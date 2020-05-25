Наталья Набойченко: Степень закрытия экономики Приморья составила 15%

Степень «закрытия» экономики в Приморье в период пандемии COVID-19 составляет всего 15%, тогда как в целом по России этот показатель доходил до 40%. Решение руководства региона не останавливать многие предприятия фактически стало мерой их поддержки: людям дали возможность работать и зарабатывать – разумеется, при соблюдении предприятиями всех санитарных мер. О текущей ситуации в сфере предпринимательства в Приморье в интервью «ЗР» рассказала министр экономического развития Приморского края Наталья НАБОЙЧЕНКО.

- Наталья Борисовна, какое количество субъектов МСП затронули введенные из-за пандемии ограничения?

- В отраслях, которые признаны пострадавшими от пандемии коронавируса, работает около 25 тысяч предпринимателей Приморья. Или почти 46 тысяч человек – это если говорить только о малом и среднем бизнесе.

- Работают ли в регионе принятые по инициативе президента меры поддержки для компаний, сохраняющих рабочие места?

- Совместно с муниципалитетами ведем мониторинг ситуации, работаем с Налоговой службой и Пенсионным фондом, чтобы видеть – сколько высвобождается людей, сколько закрывается предприятий. Снижение численности на более чем 10% после 1 апреля допустили 17 субъектов МСП. Остальные пытаются сохранить численность, объявляя о простое либо приостановке работы, либо отправляя сотрудников в вынужденные отпуска. Такие организации могут получить финансовую поддержку от государства, сдав отчетность в налоговую службу не позже 15-го числа месяца – это 12130 рублей (1 МРОТ) в месяц на каждого сотрудника. Подчеркну, что эти средства можно потратить не только на зарплаты, но и на другие неотложные расходы.

Кроме того, любая организация может получить дополнительные средства, организовав у себя общественные работы либо временно трудоустроить своих сотрудников в другие организации, зарегистрированные на портале «Работа в России». За счет средств краевого бюджета у компаний есть возможность сделать то, до чего раньше «не доходили руки» – подшить архивы, провести мелкий ремонт и так далее. На каждого работника государство выплатит 23,6 тысяч рублей в месяц, 15,8 тысяч рублей человек получит на руки. Подчеркну: общественные работы у себя могут организовать даже те организации, которые сейчас не могут оказывать услуги – например, те же спортзалы.

- Как быть предприятиям, у которых недостаточно оборотных средств? Ведь субсидию в размере 12130 рублей от службы занятости они получат только при условии выплаты зарплаты за предыдущий месяц.

- Мы понимаем, что не у всех есть свободные средства для выплаты зарплаты. Поэтому краевая микрокредитная организация разработала ряд новых продуктов, призванных поддержать бизнес в непростой ситуации. Кредиты «Антикризисный» со ставкой 0,1% и «Специальный» со ставкой 0,5% можно взять на срок до двух лет, максимальная сумма займа – 3 млн рублей. Эти средства можно направить, в том числе, на покрытие кассовых разрывов. Добавлю, что продукты краевой МКО становятся все более востребованными: если с мая по декабрь 2019 года в Приморье было выдано всего 59 микрокредитов для бизнеса, то за истекший период 2020 года – уже 155 микрокредитов.

- Получили ли предприятия Приморья доступ к беспроцентным кредитам на выплату зарплаты?

- Предпринимателями края в банки направлено около 400 заявлений на предоставление таких кредитов на общую сумму 600 млн рублей. В программе участвуют восемь кредитных организаций, имеющих отделения в Приморье. На сегодня уже выдано 130 кредитов на сумму около 300 млн рублей.

- Помимо федеральных мер поддержки, какие «коронавирусные» льготы для МСП предусмотрены на уровне края?

- Приморский край вошел в топ-5 регионов с наилучшей поддержкой бизнес в части краевых налогов. Так, до 1% снижена ставка налога для субъектов МСП, работающих по упрощенной схеме, в пострадавших отраслях, для остальных отраслей налог по упрощенке снижен до 3%. Для ряда категорий организаций отменен налог на имущество в 2020 году, для остальных он снижен до 1%. Почти в четыре раза снижена ставка транспортного налога для туристических автобусов. На 25% снижена величина годового дохода для тех, кто ведет деятельность на основе патента. С муниципалитетами ведется работа, направленная на снижение ставок по земельному налогу и ЕНВД, по арендной плате за муниципальное имущество.

Ряд льгот предусмотрен по линии других краевых министерств – Минсельхоза, Министерства ЖКХ и так далее. Например, 537 управляющих компаний края получили 11 млн рублей на проведение дезинфекции обслуживаемого жилого фонда. Более 950 млн рублей были выделены в качестве субсидий системообразующим организациям на оплату потребляемой электроэнергии. Для ресурсоснабжающих организаций, пострадавших из-за снижения собираемости платежей, также предусмотрено более 800 млн рублей: нужно готовиться к зиме, проводить ремонты.

Подчеркну, что перечень краевых мер поддержки может быть расширен: ситуация меняется, деятельность многих предприятий до сих пор не восстановлена. Поэтому будем мониторить востребованность уже введенных мер и продумывать новые. Что касается списка системообразующих предприятий края, которые продолжали свою работу в период действия ограничительных мер, формировался исходя из численности работников, величины оборота и налоговых платежей.

- Внесла ли пандемия коррективы в работу центра поддержки МСП «Мой бизнес»?

- Обучение ведется в формате вебинаров, переориентируя бизнес на электронные площадки. Более того, «Мой бизнес» берет на себя расходы по созданию сайтов для продвижения тех или продуктов или услуг. Этой мерой поддержки пользуется все больше предпринимателей. Продолжают работать меры поддержки экспортеров, за исключением «очных» бизнес-миссий.

По итогам 2019 года нельзя не отметить запуск бизнес-акселератора «Энергия экспорта», участниками которого стали 15 приморских компаний. Им оказывалось сопровождение на всех этапах разработки и вывода продукта на рынок, вплоть до заключения экспортного контракта. Был запущен формат образовательных семинаров по предпринимательству для школьников, увольняющихся в запас военнослужащих и их жен. В 2020 году, еще до начала пандемии, активно работали по социальному предпринимательству – создан реестр, разрабатываются специальные кредитные продукты, ряд других преференций.

Александр САЛКОВ.

Фото: пресс-служба правительства Приморского края.

Газета "Золотой Рог", Владивосток