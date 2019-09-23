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В Приморье назначен новый вице-губернатор

23 Сентября 2019, 13:25 | Приморье
Он будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа, туризма
 
Константин Шестаков, возглавлявший департамент туризма Приморья, назначен врио вице-губернатора края с 24 сентября. Соответствующий приказ подписал Губернатор Олег Кожемяко.
 
На новом посту Константин Шестаков будет курировать вопросы экономики и развития предпринимательства, государственного заказа, туризма.
 
Справочно. Константин Владимирович Шестаков родился 23 сентября 1982 года. Окончил Дальневосточный государственный университет в 2004 году. Имеет два высших образования по специальностям «Мировая экономика» и «Юриспруденция». 
 
Свою трудовую деятельность начал в турсфере. С 2010 года занимал в Администрации Приморского края различные должности в этом направлении. Профильный департамент возглавил в сентябре 2014 года.
 
В мае 2017 года Константин Шестаков стал руководителем Координационного Совета по туризму в Дальневосточном федеральном округе, а также вошел в Президиум Координационного совета по туризму при Минкульте РФ.
 
Женат, воспитывает сына и дочь.
 
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Теги: назначение  администрация Приморья 



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