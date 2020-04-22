Владимир Путин: Олег Николаевич, молодец!

Приморский край выполняет все необходимые требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а экономика региона работает «ритмично». Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференцсвязи с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко во вторник, 21 апреля.

В рамках рабочей встречи глава региона доложил Владимиру Путину о социально-политической обстановке в Приморье и мерах, принимаемых властями для стабилизации ситуации с COVID-19.

Как отметил Олег Кожемяко, на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 104 подтвержденных случая заболевания, 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

«По вашему поручению к 15 апреля мы развернули все 485 коек, 340 из них подключены к кислороду. Это 100% от норматива. В наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких – также 100% от норматива. К 28 апреля развернем все 948 коек. По кислороду проблем нет, по ИВЛ сформировали из 166 уже требуемый запас, в том числе включив их из ремонта. Надеемся, что еще 10 придут из Минпромторга», – отметил Губернатор Приморья.

Президент России поблагодарил Губернатора за проделанную работу по недопущению распространения инфекции на территории Приморья и готовность учреждений здравоохранения к возможному ухудшению ситуации.

«Олег Николаевич, молодец! Эта часть работы у вас выполнена, в целом, неплохо. Надеюсь, то, что вы сказали будет доведено до конца и задание, которое вы должны выполнить, будет полностью реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше. Мы с вами понимаем, что этого может не потребоваться, но в наличии это должно быть», – обозначил Владимир Путин.

По словам Олега Кожемяко, благодаря полученной поддержке из федерального бюджета в размере около 1 миллиарда рублей развернуты дополнительные койки в медучреждениях, приобретены средства индивидуальной защиты. 82 миллиона рублей пойдут на поддержку врачей и медперсонала, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«В марте мы 33 миллиона рублей направили из краевого бюджета на выплату этим категориям. Сейчас рассматриваем стимулирующие выплаты также врачам, которые занимаются пневмонией, так как она часто переходит в коронавирус. Из краевого бюджета уже выделили 339 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и расходных материалов», – отметил Олег Кожемяко.

По поручению Президента в Приморье предусмотрели меры поддержки бизнеса и населения в условиях эпидемии, в частности малообеспеченных категорий граждан, детей и тех, кто находится под угрозой увольнения.

«Из бюджета мы направили по 6 тысяч рублей 68 тысячам пенсионеров, сделали разовую доплату. Работают волонтерские центры – 1222 человека помогают людям старшего возраста, инвалидам. Организована выдача продуктовых наборов в школах. Бесплатно всем детям с 1 по 4 класс, с 5 по 11 класс – детям из малообеспеченных семей, многодетным, семьям с детьми-инвалидами. Оказываем поддержку предпринимателям, в частности снижена ставка по УСН, налогу на имущество, на транспорт, налоги на гостиничный бизнес. Введены каникулы на три месяца по аренде государственного и муниципального имущества. Работает программа микрокредитования предприятий», – обозначил Губернатор.

По итогам рабочей встречи Президент выразил уверенность в том, что все планы, которые были озвучены на совещании, будут реализованы.

«Темп у вас хороший. В целом экономика края работает ритмично. Прошу вас держать это на контроле. Вопросы, которые вы подняли, обсуждайте с Правительством России и мне доложите», – поручил Владимир Путин.

Фото – kremlin.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.