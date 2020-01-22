Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Правительстве Приморья прошли кадровые кадровые изменения
Новый руководитель министерства финансов приступил к своим обязанностям
В Правительстве Приморья кадровые изменения – руководителем министерства финансов назначена Анна Харченко.
Анна Харченко приступила к обязанностям с 21 января 2020 года. Ранее их исполняла Ольга Коваль, которая останется первым заместителем министра финансов.
Досье "Золотого Рога": Анна Харченко имеет два высших образования. В 1993 году окончила Хабаровский институт инженеров железнодорожного транспорта по специальности «строительные и дорожные машины и оборудование». Через шесть лет окончила Хабаровскую академию экономики и права по специальности «Финансы и кредит».
Начала свой трудовой путь в 1981 году с секретаря-делопроизводителя в школе №6 города Тында. С 1998 по 2000 года работала в налоговой инспекции Тынды Амурской области в качестве старшего госналогинспектора отдела н/о предприятий сектора местных налогов, прочих налоговых и неналоговых поступлений, старшего государственного налогового инспектора отдела н/о предприятий, замначальника отдела налогообложения предприятий, инспекции Министерства Российской Федерации по налогам и сборам. С 2000 по 2009 года возглавляла финансовое управление, работала в должности заместителя мэра, начальника городского финансового управления, начальника финансового управления администрации города Тында.
С января 2009 года по январь 2016 года занимала должность заместителя министра финансов Амурской области. После, до января 2020 года, занимала должности заместителя министра финансов Сахалинской области, и.о. министра финансов и министра финансов Сахалинской области.
Награждена нагрудным знаком «Отличник финансовой работы».
Фото – Игорь Новиков (Правительство Приморского края)
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости партнеров
Новости тематики
- В Правительстве Приморья прошли кадровые кадровые изменения
- "На царство Царь не идёт, его, избавителя, зовёт страждущий народ"
- Конституция - дело поправимое
- На краевом манеже - всё те же
- Правительству Приморья не хватает обратной связи
- Во Владивостоке назначен восьмой вице-мэр
- Приморье вновь станет пилотной территорией
- В мэрию Владивостока опять пришли с обысками
- Правительство Приморcкого края с 1 января возглавит Вера Щербина
- Юрий Трутнев представил врио губернатора Еврейской автономной области
Новости раздела
- В Правительстве Приморья прошли кадровые кадровые изменения
- "На царство Царь не идёт, его, избавителя, зовёт страждущий народ"
- Конституция - дело поправимое
- В одном из районов Приморья - новый глава
- На краевом манеже - всё те же
- Правительству Приморья не хватает обратной связи
- Во Владивостоке назначен восьмой вице-мэр
- Скандалы среди депутатов довели думу в Приморье до роспуска
- В Приморье два поселения сольют в округ
- Приморье вновь станет пилотной территорией
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Ипотека под 2% оказалась ловушкой
- Известный приморский бизнесмен расширил свою бизнес-империю
- Медведев не согласился с Путиным!
- В России заговорили об очередной деноминации рубля
- Правительство страны возглавит профессиональный мытарь
- В Приморье из острова Попова хотят сделать "пилотный" проект
- На Сахалине возобновляет работу ведомство по привлечению инвестиций
- Аэродром "Пушистый" переходит в собственность Сахалинской области
- Олег Кожемяко: Скажу прямо, мы не волшебники
- Международный мост через реку Амур в Приамурье готов к вводу в эксплуатацию