Кроме того, на 100 млн рублей увеличен дефицит бюджета-2020.

В целом, после внесенных 21 мая изменений основные параметры бюджета Владивостокского городского округа в 2020 году составят: по доходам - 21,9 млрд рублей; по расходам - 22,2 млрд рублей; дефицит - 286,4 млн рублей.

В новой редакции бюджета-2020 серьезно возрастут затраты на образование и благоустройство. Деньги, которые город получил из федерального и краевого бюджетов, пойдут на создание новых мест в школах и детских садах, организацию физкультурно-спортивной работы, благоустройство скверов и территорий, прилегающих к местам туристского показа, ремонт дорог и подпорных стен, ряд других мероприятий. Значительная сумма – 25 млн рублей – будет направлена на ремонт асфальтового покрытия стадионов школ, ремонт пищеблока, установку ограждений.

Кроме того, за счет дотации на сбалансированность и увеличения дефицита бюджета предусмотрено 100 млн рублей на создание резервного фонда администрации Владивостокского городского округа в целях финансового обеспечения мероприятий, направленных на предотвращение и сдерживание распространения коронавирусной инфекции и устранение ее возможных последствий.

- Дополнительные средства будут направлены на развитие образования, спорта, ремонт дорог, благоустройство городских территорий, транспортное обслуживание населения. Выделены средства на создание стабилизационного фонда для проведения мероприятий по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - прокомментировал корректировку бюджета-2020 председатель Думы Владивостока Андрей БРИК. – Также сегодня очень важно, с учетом ситуации с пандемией, принять решения по льготам, которые должны быть предоставлены бизнесу. И такие решения сегодня были приняты – абсолютно все депутаты проголосовали «за». Депутаты подтвердили консолидированность, единство и важность принимаемых решений.

- Корректировка бюджета – объемная. По ее итогам общий объем расходов бюджета города Владивостока достиг 21,9 млрд рублей. Думаю, что в течение года этот показатель еще увеличится. Основные средства выделяются на сферу образования – это и строительство новых объектов, и благоустройство школ. Выделены средства на ремонт дорог, на компенсацию перевозчикам выпадающих из-за коронавируса доходов, - уточнил председатель комитета Думы Владивостока по бюджету, налогам и финансам Владимир ИСАКОВ.

Кроме того, в соответствии с постановлением правительства РФ депутаты одобрили предоставление льгот для отраслей экономики, пострадавших от введения ограничительных мер. Для таких предприятий была снижена ставка Единого налога на вмененный доход (ЕНВД) до 10%, и на 30% снижена ставка по налогу на землю.

- Это потери для бюджета, но мы понимаем: ситуация в пострадавших отраслях тяжелая, и льготы предприятиям жизненно необходимы, - добавил Владимир Исаков.

Декларации пока подождут

На внеочередном заседании 21 мая депутаты Думы Владивостока одобрили муниципальный правовой акт «О представлении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за отчетный период с 1 января по 31 декабря 2019 года». Его принятие также связано с пандемией коронавируса, повлиявшей на организацию работы органов государственной власти и местного самоуправления. В апреле президент России Владимир ПУТИН подписал указ, который разрешает регионам менять сроки предоставления чиновниками деклараций о доходах.

- На состоявшемся заседании Думы депутатами были поддержаны три законопроекта, внесенные по инициативе комитета по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества. Первый – о пролонгации срока предоставления сведений о расходах, доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера для муниципальных служащих города Владивостока за период с 1 января по 31 декабря 2019 года. Согласно указу президента, декларация может быть подана до 1 августа 2020 года, - прокомментировала принятые решения председатель комитета Думы Владивостока по местному самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Роза ЧЕМЕРИС. Действие МПА распространяется на муниципальных служащих органов местного самоуправления Владивостокского городского округа, а также Владивостокской городской муниципальной избирательной комиссии.

Другим важным решением, подготовленным профильным комитетом, стал порядок воспроизведения герба Владивостока на печатной сувенирной продукции, которую планируется выпустить к 160-летию города. Как сообщил депутатам председатель Думы Владивостока Андрей Брик, администрация города совместно с городским парламентом планирует к юбилею столицы ДФО выпустить немаркированные открытки и марки-виньетки в обложке с изображением исторических и современных объектов города. Поскольку для использования городского герба в соответствии с Положением о гербе муниципального образования город Владивосток требуется разрешение городской думы, депутаты на внеочередном заседании 21 мая приняли необходимое решение.

Досье "Золотого Рога": Обновленная редакция МПА «О системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности во Владивостокском городском округе» предусматривает, что льготная ставка налога будет применяться для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, перечень которых утвержден постановлением правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434. Ставка в 10% по ЕНВД для таких предприятий будет действовать с 1 апреля по 30 сентября 2020 года. В свою очередь, изменения в решение «О земельном налоге в городе Владивостоке» снижают ставку данного налога на 30% в отношении участков, используемых для осуществления видов деятельности, перечисленных в постановлении правительства №434. Период действия этой льготы распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

На фото: Председатель Думы Владивостока Андрей Брик – депутатам: «Сегодня очень важно, с учетом ситуации с пандемией, принять решения

по льготам, которые должны быть предоставлены бизнесу. И такие решения сегодня были приняты – абсолютно все депутаты проголосовали «за». Депутаты подтвердили консолидированность, единство и важность принимаемых решений.

Фото пресс-службы Думы Владивостока

Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.



