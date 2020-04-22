www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 76.26 р. 100 JPY: 71.02 р.
EUR: 82.62 р. 10 CNY: 10.76 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Политика
Доступная медицина
Распечатать

Владимир Путин: Олег Николаевич, молодец!

22 Апреля 2020, 10:38 | Приморье

Приморский край выполняет все необходимые требования по недопущению распространения коронавирусной инфекции, а экономика региона работает «ритмично». Об этом заявил Президент России Владимир Путин в ходе видеоконференцсвязи с Губернатором Приморья Олегом Кожемяко во вторник, 21 апреля.

В рамках рабочей встречи глава региона доложил Владимиру Путину о социально-политической обстановке в Приморье и мерах, принимаемых властями для стабилизации ситуации с COVID-19.

Как отметил Олег Кожемяко, на сегодняшний день в Приморье зарегистрировано 104 подтвержденных случая заболевания, 11 пациентов выздоровели, двух граждан спасти не удалось.

«По вашему поручению к 15 апреля мы развернули все 485 коек, 340 из них подключены к кислороду. Это 100% от норматива. В наличии 170 аппаратов искусственной вентиляции легких – также 100% от норматива. К 28 апреля развернем все 948 коек. По кислороду проблем нет, по ИВЛ сформировали из 166 уже требуемый запас, в том числе включив их из ремонта. Надеемся, что еще 10 придут из Минпромторга», – отметил Губернатор Приморья.

Президент России поблагодарил Губернатора за проделанную работу по недопущению распространения инфекции на территории Приморья и готовность учреждений здравоохранения к возможному ухудшению ситуации.

«Олег Николаевич, молодец! Эта часть работы у вас выполнена, в целом, неплохо. Надеюсь, то, что вы сказали будет доведено до конца и задание, которое вы должны выполнить, будет полностью реализовано. Надо такими же темпами двигаться дальше. Мы с вами понимаем, что этого может не потребоваться, но в наличии это должно быть», – обозначил Владимир Путин. 

По словам Олега Кожемяко, благодаря полученной поддержке из федерального бюджета в размере около 1 миллиарда рублей развернуты дополнительные койки в медучреждениях, приобретены средства индивидуальной защиты. 82 миллиона рублей пойдут на поддержку врачей и медперсонала, которые ведут борьбу с коронавирусом.

«В марте мы 33 миллиона рублей направили из краевого бюджета на выплату этим категориям. Сейчас рассматриваем стимулирующие выплаты также врачам, которые занимаются пневмонией, так как она часто переходит в коронавирус. Из краевого бюджета уже выделили 339 миллионов рублей на закупку медицинского оборудования и расходных материалов», – отметил Олег Кожемяко.

По поручению Президента в Приморье предусмотрели меры поддержки бизнеса и населения в условиях эпидемии, в частности малообеспеченных категорий граждан, детей и тех, кто находится под угрозой увольнения.

«Из бюджета мы направили по 6 тысяч рублей 68 тысячам пенсионеров, сделали разовую доплату. Работают волонтерские центры – 1222 человека помогают людям старшего возраста, инвалидам. Организована выдача продуктовых наборов в школах. Бесплатно всем детям с 1 по 4 класс, с 5 по 11 класс – детям из малообеспеченных семей, многодетным, семьям с детьми-инвалидами. Оказываем поддержку предпринимателям, в частности снижена ставка по УСН, налогу на имущество, на транспорт, налоги на гостиничный бизнес. Введены каникулы на три месяца по аренде государственного и муниципального имущества. Работает программа микрокредитования предприятий», – обозначил Губернатор.

По итогам рабочей встречи Президент выразил уверенность в том, что все планы, которые были озвучены на совещании, будут реализованы.

«Темп у вас хороший. В целом экономика края работает ритмично. Прошу вас держать это на контроле. Вопросы, которые вы подняли, обсуждайте с Правительством России и мне доложите», – поручил Владимир Путин.

Фото – kremlin.ru

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

 

 

 

Автор:
Теги: Путин  коронавирус  кожемяко 



Новости партнеров







Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог – пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: [email protected]

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: [email protected]