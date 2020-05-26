Голосуй сердцем и мышью

Выборы через Интернет, конечно, сделают саму процедуру намного проще, но наблюдать за их ходом станет намного сложнее

Пока Россия не спеша выходит из режима полной самоизоляции, избирательное законодательство срочно адаптируют к условиям пандемии. С одной стороны, возможность голосования онлайн для избирателей станет более доступной – избирательные участки в прямом смысле приблизят к месту жительства. В то же время, требования к кандидатам в части сбора подписей станут жестче.

На минувшей неделе пакет поправок в ст. 37 и 38 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» был одобрен Федеральным Собранием и подписан президентом Владимиром ПУТИНЫМ. По информации газеты «Золотой Рог», готовится проект аналогичных поправок и в Избирательный кодекс Приморского края, поскольку избирательные кампании Единого дня голосования-2020 должны стартовать уже через несколько недель.

Накликать думу

Новая редакция федерального закона «О выборах» допускает проведение голосования на выборах любого уровня через интернет (с использованием портала «Госуслуги»), а также по почте. Порядок голосования будет устанавливать Центризбирком РФ. Ранее голосовать по почте разрешалось только при наличии в регионе соответствующего закона, а дистанционное электронное голосование не было предусмотрено вовсе – лишь в прошлом году этот способ был опробован в качестве эксперимента на выборах в Мосгордуму.

- Логика предлагаемых изменений заключается в расширении альтернативных демократических механизмов, которые бы позволили в схожих обстоятельствах не допустить даже временных ограничений избирательных прав граждан, - объяснил в интервью «Парламентской газете» председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей КЛИШАС. - Изменения позволяют принять участие в голосовании всем гражданам, обладающим активным избирательным правом, вне зависимости от того, где они проживают или временно находятся.

Пандемия внесла изменения и в порядок голосования на «обычных» избирательных участках. Один из новых пунктов федерального закона разрешает «в целях создания условий для защиты здоровья избирателей» организовать голосование «на территориях и в местах, пригодных к оборудованию для проведения голосования». К таким местам относятся, в том числе, придомовые территории и территории общего пользования, и в иных местах. Причем на таких «дворовых» участках возможно и досрочное голосование. Однако оппозиция скептически относится к возможности контроля процедур удаленного голосования и опасается, что недобросовестные участники выборов могут использовать новые механизмы в своих целях.

- Система онлайн-голосования и даже голосования по почте — благо, но лишь в случае безусловного доверия граждан к органам власти. Пока этого нет, все такие меры только будут раздражать население еще больше, - прокомментировал депутат фракции КПРФ в Государственной Думе Алексей КОРНИЕНКО, голосовавший против поправок. - В России за 20 лет система обычного-то голосования не налажена - методы фальсификации становятся все более изощренными. Доверие к выборной системе подорвано – самое время вводить совершенно непрозрачную систему дистанционного голосования! Если на избирательном участке вы хотя бы можете выставить наблюдателей, членов комиссий, то при дистанционном голосовании и так не защитишься. Даже я, человек без опыта в фальсификациях, с ходу могу назвать с десяток тонких мест. Представляете, как сейчас потирают руки фальсификаторы со стажем?

- Каким будет электронное голосование, пока не понятно. Определять регламент будет избирательная комиссия. Пока в стране идет разработка параллельно как минимум двух систем электронного голосования: одна из них разрабатывается федеральной структурой совместно с Центризбиркомом, вторая – Департаментом информационных технологий города Москвы. Но пока ни одну из систем нельзя запускать полноценно, потому как вопросов к ним больше, чем ответов. К тому же, в ряде стран – например, в Германии и Франции – отказались от использования электронного голосования, считая, что в этом случае невозможно обеспечить общественное наблюдение и обеспечить защиту от вмешательства извне, - комментирует электоральный эксперт, представитель ЛДПР Влас КОПЕЙКИН.

Добавим, что в Центризбиркоме не исключают применения новых способов волеизъявления граждан при организации общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ, которое из-за пандемии было перенесено с 22 апреля на неопределенный срок. Однако порядок проведения плебисцита в любом случае регулируется отдельным законом.

