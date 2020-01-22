"На царство Царь не идёт, его, избавителя, зовёт страждущий народ"

Предприниматели, ученые и общественные деятели Приморья оценили последние политические события в России

15 января 2020 года «красной» датой войдет в политическую историю Российской Федерации. Правительство страны объявило о решении уйти в отставку. Это произошло после оглашения послания президента Федеральному собранию, в котором, в частности, речь шла о внесении изменений в Конституцию.

На должность премьера президент РФ Владимир ПУТИН предложил главу ФНС Михаила МИШУСТИНА, кандидатура которого была оперативно рассмотрена и утверждена в Госдуме 16 января. Премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ - же занял вновь созданную должность заместителя председателя Совета безопасности. О том, как повлияет реформа всероссийского масштаба на повседневную жизнь людей, бизнес и в целом на развитие страны газета «Золотой Рог» поговорила с приморскими экспертами.





Владимир ИСАКОВ, председатель Федерации профсоюзов Приморского края:

- Владимир Путин выступил перед Федеральным собранием с ежегодным посланием, в котором было много важных тем. Страна продолжит заботиться о семьях с детьми, и это лучший вклад в будущее, в демографию государства. Пособия на детей (теперь до 7 лет, а не до трех, как было раньше), материнский капитал, который будет доступен уже и на первого ребенка, бесплатные школьные обеды для учеников с 1-4 классы - все это существенно поможет молодым семьям с небольшим доходом. Также хочу отметить и внимание к зарплатам учителей и врачей. У тех и других вырастет окладная часть. Педагогам увеличат доплату за классное руководство, об этом профсоюзы и общественность не раз просили. Будут выделены дополнительные средства на ремонт и переоснащение школ, высокоскоростной интернет в них. Регионы смогут больше реализовывать целевой набор врачей и фельдшеров, строить для медиков жилье. Изменится система закупок жизненно важных лекарств для людей.

В Конституцию будут внесены важные поправки. Одним словом, отставка правительства понятна. Прежде всего, члены правительственного кабинета должны отвечать за развитие экономики страны, но это то, к сожалению, чем мы не можем похвастаться сегодня. Очень надеюсь, что новой команде во главе с Михаилом Мишустиным удастся серьезно улучшить экономические показатели. Как человек, возглавлявший ФНС страны, он прекрасно понимает, что налоги растут только тогда, когда растут доходы россиян. Пришла пора поддерживать не только малоимущих, а бороться с тем, чтобы не было работающих бедных, как этого требуют профсоюзы. А это, прежде всего - повышение заработной платы, ее ежегодная индексация и переход от минимального размера оплаты труда к минимальному потребительскому бюджету».





Илья ТЕ, кандидат юридических наук, предприниматель:

- Президент объявил об отставке правительства одновременно с «намёком» на изменение Конституции. Заметьте: как именно изменится в Конституция - не сказано. Якобы грядёт «ослабление» власти президента в пользу парламента, за счёт усиления роли парламента в формировании правительства. Парламент будет «утверждать» главу правительства, предложенного президентом. Но! Внимательно прочитайте ныне действующую Конституцию. Парламент сейчас и так утверждает главу правительства.

Власть президента над парламентом основана на другом: президент по п.4 ст.111 Конституции может распустить думу в случае, если она не «утвердит» его кандидата. Само слово «утверждение» здесь носит довольно условных характер, согласитесь? Вам предлагают кандидата, вы не согласны, чудесно, дуйте на новые выборы. Так вот, об этом механизме роспуска президент не сказал ни слова! Зато сказал другое. Пусть прозрачно, но намекнул, что он не против отмены ограничения в два президентских срока. Я думаю - в этом вся соль. Соответственно, мой прогноз такой:

Перед нами довольно грубый, рассчитанный на политическую неграмотность населения элементарный психологический финт.

1. Я убираю правительство, тем самым снижаю градус недовольства.

