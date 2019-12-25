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Определен состав правительства Приморского края

25 Декабря 2019, 13:10 | Приморье

1 января 2020 года в Приморье приступит к работе новый орган исполнительной власти – правительство края. На прошлой неделе краевой парламент согласовал на должность председателя правительства Веру ЩЕРБИНУ, а сегодня губернатор Приморья Олег КОЖЕМЯКО назначил зампредов ППК и министров.

Вице-губернатором Приморья – руководителем аппарата губернатора и правительства Приморского края назначен Антон ВОЛОШКО. Он будет курировать вопросы взаимодействия с Законодательным Собранием Приморского края, Избирательной комиссией Приморского края и органами местного самоуправления, внутренней и информационной политики, профилактики коррупционных и иных правонарушений, государственной гражданской службы и кадров,  бюджетного учета, общественной безопасности и координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства, обеспечения деятельности мировых судей, записи актов гражданского состояния.

Заместителями председателя правительства Приморского края стали Константин ШЕСТАКОВ, Александр КОСТЕНКО, Елена ПАРХОМЕНКО, Михаил ПЕТРОВ, Алексей НАЗДРАТЕНКО и Елена БРОННИКОВА. Все, кроме Бронниковой, возглавлявшей департамент культуры, ранее являлись вице-губернаторами региона.

Еще три человека будут одновременно являться заместителями председателя ППК и министрами. Это Наталья БОНДАРЕНКО (министр образования), Виктор Фисенко (министр здравоохранения) и Сергей МАКСИМЧУК (министр цифрового развития и связи). В то же время, нынешний врио вице-губернатора Олег МЕЛЬНИКОВ станет «простым» министром – по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий.

После преобразования администрации Приморья в правительство количество органов исполнительной власти уменьшится с 43 до 41. Утвержденная структура ППК насчитывает 20 министерств, 6 агентств, 9 департаментов и 5 инспекций. Большинство ныне работающих в администрации Приморского края руководителей департаментов сохранили посты и в новой структуре, однако часть из них теперь будет называться министрами.

 

Александр САЛКОВ.     

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

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