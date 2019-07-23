Чиновникам и депутатам Приморья резко повысят зарплату

Денежное вознаграждение привяжут к зарплатам федеральных чиновников

Финансовые стимулы для будущих приморских министров коснутся и краевых депутатов

Реформа администрации Приморья принесет материальную выгоду не только будущим министрам, но и краевым депутатам. 24 июля Законодательное Собрание рассмотрит законопроект, привязывающий размер денежного вознаграждения приморского истеблишмента к зарплатам федеральных чиновников.

Месяц назад, при обсуждении поправок в Устав Приморского края, открывающих дорогу к преобразованию администрации в правительство, не мог не возникнуть вопрос о цене будущей реформы. А также о том, как она повлияет на материальное благополучие краевых чиновников. Расчет необходимых затрат власти Приморья пообещали представить при внесении в ЗС ПК новой редакции законов «О государственных должностях Приморского края» и «О Реестре должностей государственной гражданской службы Приморского края и о денежном содержании государственных гражданских служащих Приморского края». Поправки в эти документы запланированы к рассмотрению краевым парламентом на очередном заседании 24 июля – сразу в трех чтениях.

Госдолжностей станет больше

Проект закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Приморского края» дает ответ на вопрос о финансовой модели будущего правительства Приморья. Ключевой момент – это изменение принципа расчета зарплат топ-менеджеров администрации, а также депутатов ЗС ПК. В настоящее время размер ежемесячного денежного вознаграждения лица, замещающего государственную должность (вице-губернаторы, депутаты ЗС ПК и еще ряд должностей – прим. автора), прописан в краевом законе (в рублях) и ежегодно индексируется с учетом уровня инфляции. Но с 2020 года размер денежного содержания лиц, замещающих госдолжности в Приморье, предлагается привязать к размеру месячного денежного вознаграждения по должности «федеральный министр» на 1 сентября 2014 года – эта сумма составляет около 81,5 тысячи рублей.

Согласно законопроекту, председатель Законодательного Собрания будет получать 80% от зарплаты федерального министра, а председатель краевого правительства – от 75 до 78%. Заместители председателя правительства, руководитель аппарата правительства и вице-спикер ЗС ПК получат 70-73%. Председатели комитетов краевого парламента получат 55-65%, а министры будущего краевого правительства – 50-60%. Точный размер денежного вознаграждения для министров и депутатов будет устанавливаться, соответственно, губернатором и председателем ЗС ПК, в зависимости от полномочий, задач и функций, в пределах установленного фонда оплаты труда. Кроме того, вводятся ежемесячные надбавки в размере 15-20% к денежному вознаграждению для чиновников и депутатов, имеющих ученые степени и звания. Все изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

В соответствии с краевым законом №87 «О государственных должностях Приморского края», денежное содержание лица, замещающего государственную должность на постоянной основе, состоит из ежемесячного денежного вознаграждения (см. таблицу), ежемесячного денежного поощрения в размере трех ежемесячных денежных вознаграждений, ежеквартального денежного поощрения в размере одного ежемесячного денежного вознаграждения, а также ежемесячной процентной надбавки к денежному вознаграждению за работу со сведениями, составляющими государственную тайну.

Кроме того, в Приморье вводится ряд новых государственных должностей. С января 2020 года к таковым будут относиться председатель правительства Приморского края, его заместители, министры, руководитель аппарата губернатора, а также Уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае и аудиторы Контрольно-счетной палаты Приморского края. Таким образом, превращение директоров департаментов в министров серьезно изменит их материальное положение. Сейчас директор департамента получает оклад в размере 7913-8461 рублей и ежемесячное денежное поощрение в размере 3,5-24 должностных окладов. После реформы зарплата краевых министров станет рассчитываться, исходя из размера денежного содержания их федеральных коллег.





«Золотой парашют» перед выборами-2021

Напомним, что поправки в Устав Приморского края, открывающие дорогу к переформатированию администрации в правительство, были приняты на июньской сессии ЗС ПК сразу в трех чтениях. Но, что более важно, – представители разных фракций голосовали за них практически единогласно. В связи с чем можно предположить, что консенсус был найден до заседания, в ходе закрытых совещаний на тему реформы между представителями исполнительной и законодательной власти.

- Вопрос о том, повлияет ли реформа на статус депутатов и оплату их труда, действительно обсуждался в ходе консультаций с исполнительной властью, - подтвердил на условиях анонимности один из депутатов ЗС ПК.

