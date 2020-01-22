В Правительстве Приморья прошли кадровые кадровые изменения

Новый руководитель министерства финансов приступил к своим обязанностям



В Правительстве Приморья кадровые изменения – руководителем министерства финансов назначена Анна Харченко.



Анна Харченко приступила к обязанностям с 21 января 2020 года. Ранее их исполняла Ольга Коваль, которая останется первым заместителем министра финансов.

Досье "Золотого Рога": Анна Харченко имеет два высших образования. В 1993 году окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование». Через шесть лет окончила Хабаровскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит».



Начала свой трудовой путь в 1981 году с секретаря-делопроизводителя в школе №6 города Тында. С 1998 по 2000 года работала в налоговой инспекции Тынды Амурской области в качестве старшего госналогинспектора отдела н/о предприятий сектора местных налогов, прочих налоговых и неналоговых поступлений, старшего государственного налогового инспектора отдела н/о предприятий, замначальника отдела налогообложения предприятий, инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. С 2000 по 2009 года возглавляла финансовое управление, работала в должности заместителя мэра, начальника городского финансового управления, начальника финансового управления администрации города Тында.



С января 2009 года по январь 2016 года занимала должность заместителя министра финансов Амурской области. После, до января 2020 года, занимала должности заместителя министра финансов Сахалинской области, и.о. министра финансов и министра финансов Сахалинской области.

Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».

Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)