2. Я изменяю Конституцию, делая в СМИ акцент на усиление в Конституции роли представительного органа, хотя на самом деле никакого усиления нет, – в случае если Дума начнет выкобениваться, мы просто ее распустим согласно норме, которая закреплена даже в действующей Конституции.

3. Реально же суть изменений явно не оглашается, остаётся между строк – это удаление из Конституции России основы основ любой западной демократии - ограничения на третий шестилетний срок Президентства. Ограничение убирается и действующий президент остаётся на престоле бесконечно, как перед этим ЛУКАШЕНКО, НАЗАРБАЕВ и еще десяток авторитарных лидеров на постсоветском пространстве.

4. Вдогонку добавим, что изменения в Конституцию будет предлагать не сам президент, а некие выборные фигуры «избранных» из народа - список вы видели. ТЕРЕШКОВА, ИСИНБАЕВА, КАСПЕРСКАЯ, СОЛОВЬЕВ и прочие известные личности. Формула стара как мир: «на царство Царь не идёт, его, ИЗБАВИТЕЛЯ, зовёт страждущий народ».

Теперь соображения по прогнозу:

1. Мне кажется такой финт достаточно разумен и оправдан. Когда Владимир Путин проводил «операцию» с посажением на трон Дмитрия Медведева, он пытался в первую очередь обмануть не нас, а Запад, убедить США и ЕС в том, что если ты садишь в перерыве между сроками «приятеля», то Конституция не нарушена. Сейчас, когда стало очевидно, что Запад не воспринял эту инъекцию полуправды, нет необходимости что-то скрывать и усложнять. Надо просто поменять конституцию так, как тебе надо и более на заморачиваться. Это логично.

2. Печалит во всем этом другое. То, что население России воспринимается как некое неграмотное и слепое стадо. Перед нами крутят примитивный игровой финт: достают из кармана одну яркую картинку (роспуск правительства), потом другую яркую картинку (усиление парламента), потом третью яркую картинку («лучшие люди страны» предлагают изменения в Конституцию), на деле же просто отвлекают этими картинками бдительность и проводят то, что необходимо - отменяют ограничение на третий президентский срок.

На самом деле, я не вижу в этом какой-то особой сверхновой проблемы, поскольку при текущей политической ситуации абсолютно любой сценарий привёл бы к одному и тому же результату - продлению власти существующего режима на неопределенный срок. Стабильность - наше все.





Алексей ТИМЧЕНКО, председатель Приморского регионального отделения «Деловой России», общественный уполномоченный по вопросам осуществления предпринимательской деятельности на территории Свободного порта Владивосток, Территорий опережающего развития и иных особых экономических зон:

- Вопрос ухода федерального правительства в отставку после оглашения Послания Президента 15 января - это вопрос многомерный: конечно же, страну ждут изменения после такого решения. На мой взгляд, знаковым является решение о выдвижении кандидатуры Михаила Мишустина на пост нового премьера - это управленец, напрямую связанный со сферой экономики - до этого он руководил Федеральной налоговой службой. А значит, не понаслышке разбирается в вопросах экономики и знает наиболее уязвимые места, те системные проблемы, которые мешают формированию честной и эффективной экономики.

Собственно, уже это кадровое решение явно показывает экономическую направленность изменений в составе правительства. Вместе с тем, это достаточно очевидно, если посмотреть и на смысловое содержание Послания этого года - основная часть заявлений нашего национального лидера была посвящена вопросам внутренней политики и улучшения социально-экономических условий жизни населения. Очевидно, что решить эти вопросы - увеличение пособий, выплат, условий труда бюджетников, здравоохранения и образования - только за бюджетный счет невозможно, да и бюджет должен наполняться за счет налоговых отчислений из реального сектора экономики. Поэтому довольно явно прослеживается экономическая направленность будущих преобразований. Кстати, первые комментарии, которые Мишустин дал федеральным СМИ 16 января после того как стало известно о внесении его кандидатуры на утверждение в Государственную думу, тоже связан с экономикой. В частности, он заявил что собирается заняться организацией поддержки для российского бизнеса и ликвидацией административных и прочих барьеров для предпринимателей. «Самое важное - снять ограничения и барьеры для бизнеса, сократить издержки» - одна из буквальных фраз. Кроме этого, полагаю, что работа нового российского Правительства будет строиться на основе более тесной интеграции с регионами, о чем, кстати, было сказано в Послании, но применительно к более активному включению в работу глав регионов, которые были подвергнуты критике по ряду позиций социальной политики. Полагаю, что в рамках новой структуры Правительства будет усилен экономический блок, и постепенно этот тренд перейдет и на региональный уровень, где, предположительно, также будут усиливаться составляющие, связанные с созданием экономических условий для бизнеса.

