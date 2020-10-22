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В 2020 году в Приморском крае появятся три новых муниципальных округа
Административную реформу планируется провести в Кавалеровском, Ольгинском и Пожарском районах. Об этом вице-губернатор – руководитель аппарата Губернатора и Правительства края Антон Волошко доложил главе региона Олегу Кожемяко в четверг, 22 октября.
Антон Волошко подчеркнул, что преобразования на территориях происходят, в первую очередь, для того, чтобы в органах местного самоуправления повысилось качество исполнения ими полномочий, более эффективно и оперативно решались вопросы на местах, а также появилась возможность консолидации бюджета.
Прежде чем принять решение о переходе на новую систему, на территориях, а в 2019 году «первопроходцами» стали тогда еще Анучинский, Пограничный и Чугуевский районы, узнали мнение людей. На всех территориях провели общественные слушания, в ходе которых людям рассказали обо всех особенностях реформы. Большинство жителей положительно высказались о создании новых муниципальных образований – муниципальных округов.
В 2020 году административную реформу провели еще на пяти территориях. Как следствие, в Приморье появились Лазовский, Октябрьский, Ханкайский и Хорольский муниципальные округа.
«В настоящее время, действительно, есть инициативы о преобразовании поселений в муниципальные округа от Кавалеровского, Ольгинского и Пожарского муниципальных районов. Работу планируется провести до конца текущего года. Однако, учитывая, что при преобразовании поселений в муниципальные округа обязательным мероприятием является проведение публичных слушаний для учета мнения населения, сроки могут быть перенесены. На территории края все еще действует неблагополучная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением коронавирусной инфекции», – обозначил Антон Волошко.
Вице-губернатор отметил, что одновременно с преобразованием поселений, упразднением их администраций развивается система государственных и муниципальных услуг, система территориального общественного самоуправления.
«Мы уже наблюдаем повышение эффективности управляемости территориями, упрощена структура администрации и осуществлена централизации власти. Что, в свою очередь, позволит повысить качество работы органов местного самоуправления. Это упростит и участие муниципалитетов в государственных и краевых программах по капитальному ремонту жилья, расселению аварийных и ветхих домов. Так как консолидация средств в бюджете муниципалитета, централизованная структура управления и четкая вертикаль власти позволят избежать проблем в реализации национальных, федеральных, региональных проектов, рационально использовать бюджетные средства», – подчеркнул замглавы Приморья.
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
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