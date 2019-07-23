Эксперты "засудили" Кожемяко

Стремление губернатора Приморья обозначить новые «правила игры» приняли за конфликтность

На минувшей неделе коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» представил очередной рейтинг губернаторов «Госсовет 2.0». В дальневосточной части рейтинга расклад оказался весьма неожиданным. Например, пользующийся расположением Москвы и поддержанный приморцами на выборах Олег КОЖЕМЯКО в число лидеров не вошел, став лидером группы «крепких середнячков». Однако в регионе к некоторым оценкам из столицы отнеслись скептически.

Так называемый рейтинг «политической выживаемости» губернаторов эксперты «Минченко консалтинг» составляют путем сложения оценок, данных каждому главе региона по девяти критериям. Чем выше итоговая оценка, тем выше шансы губернатора остаться на своем посту. Наибольшее количество «бонусных» баллов (до 10) дается за поддержку со стороны членов «Политбюро 2.0» - ближайшего окружения президента РФ Владимира ПУТИНА. Если в регионе реализуется крупный федеральный проект, губернатор может получить до пяти баллов. Качество управления политическими процессами в регионе (политического менеджмента) теперь также оценивается максимум в пять баллов.

Напротив, «штрафные» баллы начисляются при наличии конфликтов губернатора на федеральном и региональном уровне, а также при угрозе уголовного преследования главы региона или членов его команды. Максимальный штраф по каждому из критериев – минус три балла.

По версии «Минченко консалтинг», в июле 2019 года в группу глав регионов ДФО с высокой устойчивостью («зеленую зону» рейтинга) входят Василий ОРЛОВ (Амурская область), Айсен НИКОЛАЕВ (Якутия), Роман КОПИН (Чукотский АО) и Александр ОСИПОВ (Забайкальский край). При этом лишь Роман Копин работает на посту губернатора уже много лет, а Василий Орлов и Айсен Николаев были избраны главами своих регионов лишь в сентябре 2018 года. Александру Осипову, который является врио губернатора Забайкалья с октября, выборы только предстоят.

В то же время, губернатор Приморья Олег Кожемяко, официально вступивший в должность чуть более полугода назад и проведший избирательную кампанию при полной поддержке со стороны федерального центра, с 13 баллами возглавил группу глав регионов со средней устойчивостью. Глава Приморья получил по четыре балла за поддержку со стороны «Политбюро 2.0» и наличие крупных проектов в регионе. Однако по неизвестным причинам интерес крупнейших государственных и частных корпораций не нашел отражения в выставленной экспертами оценке экономической привлекательности Приморья – край с уникальными налоговыми режимами, экономическим форумом международного уровня, наличием развитой инфраструктуры, природных и трудовых ресурсов, получил только один балл.

Одним из важнейших, наравне с поддержкой федеральных элит, факторов успеха глав регионов эксперты «Минченко консалтинг» назвали уверенный политический менеджмент: его значимость растет в условиях новой информационной и политической реальности, а также антиистеблишментной волны. Качество политического менеджмента в Приморье составители рейтинга оценили в три балла из возможных пяти – что, однако, выше большинства регионов ДФО, где кураторы внутренней политики работают на «двоечку».

- Новый внутриполитический блок в Приморье еще не заработал в полную силу, поэтому пока не демонстрирует оптимальных результатов. Это заметно, например, по очагам противостояния в ходе конкурсов на должность мэров. Сохраняется определенное недопонимание с некоторыми элитными группами, у которых нет выстроенной коммуникации с губернатором, - считает политолог Сергей ГРЕБЕНЮК. – Однако острых конфликтов нет, и называть ситуацию критичной нельзя. Работа в сфере внутренней политики может быть усилена при должном внимании к этому направлению.

Кроме того, войти в лидирующую группу Кожемяко не дали четыре штрафных балла за региональные и федеральные конфликты. Удивление у ряда местных экспертов вызвали и минус два балла (из трех возможных – прим. автора) за конфликт на федеральном уровне, и минус два балла за «расширяющийся элитный конфликт» на уровне региона. Ведь с самого начала работы Олега Кожемяко в Приморье инициативы исполнительной власти неизменно находят поддержку как в федеральном правительстве, так и в Законодательном Собрании региона. А среди глав городов и районов нет никого, кто мог бы открыто оппонировать главе региона, как это было, например, в ситуации Владимира МИКЛУШЕВСКОГО и Игоря ПУШКАРЕВА. И хотя ситуацию на уровне муниципалитетов нельзя назвать полностью управляемой (сбои при проведении конкурсов на пост глав Хасанского района, Партизанска, Арсеньева – тому доказательство), находить компромиссные решения рано или поздно удается.

- В публичном поле никакой конфронтации нового руководства Приморья с федеральными и региональными элитами нет. Понятно, что в регионе продолжают формироваться новые «правила игры», но так всегда происходит после смены губернатора. Это нормальный рабочий процесс, - комментирует руководитель консалтингового центра «Эксперт групп» Павел НАЛИВАЙКО. – Надо понимать, что любой рейтинг не всегда полностью соответствует реальной ситуации. Например, в Хабаровском крае после смены губернатора имеются конфликты на региональном и местном уровнях, громкие уголовные дела, но «штрафных» баллов почти нет. Поэтому я бы воспринимал этот рейтинг как сигнал региональным властям более плотно взаимодействовать с федеральным экспертным сообществом.

Добавим, что в комментариях к рейтингу эксперты «Минченко консалтинг» отметили рекордное количество самовыдвиженцев среди врио губернаторов, идущих на сентябрьские выборы 2019 года. Отказаться от непопулярного бренда «Единой России», поменяв региональные законы, решили 6 из 16 врио. Эффективность такого шага эксперты предлагают оценить спустя время. Однако Олег Кожемяко, в минувшем году первым применивший подобную технологию на повторных выборах губернатора, сумел одержать победу уже в первом туре голосования.

На фото: Олег Кожемяко ищет инвесторов по всему свету, в том числе в Беларуси

Фото primorsky.ru