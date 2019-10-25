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Губернатор Приморья Олег Кожемяко сделал заявление
«Единая Россия» должна стать Партией добрых дел
Заявление губернатора Приморья Олега Кожемяко о принятии руководства региональным отделением «Единой России» опубликовано на сайте администрации Приморья. В нем говорится:
"Решение возглавить региональное отделение «Единой России» – важный и ответственный шаг, но на данный момент считаю его единственно правильным. Перед нами стоит задача сделать Приморье процветающим регионом, в котором людям будет комфортно жить и работать, а для этого необходимо консолидировать усилия законодательной и исполнительной власти, бизнеса, общественных и политических сил, как на краевом уровне, так и на местах.
К сожалению, нужно признать, что сегодня в приморском отделении «Единой России» на всех уровнях есть люди, которые на протяжении многих лет бездействовали, или, прикрываясь партийными мандатами, решали за счет партийно-депутатского ресурса свои личные вопросы, мало обращая внимание на интересы и чаяния жителей Приморья. И на протяжении многих лет партия, в том числе ответственные за положение дел в крае, накапливала эти проблемы, мягко их обходя и откладывая на потом, хотя очень многое можно и нужно было сделать.
Годами не решались проблемы обманутых дольщиков, росла многотысячная очередь ожидающих жилье детей-сирот, задыхались от угольной пыли жители Находки, где, к сожалению, некоторые депутаты замалчивали данную ситуацию в силу сложившихся общих интересов.
В работе городского и муниципального транспорта царствовал черный нал, с которого кормилась верхушка руководителей автотранспортных предприятий. Неужели этого не видели раньше те, кто представлял партию в течение многих лет?
В приморской столице бездумно раздавались земельные участки, велась точечная застройка, идущая вразрез с интересами жителей города, с нарушениями проектов планировки, обезображивались памятники архитектуры. Разве этого не было видно раньше и нельзя было вовремя остановить?
Несколько тысяч уродующих город киосков, незаконно поставленных на остановках и тротуарах – за ними ведь тоже кто-то стоит, в том числе представители местной или краевой власти.
Конечно, все эти факты компрометируют партию, подрывают у населения доверие к ней, делают ее бездушной и черствой к нуждам людей. И от таких партийцев, занимающих место в руководстве партии, в представительных и законодательных органах ради личной выгоды и упрочения своего положения, необходимо избавляться.
Для решения этих назревших вопросов потребуется обновление партийных рядов, привлечение авторитетных лидеров с территорий, которых люди давно знают и уважают, а также инициативной молодежи, которая хочет видеть себя в будущем обустройстве края, которой небезразлична судьба Приморья и есть искреннее желание принести пользу региону и его людям.
Необходимо внимательно проанализировать и наладить работу в первичных организациях, чтобы они были открыты и понятны людям, действенно реагировали на их обращения, а местные общественные приемные «Единой России» стали реальными помощниками при принятии решений как в вопросах местного значения, так и на краевом уровне. Это должна быть Партия добрых дел, у которой жители Приморья нашли бы поддержку своих инициатив, а общественные проекты проходили максимально открытое обсуждение и реализовывались только с одобрения населения.
Наверное, сейчас у приморского регионального отделения «Единой России» непростое время – и по рейтингу доверия, и по количеству добрых дел, но иначе не было бы и столь ответственных решений. Главное – мы никогда не боялись трудностей, которые можно преодолеть в результате совместной работы, используя в полной мере федеральные партийные программы, и сделать наш край еще лучше, еще богаче во имя будущих поколений приморцев".
О.Н. Кожемяко, губернатор Приморского края.
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