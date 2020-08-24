Губернатор Приморья заработал в 2019 году свыше 22 млн рублей

Доходы главы Приморского края Олега Кожемяко за прошлый год составили 22 415 078,51 руб. В 2018 году аналогичный показатель составил 22 231 237,41 руб.

В собственности у господина Кожемяко находятся три жилых дома (84,6; 77,8 и 30,8 кв. м.), земельный участок площадью 45 тыс кв. м. и нежилое здание (158,5 кв. м.). У губернатора также в пользовании две квартиры (114 и 49,7 кв. м.). Вся недвижимость, перечень которой по сравнению с предыдущим годом не изменился, находится в России.

Из транспортных средств, как и в прошлом году, Олег Кожемяко владеет мотоциклом Harley-Davidson.

Алексей Чернышев. Газета «Золотой Рог», Владивосток.