Думаю, что значимым для экономики будет и еще один тренд – изменения в системе формирования структур и кадрового наполнения органов исполнительной власти за счет усиления влияния законодательных органов, которые, в свою очередь, осуществляют функцию народного представительства.

Такие ключевые проблемы развития бизнеса в стране и ее регионах, как оптимизация налоговых процедур, снижение административной нагрузки на бизнес путем исключения избыточных требований к нему на законодательном уровне (так называемая «регуляторная гильотина»), снижение количества проверок предпринимателей, а также повышение инвестиционной привлекательности и создание условий для развития производства и малого бизнеса – все это потребует контакта властей с бизнесом, поскольку, как минимум, часть указанных проблем на уровне регионов имеет свою территориальную специфику.

Полагаю также, что смена правительства в любой форме повлечет определенную переоценку ценностей, в том числе и на уровне экономики – как минимум в форме заострения внимания на тех вопросах экономического развития, которые прежнему кабинету министров решить не удалось.





Владимир ЗАКУРКО, генеральный директор агентства недвижимости «Метры»:

- Меня, как специалиста по недвижимости, естественно, порадовала новость об увеличении маткапитала и самое важное - выдаче его уже при первенце. Этот ход значительно увеличит спрос на небольшую и недорогую недвижимость, а соответственно даст волну рынку недвижимости. Притом что дальневосточная ипотека уже и так подзадорила рынок, только еще бы на вторичное жилье распространили 2% ипотеку...

В целом, хочется видеть перемены. Перемены к лучшему, к развитию. Если экономическая модель ведет к обнищанию и закредитованности населения, такую модель нужно менять, а не пытаться ее сохранить. Как настоящий патриот, желаю видеть Россию сильной и современной державой, где средний класс живет в достатке, а уровень нищеты сведен практически к нулю. Для этого есть все возможности и потенциал. На важнейшие государственные позиции нужно ставить новых современных специалистов с первоклассным, то есть, превосходным образованием. Не набирать на эти позиции людей по чьей-то просьбе, а устраивать строжайшие конкурсы с самыми жесткими требованиями. Уверен, что у нас масса молодых умов со свежими взглядами. Ведь наша жизнь стала очень быстро меняться, ее темпы ускоряются. Не то, что за 8 лет, в последние 2 года прошли кардинальные изменения. Поменялся сам принцип работы во многих сферах деятельности, появилась масса новых профессий.

Многие важные начинания с интересными решениями команда Медведева знает со стадии разработки проекта, например, электронное правительство. Но на пути было много «оврагов», на некоторых, очевидно, зациклились... Саммит АТЭС 2012 прошёл во Владивостоке уже при правительстве Дмитрия Медведева. Для закрепления и развития позитивных результатов запустили ежегодный Восточный экономический форум, ТОРы , Свободный порт Владивосток. Теоретически всё здорово, но на практике мультипликативный эффект не сработал, местный, особенно малый и средний, бизнес, оказался в стороне от этого праздника жизни. Даже, казалось, совсем свежая дальневосточный ипотека, и та получила очевидные ограничения, далеко не все заявки были одобрены.

