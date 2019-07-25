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С заменой мэра Уссурийска решили не торопиться
Конкурс на замещение должности главы Уссурийского городского округа состоится уже после избрания нового созыва муниципальных депутатов. Решение об этом Дума УГО текущего созыва приняла 18 июля на своем последнем заседании. Ранее предполагалось, что шорт-лист претендентов на пост мэра станет известен накануне Единого дня голосования.
Напомним, что конкурс на замещение должности главы УГО был объявлен 25 июня. Первый этап конкурса планировался на 6 сентября, а второй, решающий, предполагалось провести уже после очередных выборов муниципальных депутатов, 10 сентября. Незадолго до объявления конкурса уссурийские депутаты одобрили поправки в муниципальный устав, заменив тайное голосование по предложенным конкурсной комиссией кандидатурам на пост главы открытым, а также изменили Положение о порядке проведения конкурса, ограничив количество выставляемых на голосование в гордуме кандидатов двумя.
Однако 18 июля, в ходе последнего заседания думы УГО текущего созыва, депутаты отменили собственное решение об объявлении конкурса. Таким образом, решение кадрового вопроса отложено на осень. До 8 сентября главой городского округа останется Николай РУДЬ, а главой администрации – Евгений КОРЖ. После выборов «двуглавая» система власти в муниципалитете будет упразднена, и избранный депутатами глава УГО сосредоточит в своих руках все рычаги управления городом.
Кстати, согласно принятому в июне решению об объявлении конкурса, срок приема документов от претендентов на пост мэра Уссурийска истекал 25 июля. По неофициальной информации, к моменту отмены конкурса о своем желании возглавить муниципалитет еще не заявил ни один человек. Зато активно проявляют себя участники выборов в местную думу – к 20 июля своих кандидатов уже выдвинули «Единая Россия», КПРФ и «Партия роста». Напомним, что в этом году выборы в представительный орган власти Уссурийска пройдут по мажоритарной системе, а не по смешанной, как было раньше. Все 26 депутатов будут избраны по одномандатным округам.
Андрей СЕРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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