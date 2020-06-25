Губернатор Приморья проголосовал досрочно

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко вместе с супругой принял участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ. Глава региона поделился мнением о предлагаемых поправках в четверг, 25 июня, на избирательном участке №727 Владивостока.

В качестве основного дня для проведения плебисцита, напомним, выбрана среда, 1 июля. Во всех регионах страны это будет выходной. Однако у граждан есть возможность сделать выбор за или против вносимых изменений досрочно – с 25 по 30 июня. Такой подход призван помочь избежать большого скопления людей на избирательных участках и, как следствие, значительно снизить риски заражения людей коронавирусом.

«Прошло 27 лет после принятия Конституции Российской Федерации 12 декабря 1993 года. С тех пор страна значительно изменилась. Перед государством стоят другие вызовы. Поэтому и нужно вносить поправки, которые позволят документу отвечать современным требованиям и потребностям людей, которые были высказаны и через Государственную Думу, и через рабочие группы, представляющие абсолютно все слои общества. Стоит отметить, что голосование продлится почти неделю. Это очень удобно. 1 июля – выходной. Проголосовав заранее, избиратель может предоставить этот день себе, заняться личными делами. Кроме того, такой подход позволяет избежать большого скопления людей на участках в период пандемии», – заявил Олег Кожемяко.

Губернатор подчеркнул также, что поправки, которые предлагаются к внесению в главный закон страны, касаются всех жителей России: детей, молодежи, работающего населения и старшего поколения. Документ определяет приоритеты развития государственной политики на ближайшие десятилетия. Поэтому так важно, чтобы каждый нашел время в своем графике, пришел на избирательный участок и принял участие в голосовании.

«Все поправки имеют огромную значимость. Важно, к примеру, чтобы сохранялись социальные гарантии, в том числе чтобы индексировалась пенсия для людей старшего возраста. Мы в крае уже делаем многое, чтобы поддержать именно эту категорию граждан. Прописывается доступность медицинского обслуживания. Медицина всегда была бесплатной, но не всегда была доступной. Поэтому государственная политика и направлена сейчас на строительство фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий, модернизацию системы здравоохранения. В Приморье 4,5 миллиарда рублей выделено на здравоохранение, в частности на закупку оборудования. 1,8 миллиарда рублей направлены на ремонт медучреждений. В этом году будет построено 15 ФАПов и шесть амбулаторий, закуплено 49 санитарных автомобилей, девять передвижных диагностических комплексов. Поставят 19 машин для «скорой», – заявил Олег Кожемяко.

В Приморье на сегодняшней день действует 1 299 стационарных и 46 временных избирательных участков, уточнили в крайизбиркоме. Кроме того, 205 мест для голосования оборудованы всем необходимым на военных, транспортных и рыбацких судах. Они нужны для того, чтобы те, кто во время плебисцита находится в море, также могли поделиться своим мнением по важному для всей страны вопросу.

Как показал ранее опрос, в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Конституцию РФ планируют участвовать более 60% респондентов в Приморье.

«Хочу, чтобы мои дети и внуки жили достойно, поэтому поддерживаю политику нашего Президента и поправки, которые он предлагает. В частности, хочется отметить значимость социального блока вносимых изменений. Я – на пенсии и хочу, чтобы моя пенсия повышалась», – заявила одна из избирательниц, жительница Владивостока Наталья Рязанова.

Чтобы разделить людские потоки, вход на избирательных участках организован с одной стороны, а выход – с другой. Гражданам выдают средства индивидуальной защиты – маски и перчатки. У каждого – измеряют температуру.

Все члены избирательных комиссий заранее прошли тестирование на коронавирус. Паспорт для идентификации личности не нужно отдавать кому-либо в руки – документ можно показать на расстоянии. Кабинки для голосования – без шторок, поскольку это поверхность, к которой все прикасаются, а значит, создается дополнительный риск инфицирования. Чтобы соблюсти тайну выборов, кабинки повернуты входом к стене. Бюллетени на ночь запираются в сейфы. Во всех помещениях регулярно проводят дезинфекцию и уборку.

Для тех, кто по какой-то причине не может прийти на избирательный участок, предусмотрена возможность участия в плебисците на дому. Для этого требовалось заранее обратиться в участковую комиссию по месту своего нахождения.

За порядком на приморских избирательных участках следят общественные наблюдатели – всего около 5 тысяч представителей различных общественных объединений и некоммерческих организаций края.

«Очень важно, чтобы голосование было прозрачным и беспристрастным – все должно быть строго согласно закону. В мои задачи входит контроль за тем, чтобы процедура происходила без нарушений. Я много лет работала руководителем, привыкла брать на себя ответственность, поэтому, когда появилась возможность выступить в качестве общественного наблюдателя на голосовании, с удовольствием согласилась», – подчеркнула общественный наблюдатель на одном из избирательных участков во Владивостоке Любовь Бондарь.

Напомним, ранее Президент России Владимир Путин подписал Указ «О назначении Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ». Поправки призваны сделать документ более современным, отвечающим текущим потребностям и целям развития страны.

«Поправки вступят в силу, разумеется, я уже много раз говорил, только если граждане их поддержат. Именно воля народа принципиально важна для того, чтобы обеспечить надежные условия для уверенного, динамичного, долгосрочного развития страны на годы и десятилетия вперед. И конечно, новые конституционные положения, в случае их принятия, зададут и гораздо более высокие требования к эффективности, содержанию всей нашей социальной, экономической политики, к решению задач по повышению качества жизни и благополучия людей», – подчеркнул в своем обращении к россиянам Владимир Путин.

Президент призвал и Правительство, и руководителей органов власти на всех уровнях учитывать все это в своей работе.

Приморцы могут задать любые вопросы про Общероссийское голосование по вопросам закрепления поправок в Конституцию РФ, обратившись в Информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии. Специалисты отвечают на вопросы ежедневно с 9.00 до 18.00 по номеру: 8-800-200-00-20. Звонки бесплатные.

Фото – с сайта Правительства Приморского края.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.