Сильно настораживает референдум. Эти вопросы должны решать профессионалы с юридическим образованием. Да, либерализм, но далеко не все будут вникать во все тонкости. Судьбоносные для страны решения изменения Конституции планируют вести пакетом. Но это же не тариф мобильного оператора выбрать... Может, применять необходимо дозированно?





Юрий АВДЕЕВ, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН, кандидат экономических наук:

- Смена Правительства, думаю, была большой неожиданностью, прежде всего, для самого Президента РФ, потому что не он лично заявил об отставке, а премьер. Для всех же остальных это было давно ожидаемым событием, которое почему-то долго не происходило. С точки зрения внутренней политики, это время оказалось временем упущенных возможностей. Сколько слов сказано, докладов написано, постановлений принято по поводу демографической политики, сколько было обещаний не кошмарить бизнес, как нас призывали держаться, хотя бы и без денег, но за эти годы так и не удалось вырваться за пределы микроскопического роста экономики, а численность населения не сократилась лишь благодаря Крыму и Донбассу. Для Президента, думаю, последней каплей в понимании недееспособности Правительства, была так и не утвержденная Национальная программа развития Дальнего Востока. Когда он увидел, что население региона к 2030 году увеличится только на 300 тыс. человек, а запланировано создать 450 тыс. новых рабочих мест, стало ясно, что дальше ехать некуда.

Из всего этого следует одно: Дальнему Востоку, Приморскому краю, Владивостоку необходимо активно включиться в разработку программы социально-

экономического развития России, и доказать, что только через ориентацию на Восток, через развитие интеграционных связей со странами Азиатского региона и организацию с ними совместных производств можно обеспечить ускоренное развитие экономики, приток населения в страну и регион, тем самым достичь высокого уровня благополучия каждого.





Елена НОВГОРОДОВА, директор МКУ «Центр развития предпринимательства»:

- Внезапная новость об отставке кабинета министров и грядущая конституционная реформа стала неожиданным событием, тем более, что это произошло сразу после послания Президента РФ Федеральному собранию. Перемены стране нужны, и это - безусловный факт. Президент поставил достаточно много новых амбициозных задач перед Правительством, и выполнять их будет обновленный состав с новым видением, свежим взглядом, поэтому можно ожидать реальных позитивных перемен. Новый председатель Правительства, думаю, будет достаточно заметной фигурой. По моему мнению, назначение Михаила Мишустина - профессионала с большим опытом, который не раз доказывал, что умеет решать прорывные, инновационные и нередко резонансные задачи, окажет положительный эффект на развитие перспективных отраслей, одной из которых является и сектор МСП. Под его руководством в реальном секторе экономики ожидается цифровая трансформация, и многие бюрократические процессы для бизнеса останутся в прошлом. Хотелось бы, конечно, верить, что данный факт «перезагрузки» системы стал предпосылкой ускорения роста экономики всего государства.





Надежда ТКАЧЕНКО, генеральный директор ООО «Минерал-1 (ювелирные магазины «Золотой Ажур») и глава дальневосточного представительства клуба «Российская ювелирная торговля»:

- Честно говоря, лично для меня смена Правительства не была ошеломляющей новостью. Давайте посмотрим, что происходит в стране сегодня. Непрофессиональные действия господина Медведева и его состава Правительства, ни к чему не приводящие реформы уже давно создали профицит недовольства и недоверия российских граждан. При этом, ни для кого не секрет, что в условиях тотального обнищания населения личное благосостояние членов правительственного кабинета продолжало неуклонно расти. Острота вопроса смены «верхушки» власти достигла предельных значений. В этой связи, президент сделал большой шаг в верном направлении. Сегодня наша страна критически нуждается в экономическом росте, повышении благосостояния каждого гражданина, заботе о наших детях и пенсионерах, в грамотной реформе здравоохранения и образования. Все вышеперечисленное напрямую зависит от состава нового Правительства. Важно, чтобы на смену «старым» непрофессионалам пришли грамотные управленцы, которые будут не на словах, а на деле заботиться о благосостоянии своего народа. А из всего прежнего Правительства я бы оставила только двух человек - Сергея ШОЙГУ и Сергея ЛАВРОВА, работа которых всегда двигалась в правильном направлении.