«Электронные» подписи – не панацея

Еще одна важная новация в избирательном процессе – возможность сбора подписей избирателей для регистрации кандидата или списка кандидатов на региональных выборах через портал «Госусулуги». При этом регионы должны сами определить долю подписей, собираемых онлайн, однако она не должна превышать 50% от числа подписей, необходимых для регистрации. Например, если для регистрации на выборах в Законодательное Собрание Приморья кандидату необходимо получить подписи 2 тысяч избирателей, на «Госуслугах» возможно заручиться поддержкой не более тысячи человек. Сбор «электронных» подписей можно начинать через день после дня, в который кандидат уведомил избирательную комиссию о своем выдвижении.

- Мы уже достигли того уровня развития, чтобы собирать подписи избирателей через «Госуслуги». Потому что «бумажные» подписи часто превращаются в способ недопуска кандидатов на выборы – причем не из-за того, что подписи не были поданы, а из-за технических моментов, - убежден руководитель местного отделения «Партии Роста» во Владивостоке Кирилл БАТАНОВ. – Кроме того, есть пожилые люди с плохим зрением, есть инвалиды – им трудно вносить свои данные в подписной лист. На моей практике был пример, когда у избирателя не было одной руки, а на второй – отсутствовала часть пальцев. Понятно, что ему даже расписаться было непросто, а сейчас от избирателей требуют собственноручно вносить ФИО в подписной лист… В этом плане «Госуслуги» удобны тем, что человеку, дающему подпись, не нужно дополнительно подтверждать свою личность.

Параллельно с предоставлением возможности собирать подписи через «Госуслуги» в федеральном законе были ужесточены требования к качеству подписных листов – процент «бракованных» подписей, при превышении которого кандидату откажут в регистрации, снижен с 10% до 5%. Хотя практика приморских выборов показывает, что доля забракованных комиссиями подписей обычно выше.

Добавим, что в случае оперативной корректировки краевого избирательного законодательства новации в части сбора подписей и организации голосования по почте или через «Госуслуги» могут быть применены на довыборах в Законодательное Собрание Приморского края по одномандатному округу №9, которые должны пройти в сентябре 2020 года. Кроме того, в рамках ЕДГ-2020 планируются очередные выборы районных депутатов в Дальнереченском, Кировском, Михайловском, Пожарском, Черниговском и Шкотовском районах; а также около 150 выборов поселенческого уровня – глав поселений и депутатов муниципальных комитетов. Наконец, не позднее сентября необходимо избрать депутатов в трех муниципальных округах, созданных в марте – Лазовском, Тернейском и Ханкайском. Ранее выборы окружных дум в этих муниципалитетах предполагалось провести в июне, однако в связи с пандемией COVID-19 Центризбирком РФ предписал отложить все намеченные на второй квартал 2020 года выборы на более поздний срок.

Досье "Золотого Рога": При желании проголосовать по почте гражданин должен уведомить об этом свой избирательный участок. Ему направят письмо с уведомлением, с вложенным бюллетенем для голосования и двумя конвертами (один чистый, на втором написано «голосование по почте»). После заполнения бюллетеня гражданин запечатывает бюллетень в чистый конверт, который вкладывает в подписанный конверт. В отделении почты гражданин предъявляет паспорт и заполняет специальную форму, после чего письмо с бюллетенем отправляется на избирательный участок. Поступившие туда письма с бюллетенями вскрываются при подсчете голосов и только в присутствии членов избиркома. Голоса «из конвертов» учитываются в отдельном реестре, после чего их суммируют с остальными голосами. Дистанционное электронное голосование предполагает голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Порядок такого голосования и случаи, когда оно может проводиться, должен установить Центризбирком РФ. Дистанционное голосование будет применяться в зависимости от технических возможностей регионов.

На фото: Электронное голосование в России уже опробовали. Победители сочли его вполне работоспособным, а проигравшие - полным провалом.



Фото Mos.Ru.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.