Собеседник «ЗР» не уточнил конкретных показателей ожидаемого роста зарплат. Однако, опираясь на планируемые размеры ежемесячного денежного вознаграждения депутатов ЗС ПК после января 2020 года (45-50% от вознаграждения федерального министра), можно подсчитать, что рядовой парламентарий станет получать «на руки» минимум 160-200 тысяч рублей в месяц. Что весьма своевременно – полномочия нынешнего созыва истекут уже через два года, а переизбрание многим депутатам вовсе не гарантировано.

Добавим, что право работать на освобожденной основе, получая зарплату за свою депутатскую деятельность, с 2016 года имеют не все депутаты ЗС Приморья. Это председатель Законодательного Собрания, его заместитель, председатели и зампреды комитетов ЗС ПК, а также по одному представителю каждой из пяти фракций, представленных в краевом парламенте. Не исключено, что спокойное прохождение законопроектов о реформе АПК стало возможным, в том числе, благодаря тому, что год назад ряд записных оппозиционеров занял «зарплатные» должности председателей комитетов. По иронии судьбы, на прошлой сессии Заксобрания не торопиться с реформой публично призвал только представитель парламентского большинства – председатель социального комитета ЗС ПК Игорь ЧЕМЕРИС.

- Прежде, чем принять изменения в Устав, необходимо провести анализ структуры администрации Приморского края. Пока непонятно, по какому принципу будет функционировать обновленное правительство, как будут реализованы вызовы и задачи, которые стоят перед нами, - отметил Чемерис в ходе июньского заседания ЗС Приморья. – В департаментах сложилась проблема не по руководителям. А по тем людям, которые будут выполнять ежедневную работу. И дисбаланс в заработных платах, который мы получим, может привести к конфликту внутри коллектива.

В то же время, у руководства Приморья тоже есть убедительные аргументы. Главный из них – новая система организации работы исполнительной власти и оплаты труда позволит привлечь на ответственные посты высоко квалифицированных специалистов. Увеличивать количество краевых чиновников при этом не планируется – напротив, речь идет о сокращении имеющихся вакансий, подчеркнула первый вице-губернатор Вера ЩЕРБИНА при обсуждении реформы в июне.

- Категорически не соглашусь с тем, что нужно делать «уравниловку». Она приводит к тем результатам, которые есть сегодня. Мы должны поставить на ключевые посты людей, которые будут отвечать за целевые показатели, - подчеркнула Вера Щербина.

Без оптимизации не обойдется

Отметим, что в последний раз серьезные изменения в системе оплаты труда приморских чиновников происходили в 2012 году, вскоре после назначения на пост губернатора Владимира МИКЛУШЕВСКОГО. Тогда значительно вырос максимальный коэффициент ежемесячного денежного поощрения для руководителей департаментов АПК. Директор департамента мог получать поощрение в размере от 4 до 24 окладов, а его заместители – в размере от 3,5 до 9 окладов. Одним из аргументов было то, что зарплаты руководителей департаментов сравняются с зарплатами топ-менеджеров ведущих компаний Приморья, предотвратив отток квалифицированных кадров в реальный сектор экономики.

Предстоящая реформа АПК устраняет «вилку» размера поощрения, привязывая денежное довольствие краевых министров к федеральным. Для заместителей министров, относящимся к должностям государственной гражданской службы, продолжит действовать прежний порядок расчета зарплат. Так, первый заместитель министра будет получать оклад в 10,6-10,8 тысяч рублей и ежемесячное поощрение в 5,5-8 окладов, заместитель – 10,5-10,6 тысяч рублей и ежемесячное поощрение в 5-6 окладов. В целом же, с 1 января 2020 года на 10% снижается региональный коэффициент к окладам государственных гражданских служащих, однако сами оклады увеличиваются на 10%. К слову, в пояснительной записке к новой редакции краевого устава, принятой Закосбранием в конце июня, говорилось, что «финансирование предлагаемых законопроектом изменений планируется обеспечить за счет оптимизации структуры органов исполнительной власти, сокращения численности государственных гражданских служащих Приморского края и расходов на их содержание».

Добавим, что национальные проекты по «майскому суперуказу» Владимира ПУТИНА заканчиваются в 2024 году, а следующие выборы депутатов ЗС и губернатора Приморья состоятся раньше. Не исключено, что спрашивать за достижение целевых показателей через пять лет будут уже новые краевые депутаты – с новых приморских министров. А вовсе не с тех, кто начнет получать повышенное жалование с января 2020 года.