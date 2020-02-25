Пилот "Владавиа" возвращается на родной аэродром

Вячеслав Квон после Спасска-Дальнего может возглавить Артем

Ближайший к Владивостоку городской округ Приморья ожидают серьезные перемены. На прошлой неделе глава Артема Александр АВДЕЕВ написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Чиновник, занимавший пост с 2016 года, освободил кресло после двухдневной рабочей поездки главы региона Олега КОЖЕМЯКО в Артемовский городской округ.

20 февраля заявление Авдеева о досрочном сложении полномочий удовлетворили депутаты городской думы Артема. Ожидается, что в ближайшее время в городском округе будет объявлен конкурс на замещение должности градоначальника.

Губернатор, комментируя отставку, дал понять, что кадровое решение назревало давно.

- Мы постоянно мониторили ситуацию в городском округе. Встречаясь с жителями, мы видели, что вопросы, в том числе по поручениям и обязательствам, которые мы брали по итогам прошлогодних встреч, не решаются. Это переселение из ветхого жилья, водоснабжение, благоустройство – нужно было встречаться с людьми, разговаривать, просчитывать различные варианты, а не ставить крест на пожеланиях людей, - подчеркнул Олег Кожемяко.

Именно поэтому, по итогам встречи с жителями Артема, которые в очередной раз дали негативную оценку работе Александра Авдеева, последний написал заявление об уходе с поста.

- У нас состоялся короткий разговор: как вы считаете, можно ли в такой ситуации дальше продолжать руководить городом, работать с населением? Глава принял решение подать в отставку. Считаю, что это решение – выверенное, абсолютно справедливое, - добавил губернатор. Среди текущих проблем АГО глава региона выделил большую потребность в строительстве нового жилья, сложности с выделением земли, а также плохое состояние электрических сетей.

Александр Авдеев - один из последних глав городов Приморья, кто занял пост еще в эпоху губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО – осенью 2016 года его кандидатуру одобрили депутаты местной думы. До этого Авдеев в течение 15 лет являлся заместителем предыдущего главы Артема, а ныне депутата Госдумы РФ Владимира НОВИКОВА. А началась управленческая карьера Александра Авдеева во Владивостоке – в начале 90-х он руководил администрацией Первореченского района столицы Приморья, а с 1996 по 2001 годы отвечал за санитарное содержание столицы Приморья в должности вице-мэра и главы профильного МУПа.

Сменить Александра Авдеева в должности мэра Артема может бывший председатель думы АГО Вячеслав КВОН, который с 2016 года работал главой в Спасске-Дальнем. Фактически ему пришлось взять на себя функции «антикризисного менеджера», поскольку на тот момент город находился в состоянии острого бюджетного кризиса. Добавим, что Вячеслав Квон уже давно находится в «кадровом резерве» у руководства Приморья. При предыдущем главе края Андрее ТАРАСЕНКО внутриполитический блок администрации региона продвигал Квона на пост главы Находкинского городского округа. Однако в мае 2018 года местные депутаты дали понять, что согласовывать «чужака» на руководящую должность они не намерены.

Олег Кожемяко, комментируя перемены в Артеме, положительно оценил результаты работы Вячеслава Квона в Спасске-Дальнем.

- Он был председателем думы Артема, неплохо зарекомендовал себя в Спасске – мы видим это по отчетам, по той ситуации, которая есть. Поэтому каких-то особых потрясений мы не ожидаем. И в целом люди на местах – те, кто работал в команде, – за исключением отдельных личностей, которые продолжают не слышать население (Артема), они вполне способные. Думаю, работа будет налажена и войдет в привычное русло, - подчеркнул губернатор.

Досье газеты «Золотой Рог»

Вячеслав Квон родился 31 июля 1964 года в поселке Тавричанка Надеждинского района Приморья. Трудовую деятельность начал в Тавричанском шахтостроительном управлении в качестве электрослесаря. В 1986 году получил высшее образование в Актюбинском высшем летном училище гражданской авиации по специальности «эксплуатация воздушного транспорта», с 1986 по 1999 годы являлся пилотом 145-го летного отряда (впоследствии – ОАО «Владивосток Авиа»). С 1999 по 2012 годы руководил рядом коммерческих предприятий. Депутатом думы Артема впервые избран в 2008 году, а с 2012 по 2016 годы являлся ее председателем.

Александр САЛКОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.