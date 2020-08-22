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В Михайловском районе накаляются предвыборные страсти

22 Августа 2020, 16:51 | Приморье

В Михайловском районе накаляются предвыборные страсти

В Михайловском районе, где 13 сентября состоятся выборы депутатов думы района, а также главы райцентра, резко обострилась политическая ситуация. В ход пошли уже откровенно далекие от здоровой конкуренции методы.

В частности, один из кандидатов на пост депутата районной думы, а также главы Михайловки Павел МЕЗЬКО (на фото, он сейчас возглавляет райдуму) опротестовал в районном суде регистрацию в избиркоме в качестве кандидата на эти же посты Владимира АБРАМОВА. Все бы ничего – и не такое бывает в наших предвыборных реалиях. Однако, по мнению сторонних экспертов, однозначно провальный иск был почему-то благосклонно принят судом и Абрамова отстранили от участия в гонке.

Все это создает, мягко говоря, нехорошую атмосферу в районе. После такого развития ситуации, население может попросту проигнорировать выборы. Дело в том, что Владимир Абрамов сейчас является действующим главой поселения и, по независимым оценкам, пользуется неплохим авторитетом у населения. Кроме того, он шел на новые выборы в качестве самовыдвиженца, что сегодня весьма востребовано у населения. А вот нынешний исполняющий обязанности председателя думы Павел Мезько, помимо всего прочего является председателем фракции «Единая Россия», и помимо этого имеет нехороший бэкграунд в виде судимости за растрату бюджетных средств. Селянам, которым предстоит проголосовать на выборах 13 сентября, естественно, не может понравиться кандидат с криминальным прошлым и, таковы реалии времени, еще и представитель партии власти. Но после судебного отлупа опытного и уважаемого в районе Владимира Абрамова, реальных кандидатов и конкурентов у Мезько не осталось.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: иск  муниципалитет  скандал  район  выборы 



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