Георгий МАРТЫНОВ, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморского края:

- Прежде чем ответить на вопрос, что мы ожидаем от нового правительства, необходимо разобраться с промахами и ошибками «старого». Начну с того, что Дальний Восток - это кладезь возможностей для экономического роста, ведущего к повышению благосостояния населения. Однако, только по Приморскому краю цифры показывают: ежегодно регион покидает порядка 80 тысяч человек. Ведь демография зависит от наличия комфортной жизни - питание, оплата труда, квартирный вопрос и так далее, а эти вопросы замыкаются непосредственно на экономических показателях страны.

В качестве большей прозрачности вопроса приведу пример: наиболее комфортные условия проживания и высокая продолжительность жизни наблюдается в таких странах, как Япония, Норвегия и Корея. В этих прибрежных странах основной продукт питания - рыба, от которой, в том числе, зависит продолжительность жизни. В рыбохозяйственном комплексе нашей страны, которая, на секундочку, занимает одно из ведущих мест в мире по добыче рыбы, именно государство должно создавать условия, при которых рыба могла бы идти на потребление российским населением. Мы неоднократно обращались в правительство с предложением о формировании некоего социального госзаказа, который позволил бы рыбакам реализовать поставки рыбы в школы, детские сады и другие социальные госучреждения. Вообще, само создание для рыбаков выгодных экономических условий для поставки рыбы на внутренний рынок по доступной для населения цене при помощи ряда преференций вполне реально, однако, при работе прежнего правительства мы не были услышаны. Напротив, в последние годы рыбная отрасль рассматривается государством как некий донор, источник пополнения госбюджета. Для достижения этих целей зарегулированность отрасли ужесточается с каждым годом. При такой цене и тех издержках, которые получают рыбаки, зачастую конъюнктура рынка складывается в пользу продажи рыбной продукции за границу.

Тогда спрашивается: зачем нужна эта прибрежная инфраструктура, когда государство фактически ставит перед нами задачу по увеличению именно экспорта рыбы?

Кроме того, хочется отметить непродуманность стратегии в области судостроения и судоремонта. Обновлять флот, безусловно, нужно, но правительство, ставя перед нами такую задачу, не создавало никаких условий для ее реализации. Возникают серьезные «перекосы» в сторону поддержки государством такого гиганта, как «Звезда», при том, что остальные, более мелкие, предприятия испытывают не только финансовый, но, элементарно, кадровый голод. При этом искусственно создаются условия, при которых ремонтировать суда за границей тоже крайне затруднительно. В сложившейся ситуации может наступить некий коллапс, при котором осваивать водные биологические ресурсы будет просто некому. В этой связи, смена правительства - грамотный и верный шаг, дающий надежду рыбакам на положительную динамику развития российской рыбохозяйственной отрасли.

КСТАТИ

Медведев не согласился с Путиным!

В федеральных СМИ обнародована версия, почему реально ушел экс-премьер. В конце 2019 года Дмитрий МЕДВЕДЕВ планировал реформу российской политической системы, пишет «Коммерсант».

По данным СМИ, Медведев был сторонником того, чтобы добиться слияния президентской и исполнительной ветвей власти. Уточняется, что в этой схеме президент фактически является главой исполнительной власти. В пример ее функционирования приводятся Соединенные Штаты.

Газета пишет, что Путин предложил де-факто изменить базовую конструкцию формирования исполнительной власти в России и превратить страну из так называемой суперпрезидентской в президентско-парламентскую республику. По мнению издания, неизвестно, согласовывалась ли эта позиция с премьер-министром Медведевым, но он вряд ли был согласен.

На фото: Вопрос момента: если Госдуме «доверят» утверждать кандидатов на пост премьер-министра, то будут ли они более самостоятельными в принятии решений или останутся вечными «медведевыми».

Фото РИА «Новости».

Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.



