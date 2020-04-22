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Губернатор Приморья попросил помощи у Путина

22 Апреля 2020, 10:28 | Приморье
С просьбой оказать помощь в возведении отделений в Уссурийске и Находке, а также строительстве полноценной стационарной инфекционной больницы во Владивостоке обратился Губернатор Приморья Олег Кожемяко к Президенту России Владимиру Путину в ходе двустороннего рабочего совещания во вторник, 21 апреля.
 
По словам Олега Кожемяко, Приморский край сейчас ведет плановую работу по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Однако, для оперативного реагирования на ситуацию и создания условий для лечения инфекционных заболеваний в будущем необходимо содействие в строительстве быстровозводимой инфекционной больницы на 100 коек в Находке. Губернатор предложил направить те силы, которые задействованы сейчас в Уссурийске в строительстве многофункционального медицинского центра, на новый объект. Реализовать данное мероприятие край готов за счет сокращения текущих расходов своего бюджета.
 
«В Уссурийске сейчас строится быстровозводимую инфекционную больницу на 60 коек, которое планируют сдать в мае. Мы предусмотрели сокращение текущих расходов регионального бюджета. Просьба за счет наших средств такую больницу, которые Минобороны смогут сделать до сентября, поставить в Находке», – озвучил он.
 
Еще одно предложение от Приморья – строительство стационарной инфекционной больницы на 400 мест на базе недостроенного медицинского комплекса во Владивостоке. По мнению Олега Кожемяко, столица Дальнего Востока является «входными воротами» России в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, через Приморский край идут активные миграционные потоки из Китая, Кореи, Японии и других стран, реализуются крупнейшие инвестиционные проекты, в том числе с привлечением иностранных работников, поэтому регион находится в особой зоне риска – всегда возможны новые вспышки инфекционных заболеваний.
 
Владимир Путин просьбы Губернатора Приморья поддержал.
 
«Важность этой задачи обусловлена и сегодняшней ситуацией, и в целом ситуацией по стране. Поэтому надеемся на положительное решение этих вопросов», – прокомментировал Олег Кожемяко по итогам рабочего совещания.
 
Фото – kremlin.ru, Александр Сафронов (Правительство Приморского края)
 

 

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Теги: коронавирус  Путин  строительство 



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