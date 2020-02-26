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Лазо отправят в топку реформы
Образование муниципальных округов в Приморье продолжается, невзирая на мнение жителей
Еще два района Приморского края в ближайшее время могут стать муниципальными округами. Новую форму местного самоуправления примерить на себя готовятся Лазовский и Тернейский районы, причем крупнейший по площади и самый труднодоступный район края реформируют в рекордно короткий срок. Законопроекты об образовании новых муниципальных округов планируется рассмотреть на очередной сессии Заксобрания Приморья 26 февраля.
Тернейский муниципальный округ планируется образовать за счет объединения сразу 10 поселений – в практике создания мунокругов это своеобразный рекорд. Тернейское, Пластунское, Светлое городские поселения сольют с Удэгейским, Самаргинским, Единкинским, Максимовским, Амгунским, Кемским и Усть-Соболевским сельскими поселениями. Административным центром территории останется поселок Терней.
Объединение района площадью 27 тыс. кв. км может произойти в течение одного месяца: практически все поселения приняли решение о согласии на создание мунокруга в один день – 4 февраля. А уже 12 февраля районная дума внесла в Законодательное Собрание проект закона об образовании Тернейского муниципального округа. Интересно, что буквально за несколько дней до описываемых событий, 26 января, в Тернее и в Пластуне выбрали новых глав поселений – работать победителям выборов придется считанные недели…
Досье газеты «Золотой Рог»
В мае 2019 года в силу вступили поправки в федеральное законодательство, которые ввели новый вид муниципального образования – муниципальный округ. Он представляет из себя несколько объединенных общей территорией населенных пунктов, не являющихся муниципальными образованиями, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы МСУ. В июле прошлого года депутаты ЗС ПК одобрили изменения в Устав Приморского края, предусмотрев возможность для образования муниципальных округов. Краевым законом предусмотрено, что муниципальные округа могут быть образованы двумя способами – путем наделения соответствующим статусом городских округов, либо в результате объединения всех поселений, входящих в состав одного муниципального района.
Спор двух столиц
В Лазовском районе, несмотря на его компактность, процесс реформы территориального деления проходил сложнее. Здесь объединяются пять поселений – Преображенское городское, а также Лазовское, Беневское, Чернорученское, Валентиновское сельские поселения. В ноябре-декабре 2019 года «селяне» проголосовали за создание муниципального округа, в то время как муниципальный комитет Преображенского городского поселения 10 февраля официально выразил свое несогласие с проводимой реформой. Жители поселка на публичных слушаниях также были не в восторге от объединения. Несмотря на присутствие директора департамента внутренней политики Даниила ГОНЧАРУКА, около половины участников слушаний не высказали своей позиции, а большинство из оставшихся проголосовало против создания мунокруга.
Аргументы противников объединения в Преображении – те же, что и у жителей упраздняемых городских поселений в других районах. Это отдаленность от райцентра и опасение того, что в мунокруге их населенный пункт будет обделен бюджетным финансированием. Группа местных жителей даже записала видеообращение к губернатору Приморья Олегу КОЖЕМЯКО с просьбой сделать столицей создаваемого округа поселок Преображение, а не село Лазо.
Таким образом, в Лазовском районе сложилась ситуация, аналогичная той, что недавно имела место в Хорольском районе, где жители и депутаты Ярославского городского поселения выступали резко против объединения в округ. Но, поскольку по федеральному закону №131 для блокировки реформы требуется несогласие не менее двух поселений, дума Лазовского района 14 февраля направила законопроект о создании муниципального округа в ЗС ПК.
Досье газеты «Золотой Рог»
По данным Приморскстата на 2019 год, в Тернейском районе проживает около 10,8 тыс. человек (около 80% - в Тернее и Пластуне), а в Лазовском – 12,6 тыс. человек (около 50% - в поселке Преображение). Самый северный населенный пункт Тернейского района, село Агзу, является местом компактного проживания удэгейцев.
Выбора станет меньше
После объединения в Тернейском и Лазовском муниципальных округах выберут думы – в каждом из округов представительный орган власти будет состоять из 15 депутатов. Причем в обоих случаях нынешние депутаты уступят место досрочно: текущий состав думы Тернейского района был избран в 2018 году, а в Лазовском районе депутатов избирали в 2017 году. Расходы на проведение выборов в Тернейском МО оцениваются в сумму более 2,3 млн рублей, на выборы в Лазовском МО – 3,2 млн рублей.
Эти выборы добавятся к «плановым» избирательным кампаниям 2020 года в семи других муниципалитетах, а также к выборам депутатов в ранее созданных пяти муниципальных округах – Октябрьском, Хорольском, Чугуевском, Анучинском и Пограничном (последние три округа выберут депутатов 15 марта – прим. автора).
В то же время, в случае создания Лазовского муниципального округа в 2020 году не потребуется проводить выборы глав и депутатов поселенческого уровня – всего девять избирательных кампаний. Тернейский муниципальный округ «сэкономит» на выборах глав шести поселений и депутатов мункомов в девяти поселениях. Предполагается, что ныне действующие муниципальные комитеты поселений проработают до первого заседания думы Тернейского МО, а главы поселений – до формирования администрации округа. Аналогичным образом «транзит власти» пройдет и в Лазовском районе. Напомним, что подготовительная работа по созданию муниципальных округов продолжается и в других районах Приморья.
Артем СТРОГИН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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